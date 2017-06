Žrtva propasti Algoritma: Kupite strip, spasite Fibru

Propast Algoritma, najvećeg knjižarskog lanca u Hrvatskoj, mogao bi za sobom u ambis povući i hrvatsko strip-izdavaštvo. Barem onaj njegov najagilniji dio.

Iako se još uvijek samo špekulira o tome koliko Algoritam duguje hrvatskim nakladnicima, poznato je da izdavačkoj kući Fibra, specijaliziranoj za strip, duguje 500 tisuća kuna, što je tvrtku vlasnika Marka Šunjića bacilo u probleme.

– Fibra je mala izdavačka kuća i toliko velik i iznenadan gubitak nas je doveo u nezavidan položaj, budući da smo mi navikli svoje obaveze prema vlastitim partnerima i suradnicima ispunjavati uredno i na vrijeme – poručuju iz Fibre.

– Scenarija za izlaz iz problema ima nekoliko. Kvaliteta izdanja je nešto na čemu ni u kom slučaju ne želimo i nećemo štedjeti, tako da to odmah otpada. Dizanje cijena bilo bi kontraproduktivno, dok, s druge strane, pokušaj naplate potraživanja od ostalih naših dužnika je praktički unaprijed osuđen na propast, nažalost. Na kraju se sve svodi na ovo: možemo pokušati sanirati štetu tako da nekako povećamo prodaju naših izdanja putem vlastitih prodajnih kanala (festivali, sajmovi, web shop) ili možemo usporiti s našom godišnjom produkcijom i tako smanjiti troškove. Odlučili smo pokušati s prvom opcijom, u nadi da ipak nećemo biti prisiljeni smanjivati broj izdanja i u to ime ćemo od 1. lipnja do 1. kolovoza ove godine na našem web shopu imati prigodnu akciju gdje će svi naši dostupni naslovi biti na popustu od najmanje 20 posto – otkrivaju iz Fibre.

Dakle, ako ste možda planirali kupiti neki Fibrin strip, najbolje vrijeme za to bilo bi baš sada.