Šibenik : Dok Dolac tone, Grad i Županija mudruju o ovlastima

Možete li zamisliti većeg apsurda i boljeg dokaza nefunkcionalnosti hrvatskog teritorijalnog i administrativnog ustroja od situacije u kojoj se našao dio šibenske povijesne jezgre, stara gradska četvrt Dolac, koja tone i poplavljuje kod svake južine jer se razina mora uslijed niskog tlaka zraka diže, a Grad i Županija svađaju se oko nadležnosti za sanaciju potopljene dolačke rive! I taj paradoks traje već pet godina. Kroz to vrijeme ni osnovna dokumentacija nije pribavljena, iako je kompletan projekt prezentiran uz velika obećanja i pompu, još u predizbornoj kampanji 2013.!!!

Kako je to moguće? Pa lijepo. Ne žuri se nikom. Osim stanovnicima Doca. Koji su izgubili i zadnje strpljenje i dosta im je poplava i stalnog obnavljanja propalog, rasušenog inventara.

Mora li baš tako? Naravno da ne mora. Pogotovo što je ista politička opcija, HDZ, na vlasti u Gradu i u županiji. Ali, tako je to kod nas, ako poziciju ne proziva opozicija, onda se oni sami, međusobno prozivaju i optužuju.

Dulibić :To je isključiva nadležnost Grada!

Pa tako ravnatelj Županijske lučke uprave Željko Dulibić, braneći županijsku čast, tvrdi kako to nije lučko područje i u isključivoj je nadležnosti Grada Šibenika. A riva u Docu već je mogla biti sanirana, kaže, da je gradska ( šibenska) uprava bila brža. Ali, umjesto da se bave podizanjem razine obale u Docu, oni su se u Gradu bavili atraktivnijim programima ( obnovom šibenskih fortifikacija ), a Dolac stavili ” na čekanje”. No, projekt ide dalje. Bit će. Jer, za razliku od “lijeve” vlasti koja je svojevremeno problem proglasila nerješivim, u HDZ-u se slažu makar oko jednog: slučaj ima rješenje. A kad će ga riješiti, ne zna se…

Burić: To je pomorsko dobro i u nadležnosti je županije!

Gradonačelnik Željko Burić sasvim protivno tome kaže: Grad ne može ništa jer se tu radi najvećim dijelom o pomorskom dobru a ono je u nadležnosti Županijske lučke uprave. Jedino što mi možemo je biti kooperativni i surađivati sa županijom u određivanju granice pomorskog dobra. Mogu poručiti našim sugrađanima u Docu da Grad sigurno neće biti kočničar u tome.

Projekt podizanja već metar i po potonule rive u Docu, ima i druge implikacije osim pomoći tamošnjim stanovnicima i vlasnicima ugostiteljskih objekata koji trpe velike štete, zbog “grijeha nečinjenja” lokalnih političara. Dolačanima je sasvim svejedno je li rješavanje njihovog problema u ingerenciji Grada ili županije, važno je jedino da se problem sanira.

A kad se jednog dana sanira, Šibenik i njegovi stanovnici u starom, sve zapuštenijem i sve napuštenijem Docu, višestruko će profitirati.

– Osim što kuće više neće uz rivu poplavljivati, Dolac će dobiti i sustav odvodnje, a grad produženu kontinuiranu pješaku zonu- šetnicu koja će se protezati od plaže Banj na predjelu Crnice, do komunalne lučice Vrnaža u Mandalini. Upravljanje privezištem Pekovac povjerit ćemo Jedriličarskom klubu Val, i spriječiti građane da se neovlašteno sa svojim brodovima privezuju duž obale, sve do “topova”. Na taj način oslobodit ćemo rivu za veće turističke i izletničke brodove jer želimo da Šibenik bude turistički centar i za izletnike i za nautičare i za goste. Resorni ministar je obećao podršku i na nama je da se sada dogovorimo, riješimo sporna pitanja, apliciramo za europska sredstva i napokon taj gradski problem kvalitetno apsolviramo- s puno optimizma na “slučaj Dolac” gleda gradonačelnik Burić.

Pauk: Svi smo odgovorni…

A realno, vjerojatno je u pravu župan Goran Pauk kad kaže “svi smo odgovorni, svatko sa svojim obavezama”. Da bi se problem pomakao s mrtve točke treba najprije, objasnio je župan, formirati jednu parcelu, donijeti odluku o granicama lučkog područja kako bi Lučka uprava mogla biti nositelj projekta i aplicirati za financijska sredstva, po mogućnosti na EU fondove. No, za to će trebati pričekati bar do kraja 2020., i druge ” europske omotnice”, jer je prva, u kojoj se moglo aplicirati, propuštena.

Da Hrvatska nije preustrojena, premrežena ovlastima i interesima gradova, općina, županija, i per fin, države, sve bi bilo daleko jednostavnije. Ali u ovoj bari je puno krokodila i svi su dobrog apetita, a sve lošijeg vida. Pet godina gledaju i ne vide da je stanovnicima Doca voda odavno došla do grla…