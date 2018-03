Rada Borić u Nu2 : Treba dokinuti stereotipe kojima uče djecu- da tata čita novine, a mama kuha ručak!

Nadam se da premijeru Plenkoviću rod neće doći glave- izjavila je Rada Borić poznata hrvatska feministkninja, članica Nove ljevice i zagrebačka zastupnica u Gradskoj skupštini, gostujući u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Ne radi se o tome da zagovaranjem ratifikacije Istanbulske konvencije zagovara i Andreja Plenkovića, jer on ne čini ništa više od onoga na što se HDZ odavno obvezao. No, nada se da sukobi u HDZ-u zbog neslaganja oko Konvencije neće biti nasilni…

Ne postoji rodna ideologija nego -terminologija

Borić smatra da se situacija u HDZ-u značajno promijenila u odnosu na njihovo nekadašnje raspoloženje prema Istanbulskoj konvenciji, pa danas neki koji su je zdušno zagovarali govore sasvim drugačije, a neki koji su u EP-u bili suzdržani poput Ivane Maletić, danas je osporavaju.

Netočno je, naglasila je, da u nekim zemljama koje su ratificirale Konvenciju, poput Turske ili Albanije, nakon toga nije došlo do poboljšanja u pogledu sprječavanja nasilja nad ženama, a ono što je posebno važno jest da su te države dužne redovito podnositi izvješća o napretku i pod stalnim su monitoringom. U Hrvatskoj se o tome ne govori, ali treba znati kako će u skupini zaduženoj za nadgledanje provođenja Konvencije – GREVIO- sjediti i jedna žena iz Hrvatske, a njih su čak dvije sudjelovale u izradi Konvencije. Umjesto da se time ponosimo, naglasila je Borić, mi to prikrivamo ili ignoriramo. Kao i činjenicu je da je Dubravka Šimonović naša izvjestiteljica o nasilju nad ženama pri UN-u.

Na pitanje što misli o tome da se od djeteta u školi traži da se deklarira je li muško ili žensko, ili možda “ono”, a da se pojam majka i otac zamjenjuju terminima “roditelj 1 i roditelj 2”, Borić je rekla da takvo nešto ne postoji ali se sustavno nameće društvu kao mjera zastrašivanja, i nema zapravo mjesta strahu od rodne ideologije. Uostalom, dodala je, rodna ideologija ne postoji, postoji samo rodna terminologija koja je ugrađena u hrvatske zakone i Ustav. Imamo tradicionalnu podjelu između muškaraca i žena, ali je nekom silno u interesu plašiti ljude kako će muškarci u haljinama ulaziti u ženske WC-e. Treba dokinuti stereotipe koji vladaju u našem društvu i šire se i kroz obrazovanje, a svode se na to da se djecu uči kako tata čita novine, a mama kuha ručak…

Predrasude i stereotipi

Žalosno je da takve predrasude i stereotipe prenose i neki koji se smatraju intelektualcima, kao što je slučaj s Ninom Raspudićem, koji bi takve stereotipe trebali brisati umjesto što ih potpiruju. Možda bi se moglo dopustiti da se tako ponaša jedan Culej ili Glasnović, kazala je Borić, ali ne i Raspudić.

Zbog prodora radikalnog konzervativizma kod nas danas nema u školama ni pristojnog zdravstvenog ni građanskog odgoja. Od predrasuda i stereotipa pate i naše socijalne službe koje u pravilu zastupaju stav da dijete prirodno pripada majci, što naravno, ne može biti generalno pravilo.

Jednako je žalosno, reći će Rada Borić u Nu2, da se fokus sa suštine Istanbulske konvencije, dakle, sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, premješta na problem financiranja, kao ključno pitanje provedbe Konvencije, čime se želi poručiti kao je zaštita žena od nasilja skupa stvar! Istanbulska konvencija podrazumijeva odgovornost države za nasilje nad ženama, i ako je izostala odgovarajuće reakcija, kao roditelj možete tužiti državu za odštetu, objasnila je. No, nužna je sinergija svih državnih institucija, jer se može dogoditi da policija odlično obavi svoj dio posla, a sudstvo zakaže. Osim toga, očekuje se i od liječnika ako im u ordinaciju dođe žena s ozljedom prouzročenom nasiljem, da to prijave.

Je li Nova ljevica zamrla?

Borić je kod Aleksandra Stankovića govorila i o svome dugogodišnjem aktivističkom iskustvu ali i razlozima koji su je nagnali da se iz aktivizma uključi u praktičnu politiku. Kao aktivistica u Saboru nije mogla naći sugovornike za teme koje je smatrala bitnim, njihove udruge nije imao tko zastupati u Saboru, SDP je regresirao iz stranke za zaštitu obespravljenih u stranku za zaštitu interesa kapitala, i tako se pridružila skupini intelektualaca koji su osnivali Novu ljevicu. Stranka je osnovana prije nešto više od godinu dana i već su izašli na lokalne izbore s koalicijom Zagreb je naš i Orahom, te danas participiraju u Gradskoj skupštini.

Ako bi se sudilo po web stranici Nove ljevice, pomislilo bi se da stranka ne postoji jer su na web-u sve njezine aktivnosti zamrle. Zadnje što imaju je razgovor s Nadeždom Čaćinović od prije godinu dana, prigovorio je Stanković, a kamoli da su ispunili obećanje kako će izgraditi stranačku strukturu po cijeloj Hrvatskoj.

No, nije lako stvarati i graditi stranku, za to treba imati novac- odgovorila je Borić. S druge strane, njihov je fokus na komunalnim i lokalnim problemima, kao što je zbrinjavanje otpada, infrastruktura… a njih, kao malu stranku koja nije nacionalna po svojim dosezima, neće nitko pitati što misle o slučaju Agrokor. Ali, unatoč fokusiranosti na lokalna pitanja i probleme, i dalje će zastupati antifašizam i braniti njegove stečevine, mada Borić ne misli da je to prioritetna tema. Prioritet bi trebalo biti obrazovanje, i kad to tako u Hrvatskoj doista bude, mladi više neće odlaziti iz ove zemlje, rekla je.

Hasanbegović i “osoba Borić”

Komentirala je i svoj odnos prema Zlatku Hasanbegoviću koji je naziva “osoba Borić”, i konstatirala kako njegova stranka Neovisni za Hrvatsku ima jednu jedinu agendu, a to je preimenovanje ulica. Kad završe s tim, gotova je i njihova politička misija…

Kratko se osvrnula i na svoj boravak u Finskoj, odakle se vratila 1991. jer je htjela pomoći izbjeglicama i prognanicima. S Fredom Matićem je radila na zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, i smatra se domoljubom, drži to vrlinom, ali svijet kakav ona priželjkuje, je svijet bez granica.