Mirando Mrsić u HTV-ovoj emisiji Nu2 : Mrsićeve promjene od 0,6 posto glasova…

Pregledaj objavu Mjesto nasuprot Aleksandru Stankoviću u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, SDP-ov najveći kritičar- insajder, Mirando Mrsić, zaslužio je upravo zbog svoga sustavnog kritiziranja stranke otkako joj je na čelu Davor Bernardić. Ništa čudno, budući da je Mrsić, bivši ministar iz vlade Zorana Milanovića, odavno već najavio svoju kandidaturu za šefa SDP-a. Pa kad god unutarstranački izbori bili. Pitanje koje mu je i Stanković postavio jest, nije li malo prerano zakukurijekao, s obzirom da izbori za novog Bernardića nisu ni na vidiku, a on se već potrošio…

Je li se možda Mrsić malo preračunao kad je tako brzo “potegao” kandidaturu kao da će već sutra SDP-ovci birati novog šefa, iako se ni ovaj sadašnji nije uspio na toj poziciji ni ugrijati? Je li očekivao da će subotnja izvještajna konvencija SDP-a biti prevratnički pretvorena i u izbornu, na kojoj će napokon testirati svoje liderske potencijale?

Ne, ne radi se o tome, pokušavao je neuvjerljivo odbaciti takve nakane Mrsić, ja sam jasno rekao da ističem kandidaturu za predsjendika SDP-a kad god bili izbori. No, kako je sve kredite u stranci od tada do sada potrošio, moguće je da svoje ambicije ipak zatomi, i od kandidature naposljetku odustane. Da bi to bila racionalna odluka moglo ga je uvjeriti glasanje o njegovim amandmanima na novi Program stranke, za koje je od preko tisuću izaslanika na konvenciji, uspio pridobiti njih svega šest!? Je li ga to obeshrabrilo? pitao je Stanković. Ali, ne ni govora, pa to nije nikakav problem, tih 0,6 koliko je za svoj amandman dobio, pravdao se Mrsić, odbijajući priznati da su mu kolege jasno dale do znanja što misle i o njemu, i njegovim amandmanima, i njegovoj kandidaturi.

I dalje misli da SDP treba novog predsjednika jer Davor Bernardić u proteklih godinu dana nije pokazao liderske kapacitete i talent, a stranka ne može čekati dok se on prilagodi i nauči politici, dok profunkcionira. Imao je puno promašaja i krivih komunikacija prema građanima i javnosti, ocijenio je svoga šefa, s kojim SDP ne može, tvrdi Mrsić, dalje od 18- 20 posto potpore koliko ima sada.

I na jučerašnjoj SDP-ovoj konvenciji Mrsić nije štedio ni stranku ni njezina predsjednika, Davora Bernardića. Upozorio je kako nešto ozbiljno s SDP- om ne valja i da SDP-u trebaju promjene, promjene, promjene…

Zašto misli da je on taj vjesnik promjena, iako je stari kadar, koji je već imao priliku u timu s Milanovićem, kad je bio u izvršnoj vlasti, demonstrirati tako željene promjene, ali to nije učinio, odnosno, ako jest, bile su to promjene na gore, a ne na bolje. Primjerice, što mu spočitavaju redovito svi, a nije propustio spomenuti ni Stanković, izmjene Zakona o radu išle su na štetu radnika, a u prilog poslodavaca, čime je i osobno samo potvrdio kako se SDP ozbiljno udaljio od svojih izvornih programskih načela i misije- brige za radnika i njegove zaštite. Činjenica je, naime, da je ZOR u njegovom mandatu čak i reducirao neka radnička prava i bio rigidniji od prethodnog zakona.

Od konvencije je očekivao, kako je kazao gostujuću u Nu2, da će se svi zajedno osvrnuti iza sebe da bi objektivno sagledali što su radili proteklih godinu dana i iz toga izvući neke pouke. Ali, to se nije dogodilo, što je bilo , bilo je, prošlost više gotovo nitko i ne spominje, pa su i izgledi da se spozna zbog čega SDP-u rejting stalno pada, objektivno mali. A ako ne znate zbog čega gubite povjerenje građana, gdje griješite, ne možete greške ni popraviti, smatra Mrsić. Činjenica je, dodao je, da gube biračko tijelo koje odlazi Živom zidu i Mostu, o čemu je govorio i na konvenciji. Nije da je u tome imao neku ozbiljniju potporu. Ali Mrsića to ne zbunjuje, jer, kako veli, dio ljudi šuti jer misle da još nije vrijeme za to, a dio iz pukog komoditeta ne želi talasati, mada misle poput njega da su promjene imperativ SDP-a, ali zato je on tu da im svima kaže što je potrebno. A potrebno je jasno definirati stranačke politike, obrazovnu, zdravstvenu, gospodarsku, odrediti novu ekonomsku paradigmu koja će se vratiti izvornim principima SDP-a, dakle, promovirati jasna stajališta o svim bitnim pitanjima kako bi građani znali što SDP jest i što nudi.

Komentirao je i sastanak Zorana Milanovića s ratnim veteranima koji su ga poslije, javno diskreditirali tajnom snimkom toga razgovora, u kojem se dodvoravao desnici. Ne zna zašto je to Milanović napravio, zašto je na takav susret otišao, jer nikakvim dodvoravanjem se od desnice ne mogu dobiti glasovi, i činjenica je da je i to jedan od razloga za gubitak izbora, kazao je.

Pokušao je uvjeriti i HTV-ovog voditelja i hrvatsku javnost kako ima program i rješenja koja jamče bolje i pravednije društvo, ali do kraja emisije nije uspio objasniti ni Stankoviću ni gledateljima kako bi ozdravio sustav zdravstva, mirovinski sustav i poboljšao položaj radnika, a da se ne uvode novi porezi i ne zakida radnike na plaćama. Toliko o promjenama “po Mrsiću”…