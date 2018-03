Opoziv Martine Dalić i Štromarov integritet

Opozicija se ponovo mobilizira oko ostavke jednog člana Vlade. Ovog puta potpredsjednice i ministrice gospodarstva Martine Dalić. Inicijativu za njezin opoziv pokrenuo je Most, a svoje su prijedloge dali i SDP i Snaga. Pozicija, ali i dio opozicije, ovu su inicijativu proglasili unaprijed promašenom. Ministar Tomislav Tolušić poručio je kako će postupak za opoziv vjerojatno uspjeti pokrenuti, ali do opoziva doći neće. Zlatko Hasanbegović iz stranke Neovisni za Hrvatsku znakovito je poručio da se puca samo kad ste sigurni da ćete cilj pogoditi. Što i nije točno. Kad bi svaki hitac pogađao metu u glavu, bilo bi kod nas, bogme, previše mrtvih …

Most se srčano stavio na čelo akcije za izglasavanje nepovjerenja Martini Dalić, jer je ona za njih sinonim za sve negativno što se događa u tzv. procesu restrukturiranja propalog Todorićevog koncerna. Nije logično da ode Ante Ramljak kojega je kao izvanrednog vladinog povjerenika dovela ministrica gospodarstva, a da ona, autorica kontroverznog Lex Agrokora, ostaje. Most čvrsto vjeruje da je Dalić znala i za sukob interesa izvanrednog povjerenika čija je bivša tvrtka angažirana kao konzultant u procesu sanacije Agrokora , ali i za basnoslovne honorare koji su isplaćivani savjetnicima, odnosno Ramljakovoj bivšoj tvrtki Texo Management koja je svakog tjedna inkasirala čak 250 tisuća kuna. Stavlja joj se na teret i TE Peruča, te njezina involviranost u pregovore s MOL-om oko Ininih dionica koje drži mađarska naftna kompanija, iako je njezin suprug član uprave Ine, što sugerira nedvojben sukob interesa ministrice.

No, činjenica je da se oko ove inicijative cijela opozicija nije našla na istoj strani, pa je gotovo izvjesno da većinu u Saboru za opoziv Martine Dalić teško mogu dobiti. Dijelom su svoja očekivanja temeljili na jednoj neodređenoj medijskoj interpretaicji stajališta Milorada Pupovca, koji je, navodno, u jednom tjedniku priprijetio Plenkoviću da će mu tri zastupnika srpske nacionalne manjine uskratiti potporu ukoliko se ne zahvali na suradnji svojoj kompromitiranoj potpredsjednici. Pupovac, međutim, nigdje nije spomenuo ime Martine Dalić, ali je, navodno, izjavio kako smjena Ante Ramljaka nije dovoljna. Što bi bilo dovoljno, nije precizirao. Ali je dio oporbe to pokušao učiniti umjesto njega, očekujući da će time iznuditi njegovo očitovanje o ministrici. No, nije Pupovac od jučer…

Neki su povjerovali da bi i neki nezadovoljni zastupnici HDZ-a mogli dati „crveni karton“ osionoj ministrici, a pogotovo da bi HNS mogao stati uz opoziciju, nezadovoljan radom i netransparentnošću Martine Dalić u slučaju Agrokor. Ali, HNS-ov potpredsjednik u Vladi, Predrag Štromar na izravno pitanje podupire li njegova stranka opoziv ministrice Dalić, kazat će u Pupovčevom stilu: Mi podržavamo premijera Plenkovića. Premijer podržava Martinu Dalić. Onda vam je jasno koga podržavamo…

Očito je Štromaru neugodno izravno reći da HNS podržava ministricu gospodarstva, pa se služi premijerom kao referentnom točkom HNS-a i njega osobno. Koji je ostao bez ikakvog integriteta Što misli premijer, to misli i HNS. Sve drugo bi vodilo prema izlaznim vratima iz koalicije. A što je HNS bez HDZ-a…?

Most je odlučan. Idućeg tjedna prijedlog skupine opozicijskih stranaka za opoziv Martine Dalić bit će predan u saborsku proceduru. Pa ako ništa drugo, ministrica će morati odgovarati na pitanja zastupnika…