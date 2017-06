CRO Demoskop za lipanj: Vladi dvojka, smjer pogrešan

Najnovije istraživanje agencije Promocija plus o političkim preferencijama građana, CRO Demoskop, provedeno od 1.-3. lipnja, pokazuje da čak 73 posto ispitanika drži kako Hrvatska ide u krivom smjeru.

Da su prvih lipanjskih dana održani parlamentarni izbori, pokazalo je istraživanje, HDZ bi s 34 posto potpore bio relativni pobjednik. SDP bi dobio 24,8 posto, Most 7,2, Živi zid 6,1 posto, dok HNS ne bi osvojio više od 3, a HSS 2,9 posto.

Stranka “Pametno”, prema raspoloženju anketiranih građana, dobija 2 posto, IDS 1,8 posto, Stranka rada i solidarnosti MB 365 svega 1,7 posto, HSP AS 1,2, HSLS i HSU 1,1 posto i HDSSB 1 posto.

Od svibanjskog CRO Demoskopa HDZ je narastao za 3 posto, SDP 0,7 posto, HSS 0,6 posto itd. Najviše je izgubio Most, čak 3 posto, zatim Živi zid -1,6 posto , HNS- 0,6 posto i HDSSB -0,2 posto.

Vlada je ocijenjena s dvojkom, odnosno 2,24, predsjendica Republike Kolinda Grabar Kitarović je dobila trojku, a Sabor dvojku.

Premijera Andreja Plenkovića pozitivno percipira 16,3 posto ispitanika, čak ih 15,8 ne vidi pozitivnim baš nikog, a na trećem mjestu je Kolinda Grabar Kitarović s 11,6 posto, dok se za Anku Mrak Taritaš opredijelilo 9,4 posto građana, a za Božu Petrova njih 4,9 koliko daju i Zoranu Milanoviću. Tu su još Ivan Pernar kojeg kao “pozitivca” vidi 4,6 posto ispitanika, Davora Barnardića i Milana Bandića je odabralo njih 3,2 posto, a za Zlatka Hasanbegovića se odlučilo 2,5 posto građana.

No, Plenković drži i vrh ljestvice negativne percepcije građana s čak 22,2 posto, a drugo mjesto pripada an gro, svim političarima, za što je glasalo 9,1 posto ispitanika. Treći je Tomislav Karamarko sa 7,5 posto, a gotovo jednako ( 7,4 posto) dobio je i Davor Bernardić, dok je Božo Petrov na petom mjestu sa 7,1 posto. Na ovoj se listi također našao Zoran Milanović sa 6,7 posto, Kolinda Grabar Kitarović sa 4,7 posto, Ivo Sanader (?!) i Milorad Pupovac sa 4 popsto i napoljetku Zlatko Hasanbegović s 3,2 posto.

Da je istraživanje obavljeno nakon lokalnih izbora, gotovo je sigurno da bi podaci bili umnogome drugačiji. Po HDZ i Plenkovića vjerojatno još povoljniji.