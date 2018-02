Suočavatelji s prošlošću na grupnoj fotografiji (foto Vlada RH)

U Zagrebu su se danas okupila grupica suočavatelja s prošlošću: godinu dana razglabali su o ustaškim pozdravima, zvijezdi petokraci i tome slično. Naime, danas je u Banskim dvorima održana sjednica Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, kako je nazvano. Oni su donijeli neke zaključke i preporuke, pa su ih danas servirali predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću, a usput i hrvatskoj javnosti, koju ionako konstantno maltrtetiraju s tim i sličnim temama.

Inače, na konferenciji za medije je o zaključcima i preporukama izvijestio predsjednik Vijeća akademik Zvonko Kusić, inače usput i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Kusić je ustvrdio kako je vijećanje spomenutog Vijeća bio ‘jedinstven pothvat’, te da mu je zadatak bio ‘pokušati postaviti orijentire i temelje za suočavanje s burnom prošlošću hrvatskoga naroda.’ Isti Kusić je prije nekoliko dana gostujući na televiziji ustvrdio kako je rad toga Vijeća ‘bitan za budućnost’, premda nije jasno kako bi bio bitan za prošlost.

Kako javlja Vlada RH, Kusić je naglasio kako je ‘povijesno jedinstvo hrvatskoga naroda, koje je postignuto u Domovinskom ratu, velika obaveza prema braniteljima koji su dali život za domovinu kako danas ne bi bilo antagonizama, odnosno kako se stari antagonizmi ne bi prenosili iz generacije u generaciju.’

No, koji je uopće smisao i učinak tog Vijeća?

– Vijeće je proizvelo dva dijela dokumenta. Prvi se bavio poviješću i postigao je gotovo stopostotnu suglasnost, a drugi se bavio normativnim aktima koji uređuju dileme vezane uz prošlost, a obuhvatio je Ustav, ustavne zakone, europsku praksu, saborske odluke, prekršajno i kazneno zakonodavstvo. Postignut najveći mogući konsenzus o temama o prošlosti. Često nas zovu Vijeće za prošlost, a ja bih prije rekao da je ovo Vijeće za budućnost. Postignut je takav konsenzus koji bi trebao biti uzor cijelom društvu – reče Kusić.

Izgleda kako se Vijeće dugo naprezalo kako bi Vladi RH isporučili – 30 stranica teksta.

– Vijeće mi je danas uručilo dokument od 30-ak stranica, koji se sastoji od dva velika dijela. Jedan je opći okvir temeljnih polazišta koji na racionalan, metodološki pregledan i sadržajno bogat način definira sve ključne pojmove i probleme s kojima se hrvatsko društvo suočavalo za vrijeme vladavine nedemokratskih režima i vrlo jasno se određuje prema njegovanju kulture sjećanja, traženju istine i pomirbi u hrvatskom društvu. Drugi dio dokumenta odnosi se na pitanje pravnoga reguliranja simbola nedemokratskih režima – kazao je Plenković.

Onda je napokon otkriveno kako je Vijeće razglabalo o ustaškom pozdravu ‘za dom spremni’, a koji se prema zaključku veleumne skupine treba dopusiti na korištenje pripadnicima bivšeg HOS-a.

– Budući da je pitanje rada ovoga Vijeća bilo povezano i s konkretnim slučajem ploče HOS-a, predsjednik Vlade kazao je da je Vijeće jasno u svojim preporukama reklo, što je vrlo čvrst i nedvosmislen i njegov osobni stav, da je pozdrav na toj ploči, koji je registriran kao dio statutarnih odredbi određenih udruga, suprotan Ustavu Republike Hrvatske. Dodao je da je Vijeće isto tako uvažilo činjenicu da se u pravno gledajući striktno propisanim situacijama može koristiti kao iznimka uz posebno prethodno dopuštenje. Naglasio je da je rad Vijeća puno širi od ovoga slučaja jer se Vijeće odredilo prema svim totalitarizmima, što je ocijenio njegovom najvećom vrijednošću – pojašnjavaju Plenkovićeve riječi iz Vlade RH.

Dakle, iako je protuustavan, moći će se koristiti, jer je to preporučila skupina nazvana Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Ako nekome nije jasno, evo kako to pojašnjava Kusić.

– Kao što je premijer rekao, ZDS u grbu HOS-a se iznimno može koristiti. On se koristi samo u vezi onih situacija, mjesta ili groblja, gdje se obilježava pogibija gdje su sudjelovali pripadnici HOS-a, koji su to nosili. Treba se tu napomenuti da ta dozvola ne mijenja samu postavku da je taj slogan protuustavan. To je bila službena tolerancija koja je sad naslijeđena i tu je iznimka koja se iznimno i striktno regulirano može tolerirati. S druge strane, crvena zvijezda i komunistički simboli koji označavaju antifašističku borbu nisu sporni. To je bitno, s tim da su ti simboli bili dvoznačni. Oni imaju i svoju negativnu konotaciju u vezi kršenja ljudskih prava i masovnih zločina ,a imaju i pozitivnu konotaciju u antifašističkoj borbi. Ovaj dio koji se odnosi na antifašističku borbu i Drugi svjetski rat je neosporan, ali preporuke predviđaju da onaj dio obilježja koji se može pripisati pod članak Ustava 39, a to je promoviranje mržnje ili nasilja ili takvih situacija, u tom slučaju on može potpasti pod regulativu, a to je prepušteno zakonodavcu, koji to može urediti zakonskim aktima ukoliko do tih situacija dođe – rekao je Kusić.

Inače 17-člano Vijeće se godinu dana bavilo temama: od Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, fašizma, antifašizma, komunizma i antikomunizma, kako je pojasnio Z. Kusić.

Pretpostavljamo kako su naši iseljenici u Irskoj i Švedskoj s velikim nestrpljenjem iščekivali njegove zaključke.