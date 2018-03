“Rat” za mjesto šefa kninskog HDZ-a : Blažević optužio Marića za prijetnje, ucjene i zastrašivanje članova HDZ-a

Davno atmosfera u Kninu nije bila tako napeta kao zadnjih dana. Upravo je nevjerojatno da su unutarhadezeovski izbori, zakazani za 25. ožujka, glavni generator tenzija. Za dužnost novog šefa HDZ-a Knina, nakon godina apsolutne vladavine Josipe Rimac, natječu se dva kandidata: bivši gradonačelnik i svojevremeni Josipin zamjenik, aktualni dožupan šibensko-kninski Nikola Blažević, koji trenutno obnaša i funkciju povjerenika u kninskom HDZ-u, i stomatolog Robert Marić, za kojega snažno, tvrde, lobira državna tajnica u Ministarstvu uprave, još uvijek u svom rodnom gradu moćna Josipa Rimac.

Kninski HDZ je nakon gubitka izbora u svibnju prošle godine raspušten odlukom ŽO HDZ-a, jer je ta stranka po prvi put od oslobađanja izgubila vlast u Kninu, a pobjedu je odnio nezavisni kandidat Marko Jelić. Vrh HDZ-a imenovao je Nikolu Blaževića za povjerenika sa zadatkom da organizira izbore u HDZ-u. I otad među kninskim “zajendičarima” nema mira…

Za Marića lobira skupina koja je stajala iza pisma Nacionalnom vijeću HDZ-a

U listopadu prošle godine u javnost je procurilo skandalozno pismo skupine kninskih HDZ-ovaca, zapravo žalba Nacionalnom vijeću stranke na odluku ŽO HDZ-a o raspuštanju kninske organizacije. U pismu se poziva NV da još jednom preispita odluku Županijskog odbora u svjetlu sve većeg iseljavanja Hrvata iz Knina, čime se, kako piše grupa nezadovoljnih HDZ-ovaca, omogućava povratak Srba u grad, a to će “uništiti san dr. Franje Tuđmana koji je s razlogom raselio ovo područje”. Kao potpisnici ove HDZ-ovske “prosvjedne note” stajali su gotovo svi članovi bivšeg ( Josipinog) Gradskog odbora HDZ-a. Među njima i Robert Marić koji je sada u utrci za šefa GO HDZ-a Knina. Time pismo ponovo dobija na aktualnosti kao i oni koji su ga kreirali…

Kako se dan izbora približava, tihi, podzemni rat za HDZ-ov kninski tron poprima sve veće i sve neugodnije razmjere, a čini se da su se u kampanju upregli i neki “specijalci hibridnog ratovanja” izvan Zvonimirovog grada. Jedni su zaduženi za prepariranje “civila”, a drugi za pritisak na HDZ- ove branitelje. S obzirom na angažirane snage i sredstva kampanje, fotelja prvog čovjeka HDZ-a u Kninu očigledno ima posebnu težinu.

A zbog povećanih napetosti u gradu, priopćenjem se oglasio i jedan od kandidata, Nikola Blažević, koji u svom javnom obraćanju govori o “prljavoj kampanji” svoga suparnika Roberta Marića.

Blažević: Između nečasne pobjede i časnog poraza, biram ovo drugo!

– Potaknut brojnim pozivima članova stranke i neovisnih građana o kršenjima izbornih pravila, obraćam se članstvu HDZ-a Knin i zainteresiranoj javnosti. Pojedinci i grupe odlučili su- navodi Blažević- na ružan način sudjelovati u kampanji mog protukandidata iznoseći laži i objede na moj račun. Istovremeno, provode se pritisci, ucjene i zastrašivanja nepoćudnih, odnosno onih koji bi me, po njihovoj procjeni ili saznanjima, trebali podržati kao predsjednika HDZ-a. Obzirom na navedeno, koristim priliku najoštrije osuditi svaki oblik prisile, odnosno udara na ljudske slobode- ističe HDZ-ov kninski povjerenik, apelirajući na sve sudionike izbornog procesa da argumentirano promoviraju svog kandidata, bez neargumentiranog napada ili etiketiranja onog drugoga.

– Sloboda izbora i sloboda izražavanja mišljenja su demokratske i civilizacijske stečevine koje se ničim, pa ni preferiranjem pojedinih kandidata, ne smiju dovoditi u pitanje. Na izbore sam se kandidirao da bih pobijedio, ali ne želim pobijediti na nepošten način. Između nečasne pobjede i časnog poraza uvijek bih izabrao ovo drugo- poručuje Blažević i poziva pozivam sve one koji sudjeluju u izborima za predsjednika kninskog HDZ-a da sačuvaju, kako osobni tako i stranački dignitet.

– Idemo dalje, s ciljem da u Kninu imamo jak HDZ u kojem nikoga neće biti strah izreći svoj stav, ideje i preferencije- pledira Blažević na sugrađane i rivale.

Što se to događa u Kninu, o kakvom je ratu riječ i tko kome prijeti, tko koga ucjenjuje, pitali smo Blaževića.

-Dok ja pokušavam konsolidirati stranku i promijeniti neke stereotipe koji vladaju o HDZ-u, moj protukandidat vodi antikampanju kojoj nije cilj promovirati njega kao najboljeg kandidata, nego diskreditirati mene. I kad smo za kandidature prikupljali potpise, a potrebno je svega 50 potpisa, oni su nastojali na svaki način stvarati privid svoje nadmoći i snage. Pa sam ja prikupio 150 potpisa, smatrajući da je to i znatno više nego mi treba, a Marić ih je sakupio 420. Ali, to ništa ne znači, jer i na lokalnim izborima je HDZ imao 1600 potpisa, a Marko Jelić kao nezavisni kandidat svega 800 i odnio je pobjedu- priča Blažević.

Soft verzija HDZ-a i Josipa Rimac u sjeni

Mnogi ljudi su mu se žalili, tvrdi , da su izloženi strašnom pritisku, da ih se ucjenjuje, da im se prijeti ukoliko svoj glas dadu Blaževiću, a ne Mariću. – Ja nikome ne govorim da glasa za mene, pozivam sve članove da slijede svoj izbor i svoju savijest, za razliku od moga suparnika čiji tim doslovce pokušava iznuditi glasove!

Marića, kaže, podupire skupina oko Josipe Rimac, ona ista koja je svojedobno u javnost izašla s kontroverznim pismom koje je puno štete nanijelo HDZ-u. S Josipom je, veli, pokušao razgovarati prije mjesec-dva, apelirao na nju da se izbori održe u demokratskoj atmosferi, da utječe svojim autoritetom na tu skupinu koja destabilizira stranku, a kod koje on nema utjecaja, da odustane od prljavog rata, ali nije bilo koristi. – Meni se kao povjereniku na sve načine otežava rad, neki vijećnici HDZ-a “otkazuju poslušnost”, ne glasaju u skladu sa stajalištima stranke, neko kontra njih, samo da bi sabotirali mene- žali se Blažević.

Kad je formirano Povjerenstvo koje će voditi kninski HDZ do izbora, Josipa Rimac je izjavila, prisjeća se povjerenik HDZ-a , da će ona biti most među zaraćenim stranama.- Odgovorio sam joj da nam ne treba nikakav most, nikakav Papa iznad Pape, jer kad se restrukturira firma odbaci se što ne valja, a što je dobro ostaje- slikovito će Blažević.

Kninjani kažu kako je Blažević soft verzija HDZ-a, umivenog, miroljubivog i tolerantnog. Za stomatologa Marića, magistra znanosti koji se sprema za doktorat, također, nitko nema ružnih riječi, ali je njegova slabost, tvrde, fasciniranost Josipom Rimac koja ga je, uvjeravaju nas, pretvorila u svoju marionetu. – On tom svijetu naprosto ne pripada, nije mu mjesto među njima, ali zbog nekih razloga on to trenutno ne vidi- kaže jedan naš znanac iz Knina. Je li to baš tako, pitali smo izravno Marića.

Marić: Svoj sam čovjek, HDZ-ov utemeljitelj !

-Ne, naravno, ja sam svoj čovjek, 45 godina starosti, 20 godina rada u struci, magistar sam znanosti, 28 godina član HDZ-a, jedan od utemeljitelja. U stranku sam ušao- kaže Marić- još kao srednjoškolac, u općini Trnje u Zagrebu. A u Knin sam došao živjeti 1998. – odgovara Marić na optužbe kako je Josipina “lutka na koncu”.

A što se tiče navodnog rata koji se vodi s protukandidatom Blaževićem, o tome nema ni govora, odlučno će. – Ja vodim afirmativnu kampanju, ni protiv koga, ali za Knin. To što gospodin Blažević govori, to su teške riječi i nadam se da za njih ima argumente. Moj tim radi ispravno, ljudski, bez udaraca ispod pojasa, a s Blaževićem sam i osobno u odličnim odnosima- napominje Marić. Uvijek je, kaže, za konkurenciju jer ona donosi boljitak, i nikad se ne bi služio ucjenama, prijetnjama i pritiscima. – Ne znam što je mislio Blažević kad je u javnost izašao s takvim optužbama – na kraju će Marić.

Kod ovakvog HDZ-a u Kninu, oporba doista nije potrebna…