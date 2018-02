Bez komentara - foto TRIS/G. Šimac

U subotu navečer je Split, svojedobno opjevan i kao cvit Mediterana, uključujući i Stobreč, Solin, dio Kaštela i tako dalje… smrdio na neodređeni smrdljivi smrad. Iznad grada koji je u istoj pjesmi i rascvala grana se tmasti vlažni zrak s neugodnom aromom raspadanja organske tvari miješao s nepomičnim dimom od spaljenog korova iz kliških, žrnovničkih i kaštelanskih vrtova. Nekoliko sati ranije, na lipoj spliskoj rivi, usred sunčeva podneva, započeo je 43-minutni prosvjed protiv smrada koji dolazi od tzv. sanacije odlagališta smeća Karepovac, te već mjesecima učestalo guši i tjera na povraćanje žitelje najlipjeg grada na svitu.

Na prosvjed se odvažilo, po našoj procjeni, gotovo dvije tisuće osoba. Zauzeli su središnji dio rive do obalne crte, po okolnim klupama i ispred pozornice, i bilo ih je… unatoč tome što će većina medija spremno reći kako je prosvjednika bilo jedva tisuću. Dakako, u te ne ubrajamo one koji su potpuno bezbrižno brbljali na štekatima na svega pola metra od prosvjedne pozornice, kao da se prosvjeduje zbog nekog smrada u Šangaju, a ne (njih)ovog u Splitu.

– Zdravi i veseli bili. Ovdje smo se skupili da bi svi zdravi i veseli ostali… Skupilo nas je to što nam smrdi. Split – cvit Mediterana. Koji cvita od zdravlja, lipote, mladosti i snage, najbolji od najboljega – sad je ugrožen. Ne želimo pasivno stajati sa strane i gledat kako neko ugrožava naš Split, našu Dalmaciju, naše more i našu Hrvatsku. Ne vjerujemo institucijama. Želimo znati što se događa. Želimo informacije. Odmah. Ne odmah, nego jučer! – uvodno je kazala Gordana Šprajc.

A prosvjednici, vidno zabrinutih i smrknutih lica, uključujući i djecu, dobrom dijelom su nosili medicinske papirnate maske. Bilo je i nekoliko transparenata, jedna zastava i jedan megafon koji se nije koristio. Jedna žena je na glavi imala i onu zlokobnu gumenu masku, potrebnu u slučaju radiološko-kemijsko-biološke opasnosti. Mnogima uz Splitu nije jasno je li je i u kojoj mjeri aktualni karepovački smrad opasan za zdravlje. Jer nema dovoljno jasnih očitovanja nadležnih službi, niti je većini jasno tko, kada i kako obavlja mjerenja kakvoće zraka, ako se takvo što uopće i čini, smatra se.

‘Nos nas upozorava’

– Teško da će netko iz struke doći ovdje i reći nešto. Mi nemamo dovoljno podataka. Nos nas upozorava da nešto ne valja. Zar je moguće da su naša osjetila više osjetljiva nego elektronički uređaji? Ima tu puno pitanja. Postavljaju se logična pitanja na koja nema dovoljno odgovora. Već dugo smo suočeni s problemom vode. Kaže mi kolega biolog: ako je zamućenost razlog što voda za piće nije za piće, zašto je onda prokuhavamo? Nakon prokuhavanja bit će sterilna, ali ne i manje mutna. Ja nemam nekakav pametni odgovor na to pitanje, ali sigurno postoje neki pametni odgovori. Može li netko reći šta se ti stvarno događa? Nije ideja da se mi ovdje nađemo i širimo paniku. Ne treba nam sigurno još jedan razlog da ljudi iseljavaju. Polovica mog razreda iz srednje škole je iselila. Ne trebaju nam sada još i neki ekološki razlozi zbog kojih će ljudi prestati živjeti ovdje – zabrinuo se drugi govornik dr. Hrvoje Kalinić, mladi računarski stručnjak, kako je predstavljen.

Kako je rekla Gordana Šprajc, prije nego li se sanacija nastavi bio bi bitno da mi znamo tko radi, šta radi, koliko to košta, tko dobiva novac i odakle novac dolazi, pa se stoga traži transparentnost. A na jednom transparentu je pak transparentno je pisalo ‘S…ali ste sve! Marjan, vodu zrak’.

‘Želim disati’, pisalo je na drugom, a ‘Smrade, hvala ti!’ na trećem.

– Černosplit – na papiru zataknutom na palminom deblu.

– Ovo je naš prvi istup, ali ne i posljednji. Nećemo nestat. Samo ćemo se udružit. Pridružit će nam se i drugi. Napravit ćemo krovnu udrugu koja će štiti naše interese. Jer ako nitko nema straha da nas truje, te ako nitko neće odgovarat jer je naša voda šporka, zrak nečist… onda mi nismo više sigurni. Pravosuđe ne radi, mogu vam to kazat iz prve ruke. Ovdje je sad u pitanju samo grupa građana, ali prisiljavate nas da budemo svi aktivisti… – poručila je Šprajc, koja inače niz godina upozorava na manjkavosti hrvatskog pravosuđa, te je bila članica Hrvatske anti kriminalne organizacije (HAKO).

No u Hrvatskoj će zasigurno još neko vrijeme šutljiva gomila manjinu koja nastoji učiniti nešto za opći boljitak, aktiviste, zviždače i hrabre pojedince smatrati budalama koje zaludu kokodaču, jer se ionako ništa ne može promjeniti. Te će i dalje na izborima birati provjerene štetočine i bezobzirne mutikaše. Valjda sve dok im ne dođe do grla. Odnosno u ovom slučaju do nosa. Tako i u Splitu, koji je inače slovio za grad čiji se temperamentni i slobodarski živalj kroz povijest znao energično suprostavljati pokvarenim vlastima, okrutnim tuđinskim vladarima, nadmoćnim fašistima i nacistima… raznim agresorima. Barem do prije dvadesetak godina.

Atmosfera neznanja

– Kad vas vidim tu, jasno mi je da nisam sam. Da vam je dosadilo živjeti u atmoseri neznanja, bojazni za vlastiti život i zdravlje svoje djece. To je razlog zbog čega sam pokrenuo Facebook grupu. Tamo nas je sedam iljada, ovdje mi se čini da nas je iljada. A ja bi volio da nas je ovdje bar petnaest. Nekako mi se čini da bi oni naši sugrađani u kafićima mogli doć ispred bine. Pa gospodo moja, pa da ne možete u tom kafiću niti vodu popit – kazao je Veljko Popović, jedan od organizatora prosvjeda, inače likovni umjetnik, nagrađivani autor animiranih filmova i profesor.

– Sanacija Karepovca je nužna. Ali, moramo li biti zadovoljni da se ona odvija prema najnižim kriterijima. Ili bez kriterija. Želimo sanaciju, ali onakvu pri kojoj nam ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo ne poručuje kako nam ne može garantirati za naše zdravlje. Zahvaljujem joj na hrabrosti, jer se usudila istupiti. Ne zahvaljujem se onima koji se nisu usudili niti doći na rivu u subotu u podne. Sve dok smo takvi neće nam biti spasa. Ali nećemo o onima koji su ostali doma. Meni je drago vidit vas koji ste došli. Ljudi me pitaju zašto mi je ovo tribalo? Ja se pitam zašto je svima nama ovo tribalo? Pa da se mi u subotu, umjesto na Baćama, moramo gužvati na Rivi i tražiti svoje osnovno pravo, pravo za čist zrak, čistu zemlju, za zdravi Split. Je li to puno? Ja bi reka da nije… Mi se ovdje borimo za zdravlje naše dice. Pa trebalo nas je biti ovdje 25 iljada minimum. Pa koliko ima roditelja u ovom gradu? Ima nas 400 iljada…Je li se sićate Splita koji je imao najzdraviju vodu? Ja se sićam. Ne triba mi šetnica. Šta će mi šetnica kad ne mogu otvorit ponistru. Ne triba mi. Oćemo čist zrak! Oćemo čistu vodu! Oćemo zdravi Split! – ustvrdio je Popović.

– Oćemooo! – energično su uzvratili prosvjednici.

Podobnost i uhljebljivanje nestručnih i nekompetentnih političkih poslušnika na bitnim funkcijama je većina označila kao najveći uzrok problema s kojima se danas suočava Split, a otprije i ubuduće i drugi hrvatski gradovi.

– Da je struka imala uzde u rukama mi ovo ne bi imali. Ovaj smrad je za naš možda i dobar, zato jer nas na vrijeme upozorava da ima puno toga što se događa kroz cijelu lijepu našu, a to su bespravna odlagališta smeća koja truju našu vodu, za koja ne znamo odakle dolaze, tko od toga profitira i gdje ide novac u ovoj korumpiranoj zemlji. Di su pare? Kinezi više neće otkupljivat plastične boce. Di će se sad bacat? U zemlju bez pravne sigurnosti. Moramo biti dvostruko budni. To je prestalo biti moderno, ali mi volimo Hrvatsku! – rekla je G. Šprajc.

‘Život je prekratak da bi bili kukavice’

A onda je na pozornicu stupio Robert Pilipović koji je u javnosti postao poznatiji kada se nacionalnim i lokalnim glavešinama suprostavio pred kamerama nakon katastrofalnog lanjskog požara u Splitu i okolici. Odmah je ustvrdio da on tu nije trebao biti, već neki drugi, stručnjaci. Ali oni nisu došli.

– Ja ovdje nisam triba ni tija bit. Ovdje je triba umisto mene bit neki doktor nauke, neki stručnjak. Sve smo ih zvali. Nitko se nije odazva. To je problem. Šutnja akademske zajednice . Di ste danas? Ja sam čovik iz ugostiteljstva. Ovdje se najmanje danas priča o Karepovcu zato jer nema stručnih ljudi koji su neovisni, koji nisu politički obojeni i koji nemaju afera iza sebe. Vodi se politika nezamjeranja. Ova sanacija Karepovca je poraz svih političkih stranaka u ovom gradu i ovoj državi. Ovo je poraz akademske zajednice koja šuti i onih koji podilaze. Šute a znali su da nije sve u redu. I jučer na televiziji je zamjenik gradonačelnika kazao kako nisu prekršili zakon, nego ga nisu ispoštovali do kraja… – govorio je Pilipović.

– Buuuuuu… – nadovezali su se prosvjednici.

– Pozivam sve ljude da se pridruže. Život je prekratak da bi bili kukavice – poručio je Pilipović.

Mnoštvo se razišlo. Kao i znatan broj interventnih policajaca koji je bude raspoređen uokolo. Netko je sigurnosno procijenio kako će najbrojnija skupina prosvjednika, mame s kolicima i djecom, te postariji Splićani, možda izazvati nerede većih razmjera.

Valja barem pokrenuti inicijativu za preimenovanje nekih gradskih četvrti. Neka se Karepovac zove Krepovac, a Pazdigrad – Bazdigrad. Smrdečac neka ne mijenja ime.

– A i ti si doša? – upitala je jedna gospođa poznanika prosvjednika na odlasku.

-A jesam. A ko će, ako nećemo mi mladi – odgovorio joj je vršnjak, inače vitalni 90-godišnjak, prema našoj procjeni.

