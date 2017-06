Mjesec dana pritvora zbog Facebook prijetnje bivšoj gradonačelnici Vodica

Branka Juričev-Martinčev (Foto: Tris/H. Pavić)

Vodičani već duže vrijeme upozoravaju na betonizaciju zaštićenog obalnog pojasa, odnosno njihove najpopularnijeg kupališta Plave plaže, koju je Grad Vodice ‘blagoslovio’ svojim prostornim planom. No, jedan od njih je pretjerao i završio u zatvoru.

Grad je, kako tvrde, svojim odlukama pogodovao nekim pojedincima na uštrb građana Vodica i njihovih gostiju, zbog čega su Vodičani 2. travnja organizirali prosvjed i potpisivali peticiju te su USKOKU predali kaznenu prijavu (POVEZNICA). No, to nije bilo sve. Zbog betonizacije Plave plaže jedan od stanovnika četvrti Blata saborskoj zastupnici i bivšoj gradonačelnici Vodica Branki Juričev Martinčev uputio je prijetnju putem Facebooka.

– Bivsa gradonacelnice branka nece te spasiti tvoj saborski imunitet – napisao je nezadovoljni Vodičanin i zaradio – 30 dana pritvora!

Evo kako je DORH izvijestio o ovoj nesvakidašnje strogoj odluci suca istrage Županijskog suda u Šibeniku: U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je 12. lipnja 2017. priveden hrvatski državljanin (1982.) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje iz čl. 139. st. 3. u svezi st. 1. Kaznenog zakona. (14. 6. 2017.)

Postoji osnovana sumnja da je pod svojim imenom na javnom profilu društvene mreže; nezadovoljan radom bivše gradonačelnice grada u kojem prebiva, objavio joj poruku u kojoj je, između ostalog, prijetio da je neće spasiti saborski imunitet i da se zna što slijedi te kako se mora srušiti kuća ispred njegove najavljujući zlo ako to neće biti učinjeno. Sve navedeno je kod oštećenice izazvalo strah za osobnu sigurnost i sigurnost njene obitelji.

Nakon što je zamjenica općinske državne odvjetnice ispitala osumnjičenika, sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku predložila je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i počinjenja djela kojim prijeti. Sudac istrage prihvatio je navedeni prijedlog i odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

Osim kaznene prijave USKOK-u, Branki Juričev Martinčev dok je još bila gradonačelnica predali su peticiju protiv betonizacije Plave plaže koju je potpisalo više 600 građana te im je obećano da će na prvu sjednicu Gradskog vijeća nakon njegova konstituiranja biti uvrštene izmjene i dopune prostornog plana.