Galeb ne mari za Joker (foto TRIS/G. Šimac)

Prije neki dan je na jedno od najfrekventnijih splitskih križanja, ono Velebitske i Vukovarske ulice, pao metalni rasvjetni stup težak nekoliko stotina kilograma. Umalo na dvojicu Splićana koji su se vraćali s posla. Srećom, nije im se desilo ništa, ali su prestravljeni ipak alarmirali splitsku javnost o događaju. Doznalo se kako to zasigurno nije jedini stup koji bi nekoga mogao unesrećiti. Jedan od razloga zbog kojih bi stupovi mogli pasti je i taj jer su osim rasvjetnim tijelom najčešće opterećeni i metalnom konstrukcijom koja u pravilu drži dva reklamna panoa. Ponekad su tu i dodatne tzv. sendvič reklame postavljene ispod gore navedenih.

Splićani jako dobro znaju o čemu se radi. Sve glavne splitske prometnice pregusto su i degutantno prekomjerno načičkane reklamnim panoima: sa gotovo svakog stupa u oči ubada nekakva reklama. Donedavno je to bio prizor predizborne glave Željka Keruma ili pobočnika mu Sapunara, a još uvijek je daleko najveći broj reklama na kojima piše Joker, a odnosi se na istoimeni Kerumov šoping-centar. Lukavi poduzetnici-političari odavno su stavili šape na bezbrojne bandere – stupove javne rasvjete, pa neupućeni turist može pomisliti da se Split zove Joker. No ni to nije bilo dovoljno, pa je po središtu grada posijano na stotine glomaznih kanti za otpatke, boce i opuške koje su, dakako, ujedno i oglasni prostor. Oglasne kante. Na kojima najčešće piše: Joker.

Nije pak jasno je li bilo baš nužno kante postavljati svakih pet do deset metara i je li itko vodio računa o estetici, no savjesne gradske i komunalne vlasti sigurno su upućenije u razloge zašto je takvo što dopušteno. Tako Dioklecijanova palača izgleda kao oglasna palača, riva kao Obala reklamnih panoa bb, a splitske bi se ulice komotno mogle zvati i Avenija Jokera, Prilaz City Centru One, Prilaz Lidlu i Kauflandu ili tako nekako. Cili je Split rascvala reklama…

U svakom slučaju, među onima koji ipak nastoje upozoriti na teror reklamama sa rasvjetnih stupova je i splitska udruga građana: Građanska incijativa Split. Oni su danas poslali otvoreno pismo vlastima i medijima kojega prenosimo u cijelosti, zajedno s brojnim poveznicama koji dodatno rasvjetljavaju slučaj stupovi. Na kraju je i nekoliko naših fotografija koji donekle ilustriraju hiperreklamiranje sa splitskih rasvjetnih stupova…

Evo pisma:

TREBAJU LI PASTI PRVE ŽRTVE PA DA GRAD SPLIT RASKINE KONCESIJSKE UGOVORE S AKCELERACIJOM I LIKVIDIRA SPALATUM DMC

Poštovani,

Već tjedan dana opravdani predmet javne pažnje opasno je stanje rasvjetnih stupova u Splitu, a osobito onih među njima koji su dodatno opterećeni reklamnim panoima i tzv. stupnim flayerima.

https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/534633/srusio-se-stup-javne-rasvjete-u-splitu-dvojica-kolega-jedva-sacuvala-zivu-glavu-39da-se-nisan-pomaka-onu-sekundu-pa-bi-po-meni39

https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/534804/rasvjetni-stupovi-se-godinama-nisu-mijenjali-nitko-nije-vodio-evidenciju-u-kakvom-su-stanju-splitski-dogradonacelnik-nakon-bizarne-nesrece-priznao-probleme

https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/535025/rasvjetni-stup-koji-je-umalo-pao-na-dvojicu-splicana-ostecen-je-u-prometnoj-nesreci-ali-nitko-nije-mislio-da-je-bitno-popraviti-ga

https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/535433/pored-karepovca-i-bena-glavna-tema-u-splitu-su-14000-po-zivot-opasnih-rasvjetnih-stupova

Građanska inicijativa Split pune je četiri godine upozoravala gradsku upravu na brojne sporne momente takvog oglašavanja: od nepostojanja atesta, preko nepostojanja jasnih uvjeta koncesioniranja, pa do nepostojanja preciznog popisa i lokacija samih stupova te nepostojanja prava na takvo oglašavanje u Povijesnoj jezgri.

http://www.gist.hr/?p=746; http://www.gist.hr/?p=773; http://www.gist.hr/?p=788; http://www.gist.hr/?p=828

Rezultat tih upozorenja s jedne je strane bila tužba Akceleracije protiv G®IST-a zbog šteta koje im tobože nanosimo čisteći jezgru od takvog oglašavanja, a s druge strane išli su dodatni napori gradonačelnika Baldasara i novoizmišljene firme Spalatum DMC da samo oglašavanje učini još nejasnijim, još kontradiktornijim, još unosnijim za Akceleraciju i još financijski štetnijim i životno opasnijim za građane Splita:

https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/290611/najamnina-od-1500-reklama-ide-za-place-troje-cinovnika-u-banovini

I sam gradski savjetnik za javnu rasvjetu Stanko Gujinović, bio je svojedobno prisiljen priznati da je proteklih godina na području Splita palo čak 12 stupova, od kojih 9 upravo s Akceleracijinim reklamama. No, to ni bivšeg gradonačelnika, ni tadašnjeg komunalnog pročelnika Cokarića ni jednog trenutka nije nagnalo da preispitaju dodijeljene koncesije.

Kako na ovu temu imamo još pregršt dokumenata koji upućuju na koruptivnu djelatnost prethodne gradske uprave, od gradonačelnika Krstulovića Opare očekujemo da hitno ispita rad Odjela za komunalno gospodarenje, zatim poslovanje gradske firme Spalatum DMC, te poštivanje obaveza prema Gradu od strane firme Akceleracija d.o.o. te da građane Splita obavijesti o svim pronađenim nepravilnostima i svima nam pruži dokaze da gradom možemo prolaziti bez straha da nam stupovi i sutra neće padati na glavu.

P.S.

Naravno, dok ovo pišemo na rasvjetno-oglasnom terenu odvija se pravi mali rat. Tamo gdje ima vlast gradonačelnik Opara, uklanjaju se sve reklame koje su dodane kao treće na stupovima javne rasvjete. No tamo gdje ima vlast Željko Kerum oglasni sendviči i dalje mirno stoje i reklamiraju samo i jedino trgovački centar Joker. Ako vas zanima zašto je to tako, strpite se do sljedećeg nastavka na ovu temu…

Za Građansku inicijativu Split

Dalibor Popovič

Klikom na sljedeće linkove pogledajte odgovor PU splitsko dalmatinske na upit građana, te preslike ugovora, pravilnika i aneksa ugovora koji se tiču reklama na rasvjetnim stupovima u vlasništvu Grada Splita: prilog 12 (1) prilog 12 prilog 11.