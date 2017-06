Vlatka Duilo (Foto: Tris/H. Pavić)

Vlatka Duilo, potpredsjednica Sredisnjeg odbora HNS-a komentirala nam je večeras u kraćem razgovoru dramatičan obrat u stranci i neočekivanu odluku da se ipak ide u koaliciju sa HDZ-om za koju je i sama glasala.

Kako je došlo do ovakvog obrata? Koja je vaša platforma za koaliciju, kakvi su vaši uvjeti?

– Naša je platforma čvrsta i jasna. Želimo pristojan građanski centar, ostajemo čvrsto na svojim vrijednostima i inzistiramo na Kurikularnoj reformi.

Odluka nije bila jedinstvena. Je li to put u konačni raskol u HNS-u?

– Točno, odluka nije bila jedinstvena. Za koaliciju je glasalo 78 članova, 20 ih je bilo protiv a 9 suzdržano. Teško mi je reći kako će se to reflektirati na stranku, ali htjeli smo u okolnostima dugotrajne nestabilnosti u zemlji koja priječi provedbu reformi, dati doprinos da se stvari pokrenu. Stavili smo interes gradjana Hrvatske iznad interesa stranke.

Jeste li svjesni da bi ovo mogao biti kraj HNS-a? Znate kako su završile stranke koje su koalirale sa HDZ-om, npr. HSLS?

– Sve mi to znamo, sve nam je jasno i svjesni smo da smo ušli u rizik za stranku, ali moramo pokušati da bi znali jesmo li mogli nešto učiniti.

Bojite li se da bi ovo mogla biti politička smrt vaše stranke u čemu ste i sami sudjelovali?

– Teško mi je gatati sto će biti, svjesni smo rizika ali smo u to ušli dobre volje kako bi učinili nesto dobro za svih nas.

Četvero zastupnika HNS-a je protiv koalicije. Dakle, postupat će i protivno odluci Središnjeg odbora. Što će biti s njima?

– Da, poznato je da za koaliciju neće glasati Vesna Pusić, Anka Mrak Taritaš, Goran Beus Richenberg i Nada Turina Djuric. Ali pustimo da to i pokažu u Saboru. Anka je podnijela ostavku na sve stranačke funkcije. Iskreno mi je žao, voljela bi da je ostala i da smo ovu odluku donijeli svi zajedno. Anka je bila i potpredsjednica stranke i dala je ostavku i na tu duznost. A da li će poštovati odluku Središnjeg odbora, vidjet ćemo. Pretpostavljam da neće. A onda slijedi postupak sukladan Statutu…