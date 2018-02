Premijer u potrazi za izgubljenim vremenom: Nitko ne želi imati posla ni s Plenkovićem ni s Agrokorom, a onda je dobar i Ramljak…

Dva tjedna hrvatska javnost čekala je da predsjednik Vlade Andrej Plenković prostudira dokumentaciju o Agrokoru koju mu je predao izvanredni povjerenik Ante Ramljak. I dok je studirao, mudro je šutio. I tko zna koliko bi još tako da njegova šutnja nije dosadila Ramljaku koji je to protumačio kao otkazivanje povjerenja. I svojevoljno podnio neopozivu ostavku. E, tek onda se Plenković našao u čudu. Jer, tko će biti Ramljak umjesto Ramljaka?! Nitko, čini se, ne želi imati posla ni s Agrokorom ni s Plenkovićem. A kad je tako, dobar je i Ramljak…

I tako, nakon dva tjedna mudrovanja u tišini, a zapravo u neznanju i nesnalaženju, sve je opet riješio sam Ramljak. Jer, čak ni u situaciji kad je postalo bjelodano da vladin izvanredni povjerenik izvanredno vješto manevrira između Vlade i konzultantskih tvrtki, napose Texo managementa u kojem je bio zaposlen još 20 dana nakon što je imenovan povjerenikom od Vlade, Planković nije imao petlje zahvaliti mu na suradnji i poslati ga da traži drugog poslodavca. Sve što je na tu temu komentirao bilo je ono forsirano cijeđenje o tome da Ramljakovo ponašanje drži spornim s etičkog stajališta. No, da nije bilo medijskog i oporbenog pritiska, pitanje je bi li premijeru i to smetalo.

Neopozivi Ramljak

Jer, sad kad su ga otkantali svi potencijali kandidati za novog povjerenika, dobar je i Ramljak. Unatoč neopozivoj ostavci. Nastavlja raditi što i dosad, dok mu Vlada ne nađe adekvatnu zamjenu. A to može biti i do isteka regularnog zakonskog roka za izvanrednu upravu – 10. travnja. Pa je Ante Ramljak mogao biti i bez ostavke… Jer, gotovo je izgledno da Plenković sam prvi potez ne bi povukao niti bi Ramljaka smijenio.

Baš kao što mu ne pada na pamet odreći se usluga ni proskribirane Martine Dalić. Kojoj osim Plenkovića još malo tko vjeruje i riječ. Ona ostaje i dalje potpredsjednica Vlade i radit će posao koji je radila i dosad. Znači li to da Plenkoviću nije baš ništa sporno u angažmanu potpredsjednice Vlade u slučaju Agrokor? Ni izostanak odredbi o sukobu intresa u Lex Agrokoru za kojeg je Martina Dalić prkosno i ponosno izjavila da je glavni autor toga problematičnog zakona? Mada mu je žao što su te odredbe izbačene iz Lexa. Ali, nije to neki grijeh…

Za grijeh joj premijer, očito, ne uzima ni navodno neznanje glede precijenjenih i preplaćenih konzultanata koje je Ramljak angažirao, ali ni trećinu ih ne bi znao nabrojiti. Ipak su to podizvođači glavnoga- AlixPartnersa. No, za Texo Management, kojemu je uredno plaćao tjedno 250 tisuća kuna, vjerojatno je znao. Kako i ne bi kad je kod njih radio paralelno kad i u Agrokoru. Punih 20 dana. Ali, Dalić o tome nije ništa znala i to je amnestira. Ma koliko da je o tome morala znati baš sve, što joj je bio glavni posao u Agrokoru…

Andrej Plenković naprosto nije čovjek “od akcije”. Jedini potez koji je povukao otkako je instaliran za premijera jest brzpotezno, arogantno izbacivanje Mostovih ministara iz Vlade. Zbog neposluha. Nelojalnosti. Zapravo, premijerove taštine. Sve može otrpjeti, neznanje, nerad, nekompetentnost, ali da netko prkosi njegovom egu i veličini, e to neće ići!

Svi su super, i svi su o.k., samo su ministri, a ne igraju nogomet…

Zato je dobar Ramljak, dobra je Dalić, dobra je Nada Murganić, Milan Kujundžić, svi su dobri, nema rekonstrukcije Vlade, svi predano i srčano rade, a nisu oni krivi što nema rezultata. Krivo je ozračje. Krivi su oni koji sustavno stvaraju atmosferu dramatične krize i zazivaju destabilizaciju. Jer, bez njih, krize zapravo ne bi ni bilo. Pogotovo ne drame. To su obična podmetanja frustrirane oporbe…

No, neće Plenki nasjesti tim bukačima potpomognutim histeričnim medijima. Što oni više zazivaju rekonstrukciju Vlade, to je manja šansa da se ona dogodi. Neće naš premijer dozvoliti da njemu diktraju mediji, ili nedaj bože oporba, koga će on smijeniti. Pa tako, dok neprijateljske postrojbe jurišaju na njegove ingeniozne, hiperproduktivne ministre, nije im se “odstrela” bojati. Kod Plenkovića taština uvijek pobjeđuje. U kombinaciji s činovničkom ćudi. Koja ga čini velikim tek kad kroči izvan zemlje. U Europu kakvu voli i kakvoj se nada vratiti. Jer ga tamo svi razumiju. Tamo su njegovim uspjesima, iskazanim kroz brojke o rastu BDP-a, zaposlenosti, plaća, smanjenju proračunskog deficita, javnog duga itd., impresionirani. Za razliku od nas ovdje kod kuće. Koje ne uspijeva impresionirati. I zato bi najrađe odmah skratio vlastite muke i vratio se u Bruxelles, u društvo Junckera, Tuska i inih euročinovnika s kojima je na istoj valnoj dužini. Malo zujanja za puno meda…

Nije ovo posao za Andreja Plenkovića. Tu se donose odluke, važne, teške, presudne za državu. To je odgovoran posao. Nije dovoljna poza, gard, samodopadnost, arogancija. Ne mogu uvijek svi biti u pravu, svi super i svi o.k., a država u zapećku Europe gdje nije bila ni u vrijeme odioznog im socijalizma.

– Što mislite kako je meni? Mislite da sam ja sretan zbog ovoga?- pokušao je iz Agrokorovog škripca izaći loveći “na emocije”. Ali, koga briga kako je Andreju Plenkoviću koji je dobrovoljno, pri punoj svijesti i razumu, prihvatio dužnost predsjednika Vlade, pa je red da za svoje poteze i odgovara. A ne da od građana traži milost i oprost, sućut i empatiju? Zar on s nama suosjeća? Ne pada mu na pamet! Zanimamo ga koliko lanjski snijeg! Štoviše, idemo mu svi mi, narod an gro, na živce, gnjavimo ga, dosađujemo mu, tjeramo ga da nam se obraća, prisiljavamo da objašnjava što se događa u državi kojom upravlja, a to je ipak previše drsko od nas. Što si mi to umišljamo?! Zar će on nama polagati račune?

Spas je u zamjeniku ( povjerenika) ?

Što dovraga dramatiziramo? Nema drame, nema frke, izbjegli smo tzunami. Zahvaljujući genijalnom umu šefa Vlade. Agrokor normalno funkcionira, ide dalje, nagodba ide dalje, i sve će biti dovršeno u zakonskom roku. Ma koji to rok bio i ma koja to izvanredna uprava bila. Nema više neugodnih iznenađenja. Zato će se i uprava duplirati. Pa ako zakaže novi Ante, neće Mate. Povjerenik će, naime, imati zamjenika. Što je izvrsno, jer, ako zašteka glavni, odmah uskače zamjenski. Kako se samo toga nisu prije dosjetili…?! Plenki ne bi sad imao problem tražeći novog kandidata za posao od kojeg svi bježe. Jer, nitko ne zna što im je Ramljak ostavio u nasljeđe. Kako se s tim nositi, kako iznenađenjima doskočiti…

Nikad goreg i neproduktivnijeg predsjednika Vlade. Dva tjedna je listao Ramljakovu dokumentaciju i nije mu palo na pamet da bi trebao izabrati novog povjerenika. Da netko mora dovesti kraju ono što je on, premijer, narodu i zaposlenicima, malim i velikim dobavljačima, Agrokora, obećao. Zar je doista mislio da poslije Ramljaka može biti jagma za mjesto novog Ramljaka ?!