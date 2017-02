Intervju/Josipa Rimac, kandidatkinja HDZ-a za kninsku gradonačelnicu: Mojoj karijeri presudio je Most i – mediji

Kad smo se dogovarale za intervju, Josipa Rimac (37) je pokušala dobiti mali time-out, da se sve još malo slegne i “dođe na svoje”. – Svi su me zvali, Večernji, RTL, Šibenski… a ja im velim, pa šta vam je ljudi, ne kandidiram se za gradonačelnicu Zagreba nego Knina – ispričala mi je smijući se, ne bez zadovoljstva zbog takve traženosti.

Na koncu smo se našle (pomalo to već postaje tradicija) na kninskoj tvrđavi i razgovarale o svemu, što je bilo i što će biti. Josipa nije od onih što će odbiti odgovoriti na neugodna pitanja, ali, mora se reći, znade majstorski izbjeći konkretan odgovor. Ipak, tu je iskustvo od 12 godina u politici.

Doima se mlađom, svježijom, izgubila je i pokoji kilogram, što uoči kampanje za lokalne izbore možda i nije dobro, jer je čeka naporan posao koji će je i dodatno “olakšati”.

– Nisam baš nešto smršavila, samo sam se odmorila i to mi je , očito, prijalo – uvjerava me.

Politika je za mene ljubav i strast

U razgovor smo ušle ležerno. Skupe, brendirane torbice, markirana odjeća, skupi satovi… Na ruci ima jedan zanimljiv, dekorativan, koji odmah upada u oko.

-Je li to taj Cartierov sat o kojemu se pisalo?

Ma ne, to je zeleni “swarovski”, a ja obožavam zelenu boju i zato ga posebno volim. Osim toga, to je poklon. Dobila sam ga lani za rođendan od svih mojih…

– Obitelji?

Ne, mojih stranačkih prijatelja, Tome, Nikole, Milijana, Ruške, svih, ali meni je boja važna. Volim zelenu. Inače, ta fama o mojim skupim torbicama je glupost. Naskuplja koju imam je “tkanica” i ona košta 2400 kuna, a nosim je s ponosom jer je ručni rad, a osim toga je praktična, sve mi u nju stane, a i promotivna, jer reklamira našu baštinu. Iznimno je kvalitetna. A za sve one koji to stalno propitkuju, nemam torbice od 20-30 tisuća kuna. Ali imam vinograd. Morat ću dopuniti imovinsku karticu. Ukupno sedam tisuća loza. Otac mi ga odredio dati u nasljedstvo…

– Dobro, odmor je prijao, vinograd se stekao, čemu onda opet u politiku?

To je strast. Ljubav i strast.

– Prije godinu dana svi su vas već vidjeli na nekom ministarskom položaju, a spekuliralo se o resorima od uprave, preko branitelja do socijale. Umjesto toga, ponovo se kandidirate za gradonačelnicu Knina. Kako to?

To je još jedan dokaz da sve što se piše i priča, često pozivajući se na “bliske izvore” među kojima sam i sama bila, znade biti puka neistina. Mene su već proglašavali potpredsjednicom vlade, ministricom, a u to vrijeme još o podjeli resora nismo ni razgovarali. Mislili smo kako dobiti izbore. Točno je da je u to vrijeme naš koalicijski partner, Most, pokazivao nezadovoljstvo mojim eventualnim ulaskom u izvršnu vlast. Razgovarala sam s Božom Petrovom i pitala ga koji je stvarni razlog njihovog veta na moje imenovanje. Istrage protiv mene bile su već zatvorene, više ništa nije ostalo nedorečeno, ali nisam od njega dobila pravi odgovor. Sve se svodilo na ono: “Znate,percepcija javnosti je takva.” Pa mediji vas mogu uzdignuti i pokopati. No, u životu je puno matematike, postoje rezultati i kad se oni zbroje treba samo reći je li zbroj pozitivan ili negativan. Nažalost, u mom slučaju nisam osjetila da su se rezultati zbrajali. Bilo je previše ljudske zloće, neki su htjeli i mene i moje suradnike prikazati u sasvim drugom svjetlu, tako da se u toj medijskoj slici koja se forsirala nisam mogla prepoznati. Prošla sam puno uspona i padova u svojoj karijeri, ali je ovaj pad prije godinu dana možda javnosti bio najzanimljiviji.



Usponi i padovi…

– Pa, bili ste direktorica HDZ-ove izborne kampanje, desna ruka tadašnjeg predsjednika Tomsilava Karamarka.Jasno da su se mnogi tada kladili na vaše ministarsko promaknuće…

Ali, bila je takva i 2007. kada se smatralo da ću kao najmlađa gradnačelnica sasvim sigurno biti na listi za Sabor, a onda je na njoj završio moj zamjenik Tomislav Vrdoljak. Pa i 2011. bila sam prema dogovoru na šestoj poziciji u 9. izbornoj jedinici, ali, kako sam ja znala reći, čim sam prošla Lučko, već sam pala na 12. mjesto. I svi su očekivali da ću zbog revolta ili dišpeta osuti paljbu po stranci,ali ja sam svoj dalmatinski dišpet koristila uvijek na pozitivan način. Da pokažem da mogu još bolje. Ako se analiziraju izborni rezultati, vidjet ćete da je Knin uvijek HDZ-u donosio iznad 50 posto potpore birača, a znali smo imati i 70 posto. Ali, taj se rezultat očito nije valorizirao. Ako sam i osjećala da mi je učinjena nepravda, to me samo tjeralo naprijed, jer sam bila zadovoljna potporom svojih sugrađana koju sam doživljavala kao priznanje mome radu.

– Most vam je tada presudio svojim vetom i okrenuo vam karijeru naglavce… vratio vas u Knin?

Da, Most je bio presudan, ali i ta medijska slika je učinila svoje. Činjenica je da smo do zadnjeg trenutka čekali epilog istrage protiv mene, a došao je samo 24 sata prije nego čemo ići u Sabor. Istraga je obustavljena, optužnica nije podignuta, a ja nisam postala ministrica. Da me netko pita što mi je draže, takav pravosudni epilog ili ministarsko mjesto, vjerujte, rekla bih obustavljanje istrage. Izvidi su pokrenuti u vrijeme vlasti SDP-a, cijela ta haranga protiv mene događala se kad je cijeli sustav bio u njihovim rukama, i još se nije znalo tko će napraviti koaliciju…

Obustavljena istraga zbog “viška kvadrata”

– Ali, uvijek se pričalo kako ste vi u vrlo prijateljskim odnosima s Rankom Ostojićem, SDP-ovim ministrom unutarnjih poslova, s kojim se poznajete još iz Crvenog križa gdje ste oboje djelovali. Čak se i insinuiralo kako u odbacivanju prijave protiv vas ima i njegovih zasluga.

Meni su mnogi rekli da je on i zaslužan što je taj postupak uopće pokrenut. Istina je da se s Rankom poznajem dugi niz godina, ali svi koji poznaju Ranka znaju da na njega u tom smislu nije moguće utjecati…

– Za vas je epilog tog slučaja pozitivan, ali apsurdno je da se postupak i dalje vodi protiv službenice koja vam je de facto pogodovala, koja je omogućila da dobijete nepripadajuće stambene kvadrate. Kako se osjećate zbog toga?

Postupak je još uvijek u tijeku, pa o tome ne mogu puno reći. Ali, naravno da mi je apsurdno da se ta gospođa i dalje procesuira u sporu u kojem je DORH dao pozitivno mišljenje i obustavio istragu protiv mene. Vjerujem da će i tu ishod biti na kraju pozitivan.

– Kakav je vaš odnos danas? Kako je ona reagirala na činjenicu da vi iz postupka izlazite, a ona u njemu ostaje?

Nikad nismo bile u lošim odnosima, za to nije bilo razloga, pa je i u toj situaciji ostala korektna. Čvrsto vjerujem da će i ona uskoro skinuti taj teret sa sebe.

S liste za Sabor skinuo me Dujić

– Kako bilo, vi se ponovo okrećete Kninu. Umjesto ministrice, opet pretendirate biti gradonačelnica. Je li to korak natrag za vas?

Ne. Svi su očekivali kad sam se vratila u Knin, kad se nisam posložila gore u nekim kombinacijama, bilo da budem na listi za Sabor ili nekoj drugoj funkciji, da ću početi raditi kontra svoje stranke, kako to često biva. Ali ja sam se, i više no ikad prije, posvetila parlamentarnim izborima s ciljem da postignemo što bolji rezultat. Rekla sam, o.k., smatrate da vam ne trebam, da nemam dovoljno kompetencija, pa ću ja opet ispočetka i dokazat ću se svojim radom, svojim projektima. I tako sam se odlučila ponovo kandidirati za gradonačelnicu Knina.

– Zašto vas na zadnjim parlamentarnim izborima, nakon “pada” Karamarka, nije bilo čak ni na listi za Sabor? Je li to bio obračun s Karamarkovim najbližim suradnicima?

Ne, nije to razlog, jer da je tako onda ih 70 posto ne bi bilo danas nigdje, a kamoli u Saboru.

– Tko je odlučio da za vas nema mjesta na listi? Andrej Plenković?

Ne. Na unutarstranačkim izborima za novog šefa ŽO HDZ-a podržala sam Gorana Pauka, a to se nije svidjelo mome prijatelju Nediljku Dujiću koji je izabran za predsjednika ŽO HDZ-a. Mislila sam da kad izbori završe, trebamo čestitati pobjedniku i svi zajedno ići dalje, da se neće odmjeravati “pobjednici i poraženi”. Uostalom, u pet-šest godina promijenili smo u HDZ-u četiri predsjednika. Sanader je otišao 2010., a od tada smo imali Jadranku Kosor, Tomislava Karamarka i sada Andreja Plenkovića. I što je sad trebalo? Koliko bi nas ostalo da su se svi obračunavali s onima što nisu za njih glasali? Najvažnije je da su birači i simpatizeri HDZ-a ostali lojalni stranci, a previranja se najčešće događaju u vrhu.

Znam da Nikoli Blaževiću nije bilo lako…

– Je li točno da ste se s aktualnim gradonačelnikom Knina Nikolom Blaževićem dogovorili da će biti kandidat još jedan mandat i da se vi nećete kandidirati?

Kad smo 2013. slagali liste ja sam se već tada dvoumila trebam li ići u treći mandat. Zajedno smo procijenili da ipak idem, a da istodobno pripremamo nekog tko će nakon dvije godine moga mandata preuzeti dužnost gradonačelnika. U tom trenutku nije bilo još nikakvog govora o direktorici kampanje…

– Dakle, već tada ste odlučili otići na pola mandata. Zašto?

Smatrala sam da je 10 godina na čelu grada dovoljno, da su bitni ciljevi ostvareni, da je neki trag iza mene ostao za budućnost, a već smo počeli spremati i ovaj veliki EU projekt Integralne regeneracije kojem sam se htjela posvetiti i voditi ga, ali ne više s pozicije gradonačelnice. To je bio moj plan. A Nikolu Blaževića kao moga zamjenika, htjeli smo kroz te dvije godine mandata pripremiti za njegov novi gradonačelnički mandat. Iskreno, vrlo sam zadovoljna kako je Nikola ove dvije godine odradio, a znam da mu nije bilo nimalo lako. Kad bi se negdje zajedno pojavili, građani su se redovito meni obraćali s “gradonačelnice”, i znam da je to njemu bilo vrlo neugodno. S druge strane, mi smo bili i bit ćemo ekipa koja vrlo dobro zajedno funkcionira. I zato smo odlučili na ove lokalne izbore ići u istom sastavu: ja kao kandidatkinja za gradonačelnicu, a Nikola i Slaven(Ivić) kao zamjenici.

– Možda je tijekom ove dvije Blaževićeve gradonačelničke godine “teatru zabune” pridonijela i vaša želja da u ime Grada govorite na proslavi 20. obljetnice Oluje, što se moglo doživjeti i kao pokušaj diskreditacije živog i zravog gradonačelnika Blaževića?

To nije bila ni namjera ni cilj, iako znam da se moglo i tako shvatiti. Sad, kad je sve prošlo, naš je zajednički dogovor bio da na nove lokalne izbore idemo u istom sastavu, kao tim. Zajedno smo odvagali što je najbolje i odlučili da se opet kandidiram za gradonačelnicu. Nikola je odradio odličan posao, znam da je nosio i teret mojih uspona i padova i kojekakvih komentara, znam da nije bilo lako, ali držim da smo dobro izbalansirali odnos operativnog, tehničkog i političkog i da smo dobitna kombinacija.

Konflikt s Markom Jelićem

– Ovaj put ćete imati za protukandidata i nekadašnjeg stranačkog kolegu Marka Jelića, bivšeg dekana kninskog Veleučilišta, kojeg podupire Most. Već ste ušli u konflikt, navodno, zbog slogana?

To uopće nije slogan. Objavljujući svoju kandidaturu za gradonačelnicu, na kraju sam napisala “zato živimo Knin”. U ovom gradu ima 70 posto doseljenika i godinama smo radili na njihovoj integraciji u novu sredinu s ciljem da se svi ovdje osjećamo kao Kninjani. Htjela sam da se ne dijelimo po tome tko su domicilni, tko doseljeni stanovnici, pa onda još i tko su Hrvati a tko Srbi… i zato sam poslala tu poruku, da svi živimo Knin.

– Ali, Jelić je osnovao i udrugu koja se zove “Živimo Knin”.

Sad bi ja na to mogla uzvratiti da su udrugu osnovali i svoju stranicu na Internetu podigli nakon što sam ja tu rečenicu javno izgovorila. Osim toga udruga se zove “Živim-o Knin”, i to uopće nije slogan. Konačno, HDZ je na parlamentarnim izborima 2015. u pretkampanji imao slogan “Živimo Hrvatsku”. Sad bi ja mogla reći da je Jelić bio inspiriran sloganom HDZ-a. Ako je to glavno oko čega bi trebali voditi kampanju, ja u tome neću sudjelovati.

– Što ćete Kninjanima obećati a radi čega bi trebali glasati baš za vas? Bojite li se zasićenosti birača uvijek istim licima?

Sve moramo uzeti u obzir i naše prednosti i naše slabosti. Iz Knina se odselilo dosta ljudi koji uglavnom pripadaju desnom biračkom korpusu. S druge strane, i u zadnjim parlamentarnim izborima postigli smo sjajan rezultat unatoč previranjima. Iako se može govoriti o zasićenosti, treba znati da ljudi vole i kontinuitet. Kad je SDP bio na vlasti u državi i kad su se svi ujedinili u zajednički blok protiv nas, dobili smo 10 , od ukupno 17 mandata u kninskom Gradskom vijeću. Najbolji rezultat ikad. Sada je HDZ na vlasti u državi, i mada će nam u Kninu Most konkurirati svojim kandidatom, ne sumnjam u uspjeh.

Država mora zaustaviti odljev stanovništva iz Knina

– Stalno se govori o velikom odljevu stanovništva iz Knina, o životu na državnoj pomoći i socijali. Koliko je uopće zapsolenih u gradu?

Statistika je varljiva. Recimo, imamo 1600 vojnika od kojih 1100 ne žive u Kninu nego putuju. Po tome bi rekli da ih imamo šest tisuća, ali svi ne žive ovdje. Realno ih je 3,5-4 tisuće u javnom sektoru. Ljudi često govore kako su nezadovoljni, ali ne mogu dozvoliti da se tvrdi kako ništa nismo napravili. Uzmimo samo DIV, što smo sve prošli, a danas tamo radi 450 ljudi. Kad sam 2005. postala prvi put gradonačelnica imali su 70-ak zaposlenih. A još nisu dobili subvenciju države koju su trebali dobiti 2011.

– Ajde da ne govorimo o onome što je bilo, nego onome što novo obećavate, koji su to projekti koji će poboljšati kvalitetu života u gradu i zaustaviti odljev stanovništva?

Neću ništa obećati što ne mogu napraviti. Od 2013. do 2017. obećali smo napraviti južnu obilaznicu i to nismo uspjeli. Promijenile su se tri vlade, a to nismo riješili. Bez države ne možemo. Planirali smo završiti i mrtvačnicu na novom groblju, ali nismo zbog imovinsko-pravnih problema. Ali, zato sve što smo napravili na Tvrđavi, od Muzeja do infrastrukture, to nije bilo planirano. Najvažniji projekt s kojim ulazimo u kampanju je projekt Integralne regeneracije ratom stradalog područja…

Integralna regeneracija “teška” 25 milijuna eura

– O čemu se tu točno radi, što to Kninu donosi?

Grad Knin je dobio 25 milijuna eura za taj projekt koji je krenuo 2016. a trajat će do 2023. Podijeljen je na četiri prioritetne osi. Tvrđava će dobiti novo osvjetljenje, smještajne kapacitete, proširenje ugostiteljskih kapaciteta, rekonstrukciju sjevernog dijela gdje će biti rezidencije kralja Zvonimira i kraljice Jelene, gdje ćemo imati interaktivni muzej s katakombama, vinski podrum, brojne kulturne sadržaje, ljetnu pozornicu itd. Druga os je stara gradska jezgra u kojoj ćemo otkupiti određeni broj objekata, ovisno o volji vlasnika, i dio urediti za potrebe kadrova koje sad nemamo, a dio u smještajne turističke kapacitete, osobito za mlade, hostelskog tipa. Gradi se i poduzetnički inkubator s četiri-pet mini-pogona za razvoj prehrambenih proizvoda, što realiziramo zajedno s Veleučilištem i Inovacijskim centrom u Biskupiji. Taj je projekt vrijedan 93 milijuna kuna. Bit će novca i za udruge, a kninske su među najaktivnijima, te 23 milijuna kuna za gospodarstvo.

– Kad je već toliki dotok novca u grad, toliko natječaja, zašto ljudi odlaze iz Knina? Kako ih mislite zadržati ili eventualno privući nove?

Ništa bez pomoći države. Račanova vlada je 2001. za područje posebne državne skrbi u svim javnim službama osigurala 25 posto veće plaće, porezne olakšice za poduzetnike itd. Treba voditi računa i o sustavu obrazovanja koji mora biti naslonjen na gospodarstvo i njegvoe potrebe. U Kninu svake godine imamo dva odjeljenja koja upisuju zdravstveni smjer u Šibeniku, iako ovdje imamo bolnicu, srednju školu, a roditelji plaćaju 700 kuna smo za putnu kartu, za prijevoz. I kad sve to vide, shvate da im je jeftinije preseliti se u Šibenik radi djece, i iznajmiti stan. Zašto bar praktičnu nastavu ne bi imali u Kninu ako već imamo uvjete za to? U srednjoškolskom centru imamo sada 15-ak smjerova, ali ne razumijem zašto se ne prate potrebe DIV-a, Knaufa itd.

Nepotizam…

– U Kninu se, uz sve, previše govori o nepotizmu, pogodovanju, zapošljavanju isključivo preko veze…Kažu da vi upravljate zapravo i Veleučilištem i odlučujete tko će se tamo zaposliti?

Najbolje će biti da vam bivši dekan Marko Jelić kaže, kad se otvaralo Veleučilište koliko sam ja kao član Upravnog vijeća utjecala na zapošljavanje u toj ustanovi, a koliko je on zaposlio svojih ljudi.

– Nije li i vaša sestra članica Upravnog vijeća Veleučilišta?

Jeste, i o tome su svi mediji pisali nadugo i naširoko. Natjecala se, imala je sve uvjete, a nije pisalo da ne smije biti sestra Josip Rimac, i oni su je primili. Uostalom, bila je i njihov student, primala pohvale za svoje radove i sad je problem to što je moja sestra. Veleučilište nikad nije imalo veću autonomiju u zapošljavanju kao u vrijeme Marka Jelića koji sad prigovara da se predavači dovode iz Splita, a sve ih je on zaposlio. Kad govorimo o nepotizmu, neka vam on kaže u kakvom je srodstvu s ljudima koje je zaposlio u administraciju.

– Čujete li se i danas s Tomislavom Karamarkom? Vidjeli smo da je bio u Londonu… ali gdje je inače, što radi?

Kad bi vam rekla da se, otkako je izglasano nepovjerenje Vladi u Saboru, nismo sreli, vi mi vjerojatno ne bi povjerovali. Stvarno nismo. Ali da ga sutra sretnem, ma ne njega nego i nekog tko mi nije bio simpatičan, pružila bi mu ruku i pitala kako je.

– Ostavljali ste dojam vrlo bliskih suradnika, gotovo prijatelja.

Mi se znamo godinama, ali više su to bile percepcije o našoj bliskosti nego realnost. Jer, da su svi ti dojmovi bili točni, onda bi mi danas razgovarali u drugim ulogama. Nismo se sreli, a ne mogu reći ni da smo se previše čuli, osim onog koliko nalaže opća kultura, da si čestitamo u prigodi blagdana. Nismo baš u kontaktu.

Da danas donosim odluku, ne bi išla iz Knina ni vodila kampanju

– Kakav je danas status Karamarka u HDZ-u?

On je član stranke. Nije aktivan. Da jest, vidjeli bismo se.

– Kad se osvrnete iza sebe, što bi danas napravili drugačije?

Jedno bi sigurno promijenila. Kad sam rekla da ću nakon obljetnice Oluje, poslije dvije godine mandata, dati ostavku na dužnost gradonačelnice, u tome bi ustrajala, ali bi ostala u Kninu voditi projekt Integralne regeneracije i eventualno bila na listi za Sabor.

– Znači, žao vam je što ste prihvatili ulogu direktorice kapanje HDZ-a i otišli iz Knina?

Ne da mi je žao, ali zoveš se direktor, imaš ovlasti, odgovornost, a u konačnici sve to ne funkcionira baš tako, ali dobro…

– Ne mislite da ste krivi, kako neki tvrde, što je kampanja loše vođena?

Ali, jesmo li mi dobili izbore? Jesmo. Sastavili smo Vladu. Svi smo bili članovi Predsjedništva i donosili zajednički odluke, pa zašto bi to bila samo moja odgovornost? O svemu se raspravljalo na Predsjedništvu, strategiji, taktici, dinamici kampanje. Da je netko mislio da nam posao ne valja, da se krivo radi, valjda bi rekao. Nisam ja imala ovlasti da sama odlučujem što ćemo i kako ćemo. Ali, dobro, vrijeme će pokazati…

– Jeste li i vi za uvođenje obveznog vojnog roka?

Apsolutno! Gunja, migrantska kriza itd. pokazale su da moramo imati mlade, educirane ljude sposobne dati doprinos u takvim katastrofama, pogotovo jer više nemamo Civilne zaštite.