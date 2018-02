Skupa savjetnička farsa u Agrokoru: Povjerenik Ramljak poput “pijanog miljardera”

Ante Ramljak, izvanredni vladin povjerenik za Agrokor, mogao bi Plenkovića doći glave. Ili će Plenković vlastitu glavu spašavati Ramljakovom. „Izvanredna“ priča o Agrokoru ušla je u slijepu ulicu, a jedino što je u njoj izvanredno to su izvanredno visoki honorari za savjetničke usluge koje Ramljak dijeli šakom i kapom. Angažirao je 141 savjetnika, keširao im je dosad 213 milijuna, a do kraja svoga povjereničkog staža bit će na njihovom računu dobrih pola milijarde!

Čini se da „izvanredni“ Ante nije zaboravio ni sebe, jer među mnogobrojnim savjetnicima je i njegova bivša tvrtka Texo Management kojoj je dosad platio gotovo 10 milijuna kuna. Preciznije, Ramljakova bivša firma tjedno zarađuje oko 250 tisuća kuna! Kod tolikog razbacivanja novca, ma da je Agrokor ravan Microsoftu ne bi imao nikakve šanse!

Pogodovanje bivšoj tvrtki i “zdrav razum”

Sjeti li se tkogod u ovoj državi da bi to bezočno razbacivanje novca trebalo prekinuti, Ante Ramljak neće biti nezbrinut. Prije svega, tijekom proteklih osam mjeseci otkako je ničim izazvan dospio na dužnost izvanrednog vladinog povjerenika ( tko zna po čijoj preporuci ?!), solidno je zaradio i na samoj plaći, nekmoli na ostalim “dodacima”. Kako vidimo, mnoge je zadužio savjetničkim angažmanom, pa i svoju bivšu tvrtku Texo Management, koja kod njega sada zarađuje oko milijun kuna mjesečno, što bi mu se svakako moralo honorirati.

Čak se i samozatajnom, poslušnom HDZ-ovom šefu Sabora Gordanu Jandrokoviću, omaklo pa je javno priznao kako mu nije nimalo simpatičan podatak kojeg je pročitao u medijima, o Ramljakovom pogodovanju svojoj bivšoj tvrtki koju obilato nagrađuje za savjete, doduše kao podizvođača glavnog Agrokorovog konzultanta, tvrtke AlixPartners.

– Zdrav razum kaže da njegov izbor savjetnika nije najmudriji- ocijenio je nevoljko Jandroković. Da, ako zdravog razuma u ovoj zemlji još ima. Jer, premijer, otkako je pukla bruka s najnovijom savjetničkom aferom povjerenika Ramljaka, uporno šuti, a njegova desna ruka, potpredsjednica Vlade, Martina Dalić, zapjenjeno se obračunava sa svima koji izražavaju i najmanju sumnju u opravdanost Ramljakove savjetničke rastrošnosti.

– Ako itko od vas, ili ako itko drugi u ovoj zemlji ima razloga sumnjati, ako ima razloga misliti da tamo nešto nije u redu, onda se treba obratiti organima Republike Hrvatske, treba podnijeti prijavu, podastrijeti dokaze. A politički cirkus, ometanje ovog procesa, treba zaustaviti- gotovo je priprijetila Dalićeva, revoltirana oporbenim insinuiranjem nove HDZove Fimi Medije u Agrokoru. Plenkovićeva ministrica od najvećeg povjerenja, kojoj se daju na rješavanje najozbiljniji i najteži problemi u državi, pred javnošću se brani labavom, politikantskom tezom kako su „s propašću Agrokora propali i brojni interesni odnosi koji su se godinama stvarali“. Ali, kakve veze to ima s basnoslovnim honorarima koje vladin povjerenik isplaćuje pohlepnoj savjetničkoj vojsci koja se domogla nevjerojatno unosnog posla?!

KGK šokirana, Plenković šuti, Dalić izgara od bijesa…

Ma da Ramljak i sutra ode s ove dužnosti, može mirno živjeti do smrti od onoga što je u Agrokoru zaradio…

A nekako se pomalo stvara dojam kako je izvanrednom povjereniku sužen manevarski prostor. Okrenuo mu je leđa šef Sabora, njegovim je neetičnim pogodovanjem bivšoj tvrtki šokirana i predsjednica države Kolinda Grabar Kitarović, koja je izjavila da je duboko nemoralno ako je točno da je povjerenik angažirao i bivšu tvrtku i da tako skupo plaća savjetničke usluge.

– Kad sam pročitala ovo u medijima bila sam apsolutno šokirana. Naravno, to je podatak koji treba provjeriti i potvrditi. Ako je tako, to je duboko nemoralno. Taj iznos koji ta firma dobije za tjedan dana je puno veći nego što prosječni hrvatski radnik zaradi u godinu dana- kazala je KGK. No, to Martinu Dalić nimalo ne smeta, ni zbog precijenjenosti konzultantskih usluga ni zbog sukoba interesa povjerenika. I sama je navikla funkcionirati u sukobu interesa , a i biti precijenjena…

Na kraju krajeva, ako je vladinom povjereniku Anti Ramljaku trebao čak 141 skupo plaćeni savjetnik za spašavanje i restrukturiranje Agrokora, pitanje je što je on radio u kompaniji, koja je njegova uloga bila u procesu konsolidiranja potonulog gospodarskog regionalnog diva, što on uopće zna ako se na toliko konzultanata mora oslanjati? Konačno, s kakvim je to referencama Ante Ramljak došao u Agrokor?

Ramljakovo “spašavanje” TLM-a

S reputacijom savjetničkog „spašavanja“ šibenskog TLM-a, gdje ga je potkraj 2015. , zajedno s Marijanom Stričevićem. angažirao kao konzultanta navodni ruski miljarder Igor Shamis. Koji je, nota bene, u TLM-u ostao manje od godinu dana, nikad proizvodnju nije pokrenuo, ni lipe nije u tvornicu uložio, i uglavnom je na račun propalog poduzeća putovao po svijetu, boravio u luksuznim hotelima (optužen je da je zahtijevao da mu se o trošku TLM-a kupi Mercedes S klase, skupocjeni, luksuzni Bentley, avionske karte za Singapur, smještaj u luksuznom resortu Dogus grupe u šibenskoj Mandalini, da mu se s računa TLM-a uplaćuje mjesečno po par tisuća eura na njegov konto u Lihtenštajnu i Djevičanskim otocima itd.).

Ante Ramljak je, navodno, od TLM-a potraživao na račun svojih savjetničkih usluga milijun kuna na koliko je dobio zadužnicu uprave TLM Holdinga jer na računu nije bilo novca pa se nije mogao odmah naplatiti.

U TLM –u je bio čak u dva navrata. Prvi put ga je u Tvornicu doveo bivši vlasnik Loran Pejčinoski ( tvrtka Euris) vjerujući da će uz njegovu pomoć moći osigurati kredit HBOR-a, pa je zbog toga neko vrijeme bio i na platnoj listi TLM-a s visokim savjetničkim honorarom. Niti je Pejčinoskom uspio pribaviti kredit HBOR-a a niti kasnije, kad je po drugi put osvanuo u TLM-u , Shamisu restrukturirati dugove posrnule aluminijske kompanije. Sada s ergelom savjetnika restrukturira Agrokor, u milijunima plaća konzultantske usluge, a Martina Dalić strepi nad njim zbog „političkih cirkusanata“ iz opozicije koji zbog „propalih interesnih veza“ u Agrokoru, navodno, taj proces opstruiraju. Jednog dana saznat ćemo što je bila čija uloga u Agrokoru, tko je kriv za propast ili zaslužan za spas Todorićevog carstva, ali već sada znamo da i ako nestane Agrokor, nitko za to neće odgovarati…