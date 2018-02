Nu2/ Tomislav Žigmanov, predsjednik Zajednice Hrvata u Vojvodini: Bio bi nesretan da me ljudi doživljavaju isklučivo kao Hrvata

Bio bi nesretan da me ljudi doživljavaju isključivo kao Hrvata- završna je misao koju je gostujući u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 izgovorio književnik, pjesnik, urednik, filozof Tomislav Žigmanov, ujedno i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Kazao je to referirajući se na opasku voditelja Aleksandra Stankovića kako Milorada Pupovca, unatoč njegovim brojnim afinitetima, ljudi primarno doživljavaju kao Srbina.

Priliku za javni nastup na HRT-u Žigmanov je dobio u povodu dolasku srbijanskog šefa države, Aleksandra Vučića, u službeni posjet Hrvatskoj.

Vučićev kontroverzni posjet, praćen ovdašnjim nacional-političkim folklorom u koji spada i prosvjed udovica i branitelja iz Domovinskog rata koji se dolasku gosta iz Srbije oštro protive, Žigmanov ipak smatra prijeko potrebnim, jer je neodrživo da dvije susjedne države s istim ciljevima ne surađuju na rješavanju brojnih otvorenih pitanja i da nemaju komunikaciju na najvišoj razini. Ne podupire otpor iz hrvatskih liberalnih političkih krugova jer, kako je rekao, oni vjerojatno nisu razmišljali o Hrvatima iz Vojvodine. – A što se tiče vojvođanskih Hrvata, takav posjet trebao se dogoditi nakon što je predsjednik Republike izabran.

Vučićeva isprika za izjave u Glini i o velikoj Srbiji na području Hrvatske, da ili ne, kao uvjet dolaska u Hrvatsku?

– Da sam na njegovom mjestu, ja bih to učinio- kratko je kazao Žigmanov, jer isprika je najmanje što se može učiniti.

Žigmanov je jedini predstavnik Hrvata u Skupštini Vojvodine, rođen je 1967., diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, živi i radi u Subotici, pokretač je časopisa „Hrvatska riječ“ i prvi urednik programa na hrvatskom jeziku na Radio Subotici. Predaje povijest filozofije na Teološko-katehetskom institutu Subotičke biskupije, a član je i Međuvladinog, hrvatsko-srpskog mješovitog odbora za praćenje provođenja Sporazuma o zaštiti manjina u ove dvije države. Predsjendik DSHV-a je od 2015., a za narodnog zastupnika Skupštine Srbije izabran je na izborima 2016. . Tvrdi da su najsiromašniji Hrvati oni vojvođanski jer su dio države s najmanjim BDP-om u Europi.

Govoreći o položaju Hrvata u Vojvodini i Srbiji, Žigmanov je kazao da je razdor među Bunjevcima Vučićeva politička manipulacija. – Vojvodina je bila regija s najvećim postotkom nacionalnih manjina, planski su naseljavani osim Hrvata i Srba, Nijemci, Mađari, Slovaci, Rumunji, Rusini. Taj je prostor bio multietnički, bili su relativno skladni odnosi među tim zajednicama. No, dosta toga se promijenilo, odnosi su narušeni 90-ih godina, a mađarski jezik se od 91. ne uči kao obavezan, što je do tada bio slučaj – naveo je Žigmanov.

Na pitanje kakav je danas odnos prema Hrvatima u Vojvodini, odgovara:

– Kako vojvođanske Hrvatske tretira službena vlast u Srbiji razvidno je iz činjenice da na službenu proslavu hrvatske Zajednice nije došao baš nitko iz Beograda. Hrvati u Vojvodini su objekti negativnih politika, zapravo, objekti prešućivanja. Samo usporedbe radi, na proslave građana srpske nacionalnosti u Hrvatskoj, tradicionalno za pravoslavni Božić, dolaze redovito hrvatske političke elite i državni vrh. Vojvođanskim Hrvatima na njihov dan, 15. prosinca ( Dan Zajednice ) prije dvije godine nije došao ni portir neke državne ustanove, a kamoli tkogod iz državnog vrha, što dostatno govori o tomu koliko ih drže dostojnim njihova dolaska, smatra Žigmanov.

Uspoređujući položaj Vojvođanskih Hrvata u vrijeme Đinđića i Tadića s ovim Vučićevim vremenom , spomenut će kako mu je kao Hrvatu uskraćeno bilo što kazati dok se javno ne založi za dobrobit hrvatskih Srba. No, činjenicu da će sutra i sam biti dio izaslanstva koje dolazi sa srbijanskim predsjednikom Vučićem u Zagreb, i koje će se sastati i razgovarati s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, smatra važnim pomakom.

Inače, otkako je Vučić izabran za predsjednika Srbije, Hrvati iz Vojvodine nisu još dobili priliku za susret s njime. Vjeruje da se Vučić djelomice promijenio, od vremena rata i svoga egzaltiranog četništva, da je evoluirao, uz ostalo i tako što je iz euroskeptika danas postao političar koji predano vodi Srbiju prema EU. Više nema ni ratno-huškačku retoriku i politiku, to više nije njegov diskurs, a koliko to čini iz iskrenih uvjerenja a koliko iz potrebe, to treba njega pitati, kaže Žigmanov.