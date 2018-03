'Zaštićeni' drvored u karlovačkoj Draškovićevoj ulici (foto TRIS/G. Šimac)

Zahvaljujući europskom prekograničnom projektu ‘Zaštita i promocija kestena’ Karlovčani su ostali bez drvoreda kestena u Draškovićevoj ulici. Pod motornom pilom, a radi prekogranične suradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore, stradalo je 31 oveće stablo, a sve u svrhu navedene ‘zaštite i promocije kestena’. EU projekt je uspio: stabla kestenja su trajno zaštićena od daljnjeg rasta, a usput su dobila i značajnu medijsku promociju kojoj se priključuje i naš portal.

Inače, Draškovićeva ulica sada izgleda kao da ju je razorio razorni uragan, nuklearna eksplozija ili je na nju, kao onomad u Sibiru, pao meteor. Navodno je jedno stablo tamo bilo staro i dotrajalo, što je utvrđeno nekakvim cjevastim aparatom, pa je zaključeno kako treba srušiti 31 stablo.

Karlovačke vlasti su tvrdile kako će prije sječe postojeća stabla biti ‘temeljito pregledana i to posebnim aparatom koji je također kupljen u sklopu projekta, a kojim se točno dijagnosticira zdravstveno stanje svakog pojedinog stabla‘. Imaju i ‘studiju’.

Sofisticirano bušenje stabala

– To će se činiti sofisticiranim elektroničkim mjernim uređajem rezistografom, vrijednim osam tisuća eura. Rezistografija funkcionira tako da se u deblo ubušuje igla promjera 1,5 milimetar te se mjeri otpor kojeg ta igla pruža dok prolazi kroz drvo. Što je otpor veći, to znači da je drvo u boljem stanju – pojasnile su karlovačke vlasti na konferenciji za novinare uoči pilanja.

Svečanom bušenju jednog stabla su bili nazočni te su demonstrirali rad rezistografa profesor karlovačkog Veleučilišta Marko Ožura i djelatnik Zelenila Miroslav Zaborski u društvu pročelnice nadležne za projekt Snježane Turalije, i voditelja EU projekta “Zaštita i promocija kestena” Roberta Vodopića. ‘Nedvojbeno je utvrđeno da je jedno stablo u vrlo lošem stanju i da predstavlja opasnost za prolaznike‘, rečeno je.

Sada više nedvojbeno nije opasno za prolaznike, osim ako ne zapnu preko ispilanog granja.

– Šetnica, klupe, rasvjetna tijela i, što je najvažnije, stari drvored u Draškovićevoj ulici bit će uskoro u potpunosti zamijenjeni i obnovljeni. To je jedan od značajnijih rezultata prekograničnog projekta “Zaštita i promocija kestena“ – kažu u Gradu Karlovcu.

Inače pilanje, odnosno ‘sanacija gradskih drvoreda’, kako to nazivaju gradske vlasti, umalo je pogodila i drvored platana u Nazorovoj ulici koji je trebao biti srušen pod tvrdnjom “da drveće neće preživjeti zahvat rekonstrukcije kanalizacije”(nije šala).

Centar za šljivu i kesten

Tamo su posljednji čas Karlovčani okupljeni u građansku inicijativu uspjeli spasiti drvored, ali ne i 23 jablana u Ulici Banija koji su tamo ubijena radi ugodnijeg i plodonosnijeg shoppinga, odnosno radi gradnje trgovačkog centra Plodine.

Inače, EU projekt za pilanje je počeo 2017. i trajat će do prosinca 2019. a u partnerstvu iz BiH uključeni su Općine Velika Kladuša i Bužim, Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona, te iz Hrvatske, Općine Vojnić, Grad Karlovac i Centar za šljivu i kesten Republike Hrvatske. Projekt se financira iz INTERREG – IPA prekograničnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora za razdoblje od 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 590 tisuća eura, a Grad Karlovac za svoje aktivnosti ima na raspolaganju 211 tisuća eura.

Nije loše… za taj novac će se uz ostalo, kako se najavljuje, u Draškovićevoj biti posađeno 27 mladih stabala lipe i toliko stabala divljeg kestena, sve radi ‘ugodnijeg života za stanovnike grada’, kako se navodi.

Jesu li ova stabla usmrćena i oborena s valjanim razlogom, to znaju oni koji su to naložili i obavili. No, uklanjanje stabala iz besmislenih razloga po hrvatskim gradovima je uvijek u trendu. Nekad se to radi zbog parkirnih mjesta, ponekad radi postavljanja nekih cijevi, negdje jer lišće previše pada pa ga treba sakupljati, a najčešće zbog iracionalnih pobuda, sitnog koristoljublja, temeljnog nerazumijevanja važnosti zelenila i općenitog zla i gluposti.

Prekogranično EU pilanje

Građani u Splitu, Zagrebu, Virovitici, Puli i drugdje često poduzimaju akcije za spašavanja stabala od vlastite gradske vlast.

Vrlo često takve akcije završavaju bez uspjeha, odnosno pilanjem.

Pogotovo kada je pilanje financirano sredstvima povučenim iz legendarnih EU fondova.