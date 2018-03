Udruga nezavisnih kao Relkovićeva donacija HDZ-u ( ? )

Zbilja, što hoće Ivica Relković s novom Udrugom nezavisnih načelnika i gradonačelnika? Prinosi li on to dobrovoljno darove Vladi dokazujući lojalnost i podršku Plenkovićevoj družbi ili je “u službi”? Njegov trud zasad nije dovoljno prepoznat, a pogotovo nagrađen, pa je primoran perpetuirati inicijacijske projekte. Nitko ne sumnja da Relković zna što radi, ali znaju li svi “nezavisni” koji ga slijede…?

Teško. Svi se upinju uvjeriti javnost kako im nije na umu nikakva nova politička stranka, da ih zanimaju samo lokalne, komunalne teme i projekti, da žele s Vladom suradnju, a ne koaliciju… Ali, zašto nezavisni načelnici i gradonačelnici pored svojih, postojećih Udruga gradova i općina, koje funkcioniraju od 2002. i mogu biti most prema izvršnoj vlasti, osnivaju novu, navodno, nezavisnu? Nezavisan je prije svega pojedinac, a skupina, makar i nezavisnih pojedinaca, ima kolektivna pravila igre i obveze koje iz te asocijacije proizlaze, čime je nezavisnost kao takva logično limitirana. Prema tome, manimo se priča o nezavisnosti.

Maestro i simfoničari

Sama činjenica da ih većina dolazi iz Mosta, s kojim su se evidentno razišli, a neki i iz HDZ-a, i da su opet spremno stali pred maestra Relkovića kao disciplinirani simfoničari spremni slijediti tempo svoga dirigenta, govori da im neovisnost nije ni približno tako sveta kako tvrde. Što tu skupinu nesrodnih duša povezuje? Dolaze iz različitih sredina, imaju različita svjetonazorska i ideološka opredjeljenja, obrazovanje, težnje, probleme. Možda su im zajednički, doista, samo ciljevi. A što su njihovi ciljevi?

O.k., može biti da ih dobar broj iskreno ima na umu tek brže i djelotvornije provođenje lokalnih projekata koje su obećali svojim biračima, a koji jamče kvalitetniji život lokalne zajednice kojom upravljaju. Što i njih kao dužnosnike drži iznad vode. Ali, zbog čega misle da im je Relković uvjerljivija prolazna karta za Banske Dvore od njihovih predsjednika udruga gradova i općina, HDZ-ovaca Željka Turka (Zaprešić) i Martina Baričevića ( Jasenice) ? Zar zbog toga što su “zajedničari”? Ali, tko je Relković ? “Zajedničar” bez članske legitimacije…

Na službenim stranicama obiju udruga stoji kako se radi o nevladinim, nestranačkim i nepristranim organizacijama osnovanim s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u RH, odnosno s ciljem promocije i zaštite općinskih interesa. Udruga gradova ima 125 članova, a Udruga općina 302. A korijene vuku još iz 70-ih godina prošlog stoljeća i bivše SRH, od Saveza gradova i općina.

Zašto udruge nisu dovoljne za artikuliranje i promicanje zajedničkih ciljeva i interesa? Čemu ili kome služi taj paralelizam kojemu je prionuo vječno angažirani Relković?

“Rezervni” Most

Zanimljivo je da kninskom gradonačelniku Marku Jeliću, doktoru znanosti, profesoru Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, svojedobno članu HDZ-a koji je na lanjske lokalne izbore izašao kao nezavisni kandidat s potporom Mosta, nije ni do kakvih novih političkih stranaka. Ni do proboja na nacionalno tržište političkih karijera ( i ideja). Ali, pridružio se udruzi nezavisnih računajući na pragmatične učinke takve , kako on veli, funkcionalne asocijacije. Na sinergijski učinak zajedničkog djelovanja lokalnih dužnosnika . Na pomoć kadrova iz drugih gradova i općina jer Knin nije baš osobito bogat ljudskim resursima koji bi pridonijeli bržem razvoju i prosperitetu vječno “nerazvijenog” grada pod “posebnom državnom skrbi”.

Ali, ne govori tako samo Jelić. Ista je mantra i kod ostalih iz novoosnovanog kluba nezavisnih lokalnih čelnika. Neki, međutim, s pravom primjećuju kako bi njihovo okupljanje moglo biti zloupotrebljeno za neku buduću, pretpostavljenu suradnju s HDZ-om. Zlu ne trebalo. Kao supstitucija za Most koji se sam definirao kao nepoželjan partner. HDZ sam teško može sam formirati vladajuću većinu. Partneri mu trebaju i danas, a trebat će i sutra. Dobro je stoga imati “rezervni Most”. U koji bi s vremenom, kako po svoj prilici računa Relković, mogao preći veći dio izvornog Mosta, što bi građevinu metkovskih neimara stavilo sasvim izvan prometa. Je li to Plenkovićeva osveta Petrovu? Za neposluh i “izdaju”. Koju tek sada šef HDZ-a skupo naplaćuje …

Jer, zašto bi Ivica Relković koji se i sam razišao s Mostom i Petrovom onog trenutka kad su napustili vladajuću koaliciju i zaigrali na kartu visokog rizika koja ih je odvela u oporbu, novu udrugu koju je inicirao, iako nosi atribuciju “nezavisne”, odmah vodio “na noge” premijeru? Što im je htio tim sastankom “na vrhu” dokazati? Svoj status u Vladi, svoje čvrste “veze” s Plenkovićem, jer dok drugi na razgovor s premijerom moraju čekati mjesecima, skupina nezavisnih gradonačelnika i načelnika ekspresno je primljena u Banske Dvore.

Ako slijede Relkovića, možda i znaju gdje idu…

Dakle, “nezavisnima” koji to uistinu jesu, biti je na oprezu. Možda su njima na pameti samo lokalni projekti i nepremostivi lokalni problemi za koje trebaju pomoć Vlade i premijera, ali njihov novi “guru” ima, gotovo izvjesno, sasvim drugu agendu. Kninski gradonačelnik koji ne sanja snove o velikoj političkoj karijeri, jer svoju karijeru već ima, mora znati da se nezavisnost čuva osobnim integritetom i dosljednošću, a ne udrugom koja se takvom naziva . Pogotovo ako je osmislio Ivica Relković. Jedan od osnivača Obiteljske stranke, njezin svojevremeni predsjednik; suutemeljitelj Hrvatskog rasta ( HRAST-a) s kojim se, kao i s Mostom, razišao; utemeljitelj i predsjednik ( 2008.) GROZD-a, inicijator i utemeljitelj Udruge “Radio Marija” kojoj je od 1997. do 2005. bio predsjednik, a od 1998. do 2000. glavni urednik itd.

Relkovićev profil je sasvim jasan i artikuliran. Ako dijele s njim iste vrijednosti, onda, ma kako se zvali “nezavisnima”, znaju kuda idu…