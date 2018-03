Nikad dosta: Splitskim Benama će do 2033. godine upravljati Kerumov nećak odnosno sin predsjednika Županijske skupštine?

Ilustracija, plaža Bene u Splitu (foto TRIS/G. Šimac)

Izgleda kako će Splićani za nekoć divotnu marjansku uvalu Bene morati strepiti do 2033. godine. Naime, za otprilike pola sata (5. ožujka 2018. s početkom u 9,00 sati) u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, u Splitu, održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Kako dolazi ljeto, vijećnici će se danas baviti, odnosno podizati ruke za čak 48 točaka dnevnog reda koji se tiču dodjela koncesija na pomorskom dobru za najposjećenije plaže u Splitu, Makarskoj, na Braču, Hvaru, Visu i drugdje. Kako dolazi ljeto, trebaju se što prije srediti papiri za plažne koncesionare, najčešće tijesno stranački, politički, kumski, rodbinski ili interesno vezani uz neke vlasti.

Slučaj splitske plaže Bene, nekadašnjeg splitskog bisera i omiljenog izletišta generacija Splićana, a koja danas izgleda vjerojatno najgore u svojoj povijesti zbog neoprostive aljkavosti i nebrige koncesionara posljednjih desetljeća, posebno je groteskan. Ujedno ukazuje i kako će možda tek djeca naše djece eventualno živjeti u državi u kojoj će biti više smislenosti, pravde, reda i prava.

Naime, na dnevnom redu je danas i Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenje k.o. Split, predio uvala Bene, Grad Split (dokument). Tom odlukom se koncesija daje trgovačkom društvu National d.o.o., Put Brodarice 6, 21000 Split na rok od – 15 godina. Do 2033. godine će na korištenje dobiti ukupnu površina koje se daje u koncesiju iznosi 40612 m2: kopneni dio 32351 m2 , a morski dio 8261 m2 .

O jezivom stanju na Benama smo pisali prošle godine, kada je postalo jasno da se koncesija daje za 45 lipa po četvornom metru mjesečno, kao i prilikom afere Zlatni rat koja je nakratko skrenula pažnju na mutež oko pomorskih dobara koji se najčešće odvija ispod radara (ne)zainteresirane javnosti.

Naime, Benama već niz godina upravljaju tvrtke izravno ili manje izravno vezane uz bivšeg gradonačelnika Željka Keruma. Čini se kako je, gle čuda, opet tako, koncesiju bi ovoga puta, kako piše i splitski dnevnik Slobodna Dalmacija, ‘na 15 godina dodijelili tvrtki “National”, iza koje stoji Kerumov nećak Igor Sapunar , sin Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine’.

Ukratko, danas bi odluku o dodjeli koncesije svojemu sinu mogao potpisati njegov otac.

Ovome se doista nema što dodati.

Ipak, evo reakcije političke stranke Pametno:

– Javnost je već upoznata kako je jedna od točaka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Županijske skupštine Splitsko – dalmatinske županije, zakazanoj u ponedjeljak, 5. ožujka, ponovno izglasavanje koncesije za plažu Bene i to, gle čuda, opet tvrtki povezanoj sa Željkom Kerumom, National d.o.o., o čemu se danas oglasila stranka Pametno.

Oštro osuđuju malverzacije koje su dovele do činjenice da će Željko Kerum svojom novom tvrtkom, preko nećaka, i nakon milijun kuna duga, ponovno vladati Benama. Hobotnica izgleda ovako:

koncesiju na Benama prvo je imala tvrtka Uvala Bene d.o.o. čiji je vlasnik bila tvrtka Adriatic d.d., poznata kao bivši vlasnik Hotela Marjan, a koja je ostala dužna skoro milijun kuna,

sada se pojavljuje nova tvrtka, National d.o.o. koju zastupa Igor Sapunar, isti onaj koji zastupa i Koteks d.d. Inače to je nećak Željka Keruma i sin Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine, i on će dobit koncesiju na 15 godina, a nema zaposlenih, nema prometa po računu i vlasnik neće odgovarati svojom imovinom.

– Uvala Bene d.o.o. ostala je dužna po ugovoru o koncesiji za Bene skoro milijun kuna. I to je tragedija ove priče – ističe Ante Renić, županijski vijećnik Pametno i dodaje – Svima nama ukradeno je tih milijun kuna, a vladajući HDZ ”sjedi i gleda”, i pušta Željka Keruma da radi što hoće. Tvrtka Uvala Bene d.o.o. sada je blokirana i prijeti joj stečaj, što znači da se mi porezni obveznici sigurno nećemo naplatiti za korištenje plaže i navedeni dug. A s tim je sigurno dobro upoznat i Tomislav Režić, član uprave Uvale Bene i, znakovito, član nadzornog odbora Parkova i nasada.

No to nije jedina ironija i tuga ove koncesije. Naime, baš na prijedlog stranke Pametno, u nove ugovore o koncesiji uvršten je uvjet da vlasnik tvrtke kojoj se daje koncesija za njeno plaćanje jamči i svojom imovinom, a sve kako bi izbjegli slučajeve kao s Uvalom Bene, da tvrtka ode u stečaj i potraživanje ostane nenaplativo.

– Na sjednici u ponedjeljak naći će se skoro 50 ugovora o koncesiji s tom garancijom koju smo tražili, ali baš u jednom ona nedostaje. Pogađate, to je ugovor o koncesiji za Bene. Samo u tom slučaju vlasnik tvrtke ne odgovara svojom imovinom. Koalicija HDZ–HGS vjerojatno će opet omogućiti tvrtki povezanoj sa Željkom Kerumom korištenje plaže Bene, unatoč dugu od milijun kuna, a za taj poklon neće odgovarati niti svojom imovinom. Na vidjelo je izašao sav jad HDZ-a, koji je spreman na javno sramoćenje samo da se održi na vlasti. Nije važan prijašnji dug Uvale Bene, nije važan sukob interesa Petroslava Sapunara, nije važno što tvrtka nema zaposlenih ni prometa i što je to jedini ugovor o koncesiji bez osobnog jamstva vlasnika tvrtke. Važno je samo ostati na vlasti, a mi ćemo to već platiti – zaključio je Renić.