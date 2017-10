Pismo kninskih HDZ-ovaca Nacionalnom vijeću: “Povratak Srba u Knin uništit će san dr. Franje Tuđmana koji je s razlogom raselio ovo područje” (!?)

Kad je svojedobno u javnost procurilo protestno pismo kninskih HDZ-ovaca upućeno Nacionalnom vijeću stranke, zbog nezadovoljstva odlukom Županijskog odbora o raspuštanju kninske organizacije HDZ-a, sadržaj te „prosvjedne note” tek je fragmentarno prenesen i sasvim površno interpretiran. Slučajno ili namjerno? O tome nije teško zaključiti kad se pismo pročita u cijelosti, osobito njegov završni forte u kojem se Nacionalno vijeće HDZ-a upozorava da još jednom preispita odluku ŽO HDZ-a o raspuštanju organizacije u Kninu u svjetlu sve većeg iseljavanja tamošnjih Hrvata , čime se omogućava povratak Srba u grad, što će „uništiti san dr.Franje Tuđmana koji je s razlogom raselio ovo područje”( ?! )

Pismo, naslovljeno kao Žalba na odluku o raspuštanju Gradske organizacije HDZ-a Knina i imenovanju povjerenika i Povjerenstva GO , zapravo je skandalozno i šovinističko, te demaskira do kraja odnos dosadašnjeg vodstva kninskog HDZ-a prema tamošnjim Srbima, koji se, po njima, nisu nikad trebali vratiti nakon provedenog etničkog čišćenja koje je, kažu, i snio i provodio Franjo Tuđman!

Hrvati iseljavaju, Srbi dolaze, a Knin se vraća na početak … ???

Svojim sugrađanima srpske nacionalnosti, koji su HDZ-u godinama čuvali leđa ne samo u Gradu Kninu i Šibensko-kninskoj županiji nego i u državi, koalirajući s HDZ-om, i držeći im „štangu” kad god im je to trebalo, poručuju da u Knin nisu dobrodošli. Iako bez Pupovčevog SDSS-a Penkovićev HDZ ni danas ne bi imao većinu u Saboru, a Vlada bi vjerojatno pala već na slučaju izglasavanja (ne)povjerenja ministru financija Zdravku Mariću. Zauzvrat, HDZ Knina apelira na stranačku vrhušku ( Nacionalno vijeće) da prepozna „važnost i težinu” njihove Žalbe i da ponište odluku o raspuštanju Gradske organizacije HDZ-a Knina i imenovanju povjerenika i povjerenstva, „kako osobni interesi pojedinih članova ne bi bili iznad svih nas i iznad HDZ-a.” Ova skupina nezadovoljnika drži da nakon ostavke predsjednice GO HDZ-a Josipe Rimac nije ni bilo potrebno raspuštati organizaciju.

– Prilikom donošenja svoje odluke morate biti svjesni dubine raskola u HDZ-u Grada Knina, nemogućnosti povratka vlasti HDZ-a u Grad Knin, zaustavljanja iseljenja Hrvata iz Knina koje je svakim danom sve veće. Iseljavanjem naših ljudi će se omogućiti povratak Srba u Knin, te ćemo se opet vratiti na početak i uništiti san dr. Franje Tuđmana koji je s razlogom raselio ovo područje- sasvim su jasni i precizni u svom upozorenju Središnjici kninski HDZ-ovci, pozivajući se na kraju, sasvim prikladno, na pale branitelje koji su „položili svoj život za Knin i našu jedinu Domovinu Hrvatsku. Ovo Knin ne zaslužuje!”- poručuju.

Bivši GO HDZ-a, koji je vodila J.Rimac, stao iza Pisma

U potpisu pisma ( žalbe) stoje redom HDZ-ovi kninski reprezentativci. Sve su to ili dojučerašnji članovi Predsjedništva ili GO HDZ-a: Tomislav Vrdoljak, bivši dožupan Šibensko-kninske županije i bivši dogradonačelnik Knina, donedavni dopredsjednik GO HDZ-a, koji trenutno boravi u inozemstvu ali se telefonski suglasio s tekstom žalbe, Marinko Tokmakčija, bivši predsjednik kninskog Gradskog vijeća, i dopredsjednik GO HDZ-a , Miroslav Zorić, tajnik GO HDZ-a, Slaven Ivić , bivši dogradonačelnik Knina i HDZ-ov rizničar, Marko Šešo i Maja Deronja , članovi Predsjendiš’tva GO HDZ- a te članovi GO Sanja Lozančić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, nekad desna ruka Josipe Rimac, Robert Marić, Ante Bojčić, Jakov Kegalj, Dragan Matić, Katarina Keser, Sanja Bebek, sve članovi GO HDZ -a. Na popisu potpisnika je i Miran Marelja, nota bene novoizabrani zamjenik povjerenika Nikole Blaževića, ali nema njegovog potpisa…

Skupini koja je potpisala sporno pismo za sve su krivi šef ŽO HDZ-a Nediljko Dujić , koji nije “održao riječ”, i nedavno inaugurirani povjerenik za kninski HDZ Nikola Blažević, koji je bio član i Gradskog odbora raspuštene organizacije, pa im nije jasno po čemu i on nije suodgovoran za izborni poraz u Kninu.

Umjesto kvalitetnih i sposobnih ljudi u Povjerenstvo se, tvrde, imenuju podobne osobe lojalne povjereniku Blaževiću. – Za Hrvate iz BiH sam povjerenik je uvijek tvrdio „ odselili su”. Zar opet, i nakon ovog raskola da odlaze iz Knina? Od rujna ove godine Hrvati ponovo odlaze iz Knina. Očekuje se još iseljenja naših sugrađana iza prvog polugodišta ove godine. Nije imenovana nijedna osoba iz Novog naselja Golubić ni Kovačić, dok su imenovane dvije članice Povjerenstva iz Vrpolja i Potkonja, a poznato je da na prostorima Golubića i Kovačića žive pretežito naši članovi Hrvati iz BiH- ističe se u pismu /žalbi i konstatira kako je Dujić trebao kod imenovanja članova Povjerenstva za Knin ostati nepristran, „te raditi na tome da nas ujedini, a ne doprinositi većem raskolu”.

Potpisnici pisma: Dujić i Blažević tri godine demontiraju kninski HDZ

Dujića i Blaževića optužuju da već tri godine rade na dekonstrukciji kninskog HDZ-a. Takav sastav Povjerenstva, kojeg je odabrao ŽO HDZ-a na svojoj sjednici 5. listopada, „nema političku snagu i prepoznatljivost kod birača za povratak HDZ-a na vlast u Kninu i vodi ka dubljem raskolu i uništenju kninskog HDZ-a- uvjereni su potpisnici žalbe, silno, reklo bi se, prestrašeni od povratka domicilnih Srba u njihov grad i time novog „rashrvaćenja” Knina.

Inače, Nikola Blažević, nedavno imenovani Povjerenik kninskog HDZ-a, bivši je kninski gradonačelnik i aktualni dožupan Šibensko-kninske županije, a predstavlja, navodno, frakciju koja je suprotstavljena grupaciji koju predvodi Josipa Rimac, donedavna šefica HDZ-a u Kninu, recentno promaknuta u državnu tajnicu. Šef ŽO HDZ-a Nediljko Dujić izbor Blaževića za povjerenika obrazlagao je rezultatima predizborne ankete po kojima je bio favorit u utrci za kninskog gradonačelnika, ali je GO HDZ-a tipovao na Josipu Rimac, što je za posljedicu imalo da je stranka izgubila i gradonačelnika i Gradsko vijeće Knina.

Povjerenik GO HDZ-a, Nikola Blažević, zadužen za pripremu i provedbu unutarstranačkih izbora ne bježi od vlastite odgovornosti za stanje u gradskoj organizaciji u kojoj je bio član i prije raspuštanja, jer je, priznaje, glasao za sve kandidate koji su izbore izgubili.

N.Blažević: “Tako nešto nikad ne bi potpisao!”

– Ali, to ne znači da i ja i neki drugi članovi GO HDZ-a ne bi trebali nastaviti raditi za stranku. Ja sam samo bajpas u ovoj situaciji, privremeni povjerenik koji treba pripremiti izbore, i to nije moja ambicija nego moja stranačka obaveza – kaže Blažević. Pismo, odnosno žalbu, smatra legitimnim načinom artikuliranja nezadovoljstva dijela članova gradske organizacije, ali drži da nitko ne bi smio na takav način obezvrijeđivati odluke viših stranačkih tijela, kao što je ŽO HDZ-a, jer je to politički štetno. O samom pismu ne želi govoriti jer je žalbeni postupak u tijeku. Ali, reći će Blažević aludirajući na najsporniji dio pisma, “tako nešto nikad ne bi potpisao”.

Njegov kolega i njegov bivši zamjenik na čelu Knina, Slaven Ivić, ipak je potpis stavio.

– Ne želim ništa govoriti u vezi s tim pismom. Pitajte druge. Sve što vam mogu reći jest da želim jaki HDZ na dobrobit građana Knina, ne želim vratiti vlast HDZ-a u Kninu, nego želim HDZ vratiti Kninu. Molim vas, okrenimo se budućnosti- to je sve što nam je a propos svoga potpisa na kompromitirajućem pismu rekao Ivić, donedavni kninski dogradonačelnik. Nacionalno vijeće HDZ-a nije se ( još ) oglasilo o kninskoj žalbi…