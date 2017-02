Intervju/Marko Jelić, nezavisni kandidat za kninskog gradonačelnika: Nezavisan sam u punom smislu te riječi, i ne zanimaju me opcije nego ljudi!

Marko Jelić, doktor molekularne biologije, bivši dekan kninskog Veleučilišta “Marko Marulić”, kako mnogi u Kninu prognoziraju, bit će najozbiljnija konkurencija Josipi Rimac u utrci za mjesto gradonačelnika na lokalnim svibanjskim izborima. Možda baš zato, u intervjuu za TRIS dugogodišnja kninska gradonačelnica izravno je dobacila rukavicu prof. Jeliću izazivajući ga na predizborni dvoboj. Doduše, preuranjeni, ali rukavica je bačena i prof. Jelić je spremno prihvatio. Razgovarali smo o njegovoj kandidaturi, o razlazu s HDZ-om, o nepotizmu na Veleučilištu, o programu za brži razvoj Knina koji se neće isključivo oslanjati na pomoć države. Htjeli smo saznati što jednog znanstvenika motivira da se profesionalno angažira u politici…

Ne idem u koalicije, ni predizborne ni postizborne

– Najavili ste kandidaturu za gradonačelnika Knina? Što vas je potaklo da kao dr. znanosti, bivši dekan Veleučilišta, uđete u tu utakmicu?

U ovu utakmicu ulazim kao osoba koja istinski voli i živi Knin, svjestan svih njegovih neiskorištenih potencijala i povijesne važnosti. Knin ne zaslužuje stanje u kojemu se trenutno nalazi, ali u promjene se treba uključiti aktivno. Ja jednostavno imam želju, znanje i odlučnost iskoristiti sve što imamo kako bi se Grad oporavio materijalno i u svakome drugom smislu. To držim svojom dužnošću prema obiteljskim korijenima i svim građanima Knina.

– Dajte da pojasnimo: jeste li nezavisni kandidat kojeg podupire Most ili Mostov kandidat? Ili nemate baš nikakve veze s Mostom nego na izbore izlazite samostalno, isključivo s vlastitim integritetom i kredibilitetom?

Ja sam nezavisni kandidat. Nadam se podršci svih ljudi koji iskreno žele pokrenuti Knin s mrtve točke. Nijedna politička opcija, pa tako ni Most, dosad nije izrazila javnu potporu mojoj kandidaturi. Nezavisan sam u punom smislu i značenju te riječi. No, mene ni ne zanimaju opcije, nego ljudi. Već sam govorio kako sam otvoren za razgovor sa svima koji žele raditi za dobrobit Knina i njegovih građana. Međutim, ne idem u nikakve koalicije, ni predizborne, ni postizborne. Smatram da bi to bila prevara birača.

– Tko su ljudi u vašem timu, na koga se oslanjate i tko će biti vaši zamjenici na listi?

Moj tim čine stručni i pošteni ljudi sa stavom. Zasad ne namjeravam otkriti imena zamjenika niti ljudi koji će biti na listi, ponajprije zbog enormnih političkih pritisaka kojima su izloženi ljudi koji podržavaju moju kandidaturu i njihove obitelji. Knin je mali grad, svi se međusobno poznajemo. Znate kako to ide… Međutim, voditeljica moje kampanje bit će Marijana Dragaš, moja dugogodišnja prijateljica, a koja je inače doktorandica anglistike i to na temu konceptualnih metafora u političkom diskursu.

Razlaz s HDZ-om

– Bivši ste član HDZ-a, očigledno ste razočarani, no računate li i na glasove dijela HDZ-ovog biračkog korpusa? Zbog čega ste se razišli s HDZ-om?

Da, bio sam osnivač i prvi predsjednik Mladeži HDZ-a u Kninu do 1996. godine i mogu samo kazati da se ponosim svojim djelovanjem u tom smislu, no od tada, od 1996., nisam član niti jedne stranke. Štoviše, moj pokojni otac bio je jedan od osnivača HDZ-a u Vrpolju. Na lokalnim izborima 2013. godine bio sam na listi HDZ-a kao nezavisni kandidat. Također, bio sam i član Gradskog poglavarstva 2007./08. te gradski vijećnik 2013/14. Naglašavam –nezavisni – jer smatram da intelektualci ne smiju pristajati na stranačka ograničenja, a stranke definitivno ograničavaju slobodu iznošenja osobnih stavova i mišljenja.

U trenutku kad se više nisam slagao s politikom lokalne vlasti, i kad sam uvidio da moji stavovi nisu uvažavani, što više trsili su se da mi oduzmu slobodu iznošenja istih, dao sam ostavku na časnu dužnost gradskog vijećnika. Da su lokalni dužnosnici razmišljali i činili drukčije, Knin danas ne bi bio u ovakvome stanju uz sve svoje ljudske, prirodne, poljoprivredne, gospodarske, turističke i ine neiskorištene potencijale. Nemam ništa protiv HDZ-a ili bilo koje druge stranke, ali imam protiv svakog pojedinaca ili grupa(ica) koji su spremni gaziti preko mrtvih zbog osobnog probitka i koristoljublja, a na štetu svih nas.

Glede glasova, već sam rekao da me ne zanimaju političke opcije, nego ljudi. Računam na glasove svih građana željnih promjena i bolje budućnosti Knina, bez obzira na stranačku, nacionalnu ili drugu pripadnost. Knin jednostavno više nema vremena. Svi se moramo pokrenuti.

Svatko se “češe” gdje ga svrbi…

– Vaša protukandidatkinja na lokalnim izborima u svibnju Josipa Rimac braneći se od optužbi za nepotizam, poglavito na Veleučilištu, lopticu je bacila u vaše krilo. Uz ostalo je kazala da vas pitam u kakvom ste srodstvu s ljudima koje ste, u mandatu dekana, primili u administraciju na Veleučilištu. Što to znači? Koga ste primili, rođake, kumove, prijatelje… ili je optužba na vaš račun neutemeljena?

Čujte, svatko se „češe“ tamo gdje ga svrbi. Za vrijeme mojih dekanskih mandata, zapošljavanje se provodilo isključivo na temelju obrazovnih i stručnih kompetencija kandidata, što je uvijek bilo dokumentirano i stoga u potpunosti provjerljivo. Za sve ljude koji su tada zaposleni na Veleučilištu preuzimam punu odgovornost. Ono što jamčim je da nikad nisam brojio krvna zrnca, a i ubuduće neću, bez obzira na nacionalnost, stranku, srodstvo ili mišljenje. Ipak želim reći da mene nešto drugo „svrbi“, a to je odlazak ljudi iz grada, nezaposlenost i niske plaće onih koji su zaposleni u nekim većim poslovnim subjektima, nepostojanje strateškog pristupa i promišljanja u svim pogledima, neiskorištena Krka, Dinara i Tvrđava i još puno toga. Preusmjeravanje pažnje ovakvim konstrukcijama je prema N. Chomskom prva točka kako manipulirati s ljudima. Bez obzira na to moja pažnja će i dalje biti usmjerena na ljude i gospodarstvo.

– Mnogu u Kninu kažu da je Veleučilište “Marko Marulić” u vrijeme kada ste vi bili dekan zabilježila najznačajniji razvoj i stekla ugled. I bivša kninska gradonačelnica tvrdi da je tada Veleučilište imalo najveću autonomiju u zapošljavanju… Što se time implicira?

O mojemu radu svjedoče brojni uspjesi Veleučilišta, njegovih djelatnika i studenata. Uostalom, bio sam i predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, krovne ustanove u sustavu stručnog visokog obrazovanja i to kao 31-godišnjak. Što gospođa Rimac implicira? Uistinu me ne zanima; ne želim se baviti time, a sugeriram svima da pročitaju Noama Chomskyog: Deset strategija manipulacije ljudima, pa će im sve biti jasnije.

Fasade i spomenici su bitni, ali se od njih ne živi

– Dok ste vi bili dekan, Josipa Rimac je bila članica Upravnog vijeća Veleučilišta. Tada nije bilo među vama iskrenja, ili se bar za to nije znalo. Je li ovo Josipino prozivanje zapravo znak da je kampanja krenula i da u vama vidi opasnog protukandidata?

Istina, gospođa Rimac je tada bila članica Upravnoga vijeća Veleučilišta i suradnja je bila korektna. Njezino sadašnje prozivanje smatram u potpunosti deplasiranim. Ako je imala ikakvu primjedbu na moj rad u svojstvu dekana, zašto tada nije reagirala kao članica Upravnog vijeća, što joj je po zakonu i bila obveza? Nažalost ovdje se radi o politikantstvu, a ne politici. U takvom djelovanju često je predizborno razmetanje „poštenjem“. Ideja je neistinama umanjiti vrijednost nekoga, da bi sebe prividno uzdigao. No, tako se ne dolazi do vlastite veličine.

– Svojedobno su iz Knina dolazile vijesti o baby-boomu, a danas se govori o iseljavanju iz grada. Što je po vašem mišljenju uzrok tome?

Uzroci su neispunjena obećanja, nezaposlenost i opća apatija u gradu. Fasade i spomenici su bitni, ali od njih ljudi ne mogu živjeti.

– Što kao kandidat možete obećati biračima, što je to po čemu ćete se razlikovati od drugih i zbog čega bi trebalo za vas glasati?

Neću davati lažna obećanja. Grad doslovno umire u demografskom, gospodarskom i svakom drugom smislu. Moj se program temelji na održivom razvoju lokalne zajednice, uz poticanje malih i srednjih poduzetnika, posebice malih obiteljskih tvrtki, te iskorištavanje poljoprivrednih i turističkih potencijala kojima Knin i okolica obiluju. Nadalje, okrenut ćemo se razvojnim programima EU-a i to u suradnji s renomiranim stručnjacima. Želim poticati cjeloživotno obrazovanje i samozapošljavanje kroz male obiteljske tvrtke i poljoprivrednu djelatnost. Ljudi ne bi odlazili kada bi ovdje imali posao i sigurnost. Želim grad po mjeri djece, bez njih ovo nema smisla. Namjeravam osigurati uvjete za ostanak ljudi u Kninu. Uostalom, doktorirao sam u Njemačkoj i mogao sam ostati tamo, ali nisam želio da moja djeca postanu stranci. Vratio sam se u svoj rodni grad i spremno preuzimam odgovornost za program njegova oporavka. Potrebni su nam svi ljudi koji iskreno žele doprinijeti tomu. Za svih će biti mjesta u skladu s njihovim obrazovanjem i sposobnostima.

U Knin je dosad uloženo milijardu kuna iz državnog proračuna!

– Znate li, možda, koliko je država investirala u Knin kao područje posebne državne skrbi (nekad je to bilo nerazvijeno područje) i mislite li da se grad i dalje treba kao invalid dominantno oslanjati na državne potpore ?

Po izjavama lokalnih dužnosnika, dosad je uloženo preko milijardu kuna. Ako je to istina, za što je otišao toliki novac? Ujedno se po tome čini da što više ulažete više ljudi odlazi iz grada, i to mi kao građaninu čini problem i ozbiljnu nedoumicu. Knin je još uvijek „nerazvijeno područje“, unatoč svim svojim potencijalima. Ipak, ne možemo se oslanjati samo na državne potpore, dosta je toga. Nema isprike za neiskorištavanje ljudskih, poljoprivrednih, turističkih i gospodarskih mogućnosti Knina i okolice. Te mogućnosti su i ranije postojale, ali zašto ih netko nije htio (ili nije znao) iskoristiti, to je pitanje za bivše i sadašnje lokalne dužnosnike. Osim naše lokalne volje, država mora stvoriti sustav, prije svega zakonodavni, da možemo nesmetano raditi i razvijati se. Ne treba nam ništa više, sve mi imamo, a ako nemamo, sami ćemo stvoriti.

– U Kninu ima puno onih koji još nisu ostvarili pravo na povrat svoje imovine, a istodobno su neki dobili i po više stambenih nekretnina i onda ih prodavali državi. Tko je kriv za to i mislite li nešto poduzeti ako budete izabrani za gradonačelnika da stanovi ne zjape prazni a neophodni kadrovi za funkcioniranje grada putuju ili su podstanari?

To dovoljno govori o nepostojanju sustavne brige za probleme lokalne zajednice. Krivce treba tražiti u nadležnim institucijama. Potrebno je utvrditi stvarno stanje vezano uz broj nekretnina u gradskom i državnom vlasništvu i pronaći najbolji model za učinkovito rješavanje stambenog pitanja građana Knina i potrebnih kadrova u suradnji sa stručnjacima. Ako mi građani daju svoje povjerenje, namjeravam poduzeti sve korake da se takve stvari riješe u što skorijem roku. Već sam rekao kako ću učiniti sve da ljudi ostanu u Kninu, i one koji su do sada diskriminirani u pripadajućim pravima dovesti do pozitivnog i nadasve pravednog rješenja. Uostalom, to im i tako po zakonu pripada, a gradonačelniku i pratećoj upravi je obveza.

Promjene, a ne kontinuitet…

– Koje su osnovne odrednice programa s kojim planirate tražiti povjerenje građana grada Knina?

Razvojni program s kojim izlazimo na lokalne izbore sukus je višegodišnjeg sustavnog rada skupine visokostručnih ljudi koji objedinjava naša stručna znanja i bogata praktična iskustva te mišljenja i stavove velikog broja lokalnih ljudi, gospodarstvenika, poljoprivrednika i pripadnika različitih društvenih skupina s kojima smo imali priliku razgovarati. Osmišljavan je tijekom dužeg razdoblja uz korištenje najsuvremenijih metoda strateškog planiranja. Analizirali smo postojeće stanje u kojem se Grad nalazi, identificirali ključne probleme koji ograničavaju njegov ukupni razvoj te razvojnih potencijala čijim iskorištavanjem se isti mogu riješiti. Zatim na osnovu tih saznanja odlučili smo se za primjenu najsuvremenijih metoda i tehnika za ekonomski, društveno i okolišno održiv razvoj cijelog područja, uz jasno definirane ciljeve, zadatke, obveze i odgovornosti svih aktera koji će biti uključeni u njegovu provedbu. Plan obuhvaća četiri velika tematska područja: Razvoj gospodarstva, Podizanje kvalitete života stanovništva, Razvoj efikasne i transparentne gradske uprave i Održivo iskorištavanje kulturno-povijesne i prirodne baštine. U svakom od navedenih tematskih područja definirani su specifični ciljevi i detaljno razrađeni načini njihovog ispunjenja. U konačnici, Program sadrži jasan Akcijski plan koji definira kad i kako će se pojedina aktivnost iz Programa provoditi te tko će biti odgovoran za njenu provedbu. Ovako razrađen Program ćemo javno objaviti i pozvati građane Knina, ali i širu javnost, da ga potpuno slobodno komentiraju, daju svoje primjedbe, sugestije i ocjene, kako bismo u konačnici dobili najkvalitetniji mogući razvojni dokument. Konačna verzija Programa će biti zalog za budućnost našeg grada i osigurat će opstanak stanovništva na ovom području.

Ukoliko nam građani našeg Knina na izborima ukažu povjerenje, obvezujemo se da ćemo Program provesti te pravovremeno i potpuno transparentno o svim aktivnostima izvještavati javnost.

– Je li Knin za kontinuitet ili za promjene, što mislite?

Mislim da su promjene nužne i spreman sam preuzeti odgovornost za grad Knin. Ipak, konačan sud donijet će građani, a o tome nam svima ovisi budućnost. Stoga Živim, Živimo ili Živim(o) Knin jer tada ćemo i mi živjeti.