Ministar Dobrović protiv RCGO Lećevica: ‘Greške će se plaćati kroz dugi niz godina’

Nakon današnjeg sastanku o izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović iznio je svoj osobni stav po kojem netaknuta priroda i krš Zagore nije najbolje pozicija za smeće.

Sastanak o Lećevici u Šibeniku je nakon Vladinog prihvaćanja Plana gospodarenja otpadom od 2017. do 2022. godine, sazvao osobno predsjednik Vlade Andrej Plenković, a uz njega su u njemu sudjelovali šibensko-kninski župan Goran Pauk, splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja, ministar zaštite okolišta i energetike Slaven Dobrović, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kušćević, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ante Čikotić te v.d. ravnatelj Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica Tomislav Šuta.

– Za mene je ovo bio vrlo koristan informativni sastanak na kojem sam čuo predstavnike obe županije. Zbrinjavanje otpada je vrlo važne tema oko koje postoje različita stajališta s obzirom na lokaciju centra za gospodarenje otpadom u Lećevici – rekao je Plenković koji je sastanak napustio na njegovoj polovici radi obveza u Zadru.

Ništa konkretniji nije bio ni ministar Kuščević.

– Teme sastanka su bili Centar za gospodarenje otpadom Bikarac i Lećevica, međusobni odnosi i zaštita okoliša, pa između ostalog i lokacijske i građevinske dozvole. Ja se nadam da će se naći rješenje koje će biti interesu za obije županije. Ukoliko procjene utjecaja na okoliš prođu, ako dobiju zadovoljavajuću ocjenu, ne vidim razloga da se ne izda i akt za grdnju. No, sada ćemo tek vidjeti jesu li potrebna dodatna istraživanja podzemnih voda. No, ipak je to Slavenov resor – rekao je Kušćević prebacujući lopticu na kolegu Dobrovića.

– Gospodarenje otpadom je jedna vrlo važna tema oko koje postoje različita stajališta, s obzirom na lokaciju Centra za gospodarenje otpadom Lećevica i ovog akutnog problema koji se tiče Karepovca u Splitu. Premijer je sazvao sastanak na koji je pozvao dva župana i ministre i on se upoznao s prijeporima koji postoje oko lokacije centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici. To je u stvari jedan dobar pristup koji treba pozdraviti da se čuju svi argumenti, sve dobre i loše strane i da se sve to temeljito razmotri. Ono što je važno reći je da izgradnja centra doista ne spašava situaciju na Kerepovcu i sanacija Karepovca mora ići pod hitno – rekao je nakon sastanka Dobrović ne želeći odmah otkriti svoj stav.

– Sada je pitanje lokacije, postoji pitanje zoniranja, budući da ono nije provedeno sukladno uvjetima ovog pravilnika. Dakle, za istraživanje trebaju biti visoke podzemne vode da bi se ustanovila stvarna zona sanitarne zaštite. To je nužan preduvjet da bi se nastavilo sa procedurom izgradnje centra u Lećevici – rekao je Dobrović.

– Vidite da se uključio i predsjednik Vlade. O tome će se raspraviti i vidjeti kako dalje, jer u svakom slučaju treba uvažiti prigovore koje dolaze iz susjedne županije. Moramo reći da je neobična činjenica da su ova dva centra poprilično bliska geografski, Bikarac i Lećevica, dakle na udaljenosti manjoj od 30 kilometara, odnosno da se Lećevica nalazi tik na granici županija – rekao je Dobrović treći put upitan što su dogovorili.

Na još jedan upit što će se u Lećevici konkretno raditi rekao je da će se provesti vodoistražni radovi zoniranja. – Moramo čekati visoke vode – ponovio je ministar Dobrović.

Složio se s primjedbom novinara da znanstvenici već dugo upozoravaju na neprimjerenost gradnje centra za gospodarenje otpadom na krškom terenu Lećevice, nad špiljama i podzemnim vodotokovima povezanim s izvorima pitke vode.

– Ja sam to i proučio i postoji, naravno, bojazan da u dosadašnjoj proceduri ti nalazi u dovoljnoj mjeri nisu uzeti u obzir – rekao je Dobrović.

Upitan za osobno mišljenje, iskazao je zabrinutost idejom RCGO-a u Lećevici.

– Da, u Hrvatskoj moramo itekako brinuti o tome kako i gdje smjestiti ovakve uređaje. Možda netaknuta priroda, ljuti krš, područje na kojem možemo proizvoditi zdravu hranu koju su naši europski susjedi spremni platiti po visokoj cijeni, nije najbolje pozicija. Posebno budući da će se greške u ovoj fazi plaćati kroz dugi niz godina – rekao je Dobrović.

Šibensko-kninski župan Goran Pauk iskazao je zadovoljstvo činjenicom da je sazvan ovakav sastanak, ali i zabrinutost što priča o Lećevici traje ovoliko dugo.

– Što se tiče Lećevice naš stav je poznata još po zaključcima Županijske skupštine iz 2004. godine, zaključcima Općinskog vijeća Unešića iz 2002., našim primjedbama na studju za trasiranje, na formalno pravne radnje koje oko studije utjecaja na okoliš. Očekujemo da se u konačnici ta priča razriješi u korist svih stanovnika obije županije. Zadovoljan sam sa sastankom, jer svaki razgovor vodi nekakvom rješenju ali nisam zadovoljan naravno što to traje 15 godina – rekao je Pauk.

Mišljenje splitsko-dalmatinskog župana Ževrnje novinari nisu imali priliku čuti.