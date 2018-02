Pet vodećih dnevnih novina piše Predsjedništvu SDP-a: Ne možete pritiskom ušutkati glasnika “loših vijesti”

Pet vodećih novinskih redakcija u Hrvatskoj, Novi list, Večernji list, Slobodna Dalmacija, Jutarnji list i Glas Istre, zajedničkim pismom obratilo se Predsjedništvu SDP-a zbog, kako tvrde, sve većeg pritiska na redakcije dnevnih novina, učestalim demantijima i to preko odvjetničkog ureda, neizravno prijeteći tužbama, s namjerom da ušutkaju glasnika „loših vijesti“. Takvu presiju na slobodu medija drže neprihvatljivom, što svojim pismom Predsjedništvu SDP-a posebno ističu.

U pismu, kojeg prenosimo iz Jutarnjeg lista, stoji:

Poštovani članovi Predsjedništva SDP-a,

redakcije svih nacionalnih dnevnih novina u posljednja dva mjeseca izložene su sustavnom i sve intenzivnijem pritisku SDP-a usmjerenom prema novinarima koji prate rad SDP-a, a potom prema urednicima ne bi li se utjecalo na uređivačku politiku najvećih i najutjecajnijih medijskih kuća.

Kao najviše izvršno tijelo stranke morate biti svjesni da ovakva politika SDP-a predstavlja grubi nasrtaj na slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja zajamčenu u članku 38. Ustava. SDP provodi kampanju prema medijima baziranu na sustavnom slanju demantija na novinske članke o SDP-u. Pritom se grubo zloupotrebljavaju odredbe Zakona o medijima kojima se jamči pravo na ispravak informacije. Pravilo je, neovisno o tome kojoj redakciji SDP šalje demantij te neovisno šalje li se za račun predsjednika stranke g. Davora Bernardića ili nekog od načelnika i gradonačelnika, da se u njemu ne navode činjenice koje bi novinar pogrešno naveo ili interpretirao, kao ni njihov ispravak.

Dopisi koji iz SDP-a masovno stižu u novinske redakcije pod nazivom “demanti” ili “ispravak informacije” u najvećem broju slučajeva su, umjesto na činjenice, usmjereni na autore novinskih tekstova i pokušaje njihove profesionalne diskvalifikacije. Tako se članak koji nije po volji vodstva SDP-a paušalno ocjenjuje kao zbir “neistinitih i zlonamjernih konstrukcija na štetu SDP-a i predsjednika stranke osobno”. Neimenovani izvori koji komentiraju stanje u stranci i otkrivaju informacije u “ispravcima” i “demantijima” etiketiraju se kao “navodni anonimni izvori”, čime se neutemeljeno sugerira da ih novinari izmišljaju. U većini SDP-ovih reakcija ide se toliko daleko da se, bez ikakvih argumenata, tvrdi da je novinarima jedini cilj negativno pisanje o predsjedniku SDP-a g. Davoru Bernardiću i naštetiti SDP-u.

Ispravcima i demantijima SDP reagira čak i na vrijednosne sudove koje su novinari pozvani iznositi u za to predviđenoj formi.

Budući da sve reakcije koje iz SDP-a stižu na adrese medijskih kuća najčešće imaju isti obrazac, proizlazi kako je u pozadini sustavna kampanja pritiska na medije s ciljem kreiranja uređivačke politike. U prvom redu se nastoji diskreditirati novinare koji prate SDP i to tako da ih se okarakterizira kao nestručne, pristrane i zlonamjerne, odnosno da im se prišiju osobine koje će poljuljati povjerenje njihovih urednika. Angažiranje odvjetničkog ureda koji uz demantij prilaže punomoć predsjednika SDP-a za zastupanje pred sudom izravna je prijetnja glavnim urednicima da će, ako ne objave “ispravke” i uklone nepoželjne novinare, završiti na sudu s tužbama za naknadu štete.

Poštovani članovi Predsjedništva SDP-a, uz to što ste sigurno svjesni da SDP ovakvim ponašanjem gazi temeljna demokratska načela i guši slobodu javne riječi, trebate biti svjesni da će mediji unatoč tome i dalje pratiti SDP i izvještavati javnost o svemu što se u toj stranci događa. SDP je druga po snazi parlamentarna stranka, najveća u opoziciji, i sva previranja, unutarstranački sukobi, odnosi između pojedinih frakcija, kao i stavovi članstva prema aktualnom vodstvu i predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću od javnog su interesa. Građani i birači imaju pravo znati kako SDP funkcionira iznutra, i to jednako kao i sadržaj politika SDP-a.

Javnost ima pravo znati i kakav je odnos SDP-a prema medijima, kakvim se sredstvima SDP služi ne bi li se ušutkali glasnici loših vijesti i utjecalo na uređivačke politike. Trebaju znati da je to onaj isti SDP koji kao sveti politički cilj proklamira slobodu izražavanja. Stranka u kojoj se prije podne pišu tekstovi podrške javnoj riječi i satiri, poslije podne štanca demantije ne bi li ušutkali novinare koji pišu ono što stranci nije po volji. Takva politika SDP-a je neiskrena, licemjerna i predstavlja obmanu birača. Posao novinara je da to detektiraju i razotkriju, a to će činiti i dalje unatoč demantijima i pritiscima iz SDP-a.

Novi list

Jutarnji list

Večernji list

Slobodna Dalmacija

Glas Istre