Hrvatska usidrena na dnu EU-a, a Vlada kaže kako je to očekivala!?

Vlada Andreja Plenkovića do jučer puna samozadovoljstva bez pokrića, bahata, arogantna i narcisoidna skupina moćnika, preko noći je prizemljena kritikama Europske komisije zbog prekomjernih ekonomskih neravnoteža i reformske jalovosti. Zbog iracionalnog trošenja proračunskog novca na veteransku populaciju i sve one koji imaju bilo kakve veze s njima. Zbog nepokretanja strukturnih reformi i sustavnog zaostajanja, čime je Hrvatska došla na dno Europe, među tri najzaostalije EU članice. Hrvatska takva nije bila ni u godinama “mračnog socijalizma”…

I što na to kažu perjanice Plenkovićeve vlade? To je ” u skladu s našim očekivanjima”, veli ministar financija Zdravko Marić, silno se upinjući ublažiti kritike smiješnim opaskama kako su u izvješću EK “prepoznati pozitivni gospodarski pokazatelji…”, samo još treba ubrzati reforme i sve je super, i sve je o.k. Ali nije! Da se kojim slučajem iz Hrvatske nije iselilo bar sto tisuća nezadovoljnih, uglavnom mladih ljudi za koje je njihova država postala potpuno neperspektivna, imali bismo još tragičnije pokazatelje.

Obrazovna reforma i ucjene političkih marginalaca

Kakva je to vlada koja očekuje da će biti svrstana među najzaostalije, da će biti usidrena na europskom dnu, da će doživjeti dosad najteže kritike za svoj rad i rezultate? Što se uopće može očekivati od nje? A pogotovo ako se prisjetimo da nas je još pred koji mjesec zasipala obmanama o svojim vrhunskim uspjesima, rastu BDP-a, izvoza, zaposlenosti, smanjivanju javnog duga i proračunskog deficita, bajkama o hrvatskom preporodu.

Godinu i pol nakon dolaska na vlast sjetili su se strukturnih reformi koje moraju ubrzati jer je to, kako kaže ministar Zdravko Marić, okidač za podizanje stope gospodarskog rasta u državi. Što su radili dosad?

Obrazovna reforma ovisi o raspoloženju političkih marginalaca koji drže Plenkovića na vlasti i ucjenjuju svojim retrogradnim pogledima na obrazovni sustav primjereniji srednjovjekovnom negoli obrazovanju za moderno, digitalno društvo 21. stoljeća. Reforma javne uprave i dalje je tabu tema jer dira u vojsku uhljeba zbrinutih na svim razinama za račun izborne podrške HDZ-u. Tko se usudi i pomisliti na ukidanje bezbroj gradova i općina koji nemaju ni urbanih ni ekonomskih pretpostavki, pa čak ni populacijskih uvjeta za samostalne jedinice lokalne samouprave? A tek županije? Zar bi se HDZ usudio srezati tolike sinekure svojim zaslužnim stranačkim vojnicima?

Gospodarstvo spalo tek na turizam…

Gospodarstvo je spalo na turizam koji je već oko 20 posto hrvatskog BDP-a, i da se u tom sektoru dogodi i najmanji incident, ova bi država bila trenutno na koljenima. Pogotovo nakon sloma najvećeg regionalnog koncerna Agrokora, koji se sada pokušava spašavati pod svaku cijenu, jer o tome realno ovisi opstanak ove vlade. I dok se vjerovnici u zadarskim Petričanima, smješteni u luksuznih pet hotelskih zvjezdica, pokušavaju nagoditi oko potraživanja od Todorićeve “nacionalizirane” kompanije, Plenković uvjerava hrvatsku javnost da je u zemlji stanje puno bolje negoli ga percipira EK i oporba. A zapravo, nemamo pojma koliko je loše. I svakim danom sve lošije…

Hrvatska je najslabija po ispunjavanju mjera koje je sama najavila, stoji u izvješću EK, uz napomenu kako se stalno nešto odgađa, poput mirovinske reforme, ili uvođenja poreza na nekretnine, što svakako nisu popularne, ali su nužne reforme.

A još nedavno, u prigodi prve godišnjice na čelu Vlade, premijer Andrej Plenković je uz žalopojke kako su prošli “najzahtjevniju godinu od Domovinskog rata”, obilježenu krizom u Agrokoru, poplavama, požarima, arbitražama u slučaju Ine i graničnog spora sa Slovenijom, pun slatkih riječi i opasne demagogije poručivao:

” Danas, nakon ostvarenja strateških nacionalnih interesa naš cilj moraju biti ljudi. Hrvatski čovjek sa svojim nadama i očekivanjima. Sa svojim neotuđivim dostojanstvom, pravima i odgovornosti. Naš osnovni cilj je osigurati kvalitetan život i životni standard i sve više mogućnosti za boljitak “.

Ministrica gospodarstva i ostavka

Klasična politička magla. Ali, zašto se njome služi premijer naše najuspješnije vlade ikad, kako su nam govorili? Pa nama tako dobro ide da nam premijer najavljuje i ulazak u Schengen 2019., a već sada smo za to spremni, i uvođenje eura, jer naše moćno gospodarstvo to može bez trauma kroz koje su prošle i puno veće ekonomije od naše…

To je tako ako koristite alternativne činjenice koje su u ovoj zemlji postale vrlo popularne. U nedostatku ohrabrujućih činjenica.

I dok samozadovoljna Vlada preko kritika EK-a prelazi lakonskom opaskom ” to smo očekivali”, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, kako javlja Hina, ne štedi Plenkovićevu družbu.

“Zaostajemo, kaskamo za drugima i ne razvijamo se onom dinamikom koja bi nam omogućila hvatanje koraka, ne samo s najrazvijenijim državama EU-a, već i s onim državama s kojima smo do jučer bili izjednačeni. Ako ne i razvijeniji”, ocijenila je Kolinda Grabar Kitarović ne štedeći Vladu. Detektirala je i kronične probleme koji su doveli do takvog zaostajanja: nedostatak strukturnih reformi, slabost i nizak razvojni potencijal trenutne strukture hrvatskog gospodarstva, potreba provedbe obrazovne, pravosudne i zdravstvene reforme, te neophodna reforma javne uprave i njenih kapaciteta.

Ministrica gospodarstva Martina Dalić, koja je i potpredsjednica Vlade, nakon ovakvog izvješća Europske komisije, poražavajućeg za hrvatsku vladu, i bez svoje suspektne involviranosti u slučaj Agrokor, imala bi sasvim dovoljno razloga za ostavku. Jer, nikad hrvatsko gospodarstvo nije bilo u žalosnijem stanju i sva sreća da nas je svakim danom sve manje, jer se u protivnom premijer ne bi mogao hvaliti ( kao što je učinio u Požegi u srpnju 2017. ) da nezaposlenost u Hrvatskoj nije nikad bila manja još od 1990., dakle, od hrvatskog osamostaljenja…