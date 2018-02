Šibensko-kninska Županijska skupština odgođena zbog- hladnoće (!?)

Šibensko-kninski županijski vijećnici su poput nježnih curica. Temperatura pala ispod nule, a njima se sledila krv u žilama, usporio dotok krvi u mozak, stao krvožilni sustav i blokirao misaone ćelije. Po hladnoći ne funkcioniraju, pa su danas zato otkazali sjednicu Županijske skupštine i odgodili je za tjedan dana. Za 7.ožujka. Kad “okopni” i zagrije.

Čak su i đaci danas u školama, ali vijećnici nisu u svojim skupštinskim klupama, jer je procijenjeno da tako važne osobe nije uputno izlagati riziku od možebitne prehlade. Zamislite da se razbole i da na neko vrijeme budemo prepušteni sami sebi, da ostanemo bez njihove lucidnosti i vizionarstva u donošenju pravodobnih, dalekosežnih odluka. Pa kako bismo bez njih preživjeli?!

Dakle, u dvorani Gradske vijećnice jutros nije izmjereno više od nula stupnjeva, iako je grijanje uključeno još sinoć. Ali, instalirani sustav klima uređaja ne funkcionira kad je vani ispod nule, pa je zaludu klima radila, dvorana se nije ugrijala. A vijećnici nisu plaćeni da bi radili pod bilo kakvim uvjetima. Recimo, u kaputima. To je nehumano.

Nitko nije vidovit, veli predsjednik Županijske skupštine Nediljko Dujić, da bi mogao predvidjeti da će biti tako niske temperature. Zar u današnje doba treba biti vidovit za to?! Zar nas danima meteorolozi ne bombardiraju polarnom hladnoćom koja dolazi i koja će pogoditi i kontinent i obalu? I ne pogađaju, ne prognoziraju, oni samo čitaju satelitske snimke i prenose nam što one govore. Tu gotovo da nema greške…

Zašto se onda vodstvo ŽS nije pripremilo za održavanje sjednice u adekvatnim uvjetima? U alternativnom prostoru. Recimo, u Gradskoj knjižnici… Možda zato što tako naporno rade da im takva ideja nije pala na pamet. Ili zbog toga što je lakše sjednicu odgoditi. Uostalom, vijećničke naknade ionako se plaćaju mjesečno, neovisno od toga koliko rade. A u toku godine teško da se održi više od četiri sjednice ( svaka tri mjeseca ), što je minimum ispod kojega se ne može, jer bi se u protivnom Skupština raspustila. Ne treba s radom pretjerivati. Bolje je manje ali kvalitetnije…

A da se više ovako nezgodne situacije ne bi događale, jer vijećnicima je upropašten dan, mogli su tko zna kakav važan posao obaviti da nisu bili zauzeti odgođenom sjednicom, šef ŽS Nediljko Dujić našao je solomunsko rješenje: županija će izgraditi, urediti, adaptirati odgovarajući prostor za vlastite potrebe. I dobro ga zimi grijati, a ljeti hladiti kako bi vijećnicima bilo potaman! S obzirom koliko često zasijedaju takav bi prostor bio apsolutno isplativ. Možda i prekapacitiran. A odluke, donesene u takvom, primjerenom prostoru, ne bi mogle biti do li senzacionalne, prvoklasne i preporoditeljske. Jer, ŽS ima sve, i ljude i ideje, i znanje i obrazovanje, i vrline i entuzijazam, nedostaje joj samo pravi prostor. Da se pomakne s hrvatskog dna. Da joj prosperitet bude neizbježan…