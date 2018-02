Foto: MORH/ T. Brandt, M. Čobanović

Državni vrh iz dana u dan nastavlja sa svojevrsnom militarizacijom hrvatskog društva. Ne prođe ni dan a da ne ispale nešto što se tiče vojske, pušaka, borbenih aviona, jačanju vojske, slavne povijesne uloge hrvatske vojske, o tzv. međunarodnim misijama u koje se naši mladići šalju u ratna područja i tome slično, iako je od posljednjeg krvavog rata u Hrvatskoj prošlo jedva 22 godine. A kojega mnogi od nas još uvijek vrlo dobro pamte. Promašili su državu, šale se neki, jer ne ide Hrvat rado u vojnike. Osim kada ga se napada, podsjećaju veterani.

No ne daju se smesti. Možda je učestalo otvaranje tema o borbenim avionima, obaveznom vojnom roku, kupnji ratne opreme itd. posljedica nečijeg plana da se narod mic po mic privikava na vojne ‘priče’, no s nejasnim razlogom, smatraju neki, osim što je to eventualno podilaženje proizvođačima oružja, zrakoplova i druge bojne i vojne opreme. Ako se pak ne lamentira o bombama i velevažnim bojnim mlažnjacima po dnevnicima, onda se pak, bizarnog li slučaja, kao nedavno obavlja bojevo gađanje nasred hrvatske rivijere i na moru u vrijeme turističke i nautičke posezone.

Ili pak, kao prije neki dan, čujemo kako su čuvari naše sigurnosti, bivši čelnici Vojnoobavještajne agencije, izmislili doušnike, te su prisvojili plaće njima namijenjene, oko 5 milijuna kuna. Nepravomoćno su osuđeni, iako svi osim jednoga tvrde kako nije istina to zašto ih se tereti, nego da su stali na žulj nekima. Ne otkrivaju kome su stali na žulj, ali valjda nisu aktualnim vladajućima, premijeru A. Plenkoviću i ministru obrane D. Krstičeviću, s obzirom da su oni danas viđeni s teško naoružanom vojskom koja im štiti leđa, kao da su na prvoj liniji bojišnice.

52.951 borbena odora i generalna revizija tenka

Naime, njih su dvojica danas održali konferenciju za novinare dok su im iza leđa stajala dva vojnika u punoj ratnoj opremi, naoružani jurišnim automatskim puškama, kao da su u nekom atomskom skloništu i dramatično priopćuju prestravljenom stanovništvu kako Hrvatsku napadaju mrski neprijatelji i vanzemaljci.

Ipak ne, nisu nas napale strane sile, niti nam žele oteti 280 milijuna kuna našeg novca. Ne, spomenuti novac će biti potrošen za, među ostalim, opremanje naše vojske: danas su s 35 proizvođača potpisani ugovori o nabavci 52.951 odjevnog predmeta borbene odore, 7.830 kišnih odjela, 94.110 pari čarapa, 3.259 vesti i 177 vatrogasnih odjela te 17.283 para obuće, od toga 7.436 pari vojničkih čizama, potom 151.515 komada donjeg rublja, 12.845 dijelova službene i svečane odore, 1.273 kape i šešira, 170 časničkih torbi, 1.000 kaciga, 200 jurišnih puški VHS-D2 i 80 jurišnih puški VHS-K2, 25 komada pištolja XDM-9 4.5 i dr.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstićević u nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i drugih je danas u Ministarstvu obrane potpisao 35 ugovora o nabavi vojne opreme za potrebe Oružanih snaga RH s 26 gospodarskih subjekata – hrvatskih tvrtki u vrijednosti od 280.994.692,17 kuna, hvale se u MORH-u.

Riječ je, vele, o nabavi borbene, radne i zaštitne odjeće, obuće, naoružanja, održavanju zrakoplovne tehnike, generalne revizije tenka M84, prehrane, pranja i čišćenja, prijevoza te osiguranja djelatnih vojnih osoba.

Obrambena industrija – hrvatski brend?

– Tom prigodom predsjednik Vlade RH Andrej Plenković čestitao je Ministarstvu obrane i ministru Krstičeviću, naglasivši kako je ovo bitan trenutak za Hrvatsku, MORH i OS RH jer na taj način promoviraju hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku obrambenu industriju, rekao je Plenković – javlja MORH.

Inače, prije nekoliko mjeseci održana je konferencija o hrvatskoj obrambenoj industriji na kojoj je naglašeno da je cilj da obrambena industrija postane jedan od brendova Hrvatske u gospodarskom smislu. To znači da bi prema zamislima aktualnog vodstva Hrvatska umjesto po prirodnim krasotama, još uvijek očuvanim krajolicima, otocima, plavom moru, planinama i dolinama, bogatoj kulturnoj baštini i povijesti, raznovrsnoj tradiciji, znamenitim pojedincima, gastronomiji, umjetnicima, izumiteljima itd. trebala biti svjetski poznata po – obrambenoj industriji.

I sada bi Hrvatska, koja danas uvozi sve, od čačkalice do pelješkog mosta, trebala postati svjetski poznati prozvođač obrambenih proizvoda, možda i jača od SAD-a, Kine i Rusije zajedno.

– U tom kontekstu, , Vlada RH i Ministarstvo obrane će poduprijeti spoj onih koji nastoje osmisliti nove proizvode i one koji te proizvode i promoviraju što u konačnosti dovodi do jačanja hrvatskog gospodarstva i hrvatskog izvoza – naglasio je Plenković, kako kaže vijest iz MORH-a.

Znači, Vlada RH će poduprijeti one koji izume, na primjer, nove efikasne bombe, mitraljeze i streljivo, a kreativni pojedinci iz sektora medicine, umjetnosti, matematike, biologije, kulture… neka pričekaju neka bolja (mirnodopska) vremena.

Milijarde…

Kako se Plenković zahvalio Krstičeviću, tako je ovaj njemu uzvratio zahvalnost, dok su teško naoružani komandosi, valjda ipak u ulozi izložbenih eksponata, pazili na obojicu. Krstičević se zahvalio predsjedniku Vlade RH na njegovoj osobnoj potpori i potpori cijele Vlade Ministarstvu obrane na unaprjeđenju obrambenog sustava, kao i na unaprjeđenju ovogodišnjeg proračuna za obranu koji je za 445 milijuna kuna viši nego u prošloj, 2017. godini, javlja MORH.

To znači da je MORH-ov proračun nešto veći od 4,8 milijardi kuna za 2018. godinu, a sljedećih godina će biti sve veći i veći, kako se najavljuje (oko 5,3 milijardi kuna za 2020.g.).

Za kraj, nešto i o borbenim avionima. O letećim ratnim lovcima i bombarderima su i sinoć razgovarali i predsjednica RH, premijer i predsjednik Hrvatskog sabora.

Danas pak predsjednica države opet malo priča o avionima. Njoj se žuri, jer, kaže, dosad nije bilo snage i hrabrosti za kupnju aviona (!?).

– Moj je stav da tu odluku treba donijeti što je moguće prije, jednostavno zato što kasnimo s tom odlukom. Ne kasni ova Vlada, nažalost prethodne dvije vlade nisu imale snage i hrabrosti donijeti odluku. Riječ je o poslu stoljeća – kazala je borbena Grabar-Kitarović o nabavi borbenih zrakoplova u emisiji HRT-a “S Predsjednicom izvan protokola”.

Bolje bombarder nego škola i bolnica

Dakle, kupnja ratnih aviona je najznačajnija za žitelje Hrvatske, zaključit će neupućeni promatrač. Iako je članica NATO saveza koji bi ju trebao štititi u slučaju napada, i premda ima zračni prostor tolike veličine da nadzvučni zrakoplov izleti iz njega čim se odlijepi s piste, kako kažu neki.

Vjerojatno Hrvatskoj ne treba ništa drugo u ovim trenucima. Osim aviona s topovima i bombama. Niti nove škole i vrtići, bolje opremljene bolnice, novac za liječenje bolesnih i za pomoć najsiromašnijima, nova željeznica, protupožarni zrakoplovi, vlakovi, putnička flota za povezivanje otoka i kopna, brodovi za obalnu stražu…

Bolje da kupimo avione nego da ulažemo u poljoprivredu i zaustavimo egzodus iz Slavonije, spriječimo demografsku katastrofu Like i Dalmatinske Zagore, ohrabrimo potplaćene učitelje i profesore, ili da podupiremo kreativne znanstvenike i umjetnike, stimuliramo nadarenu djecu…

Neka jedu streljivo, parafrazirajmo navodni citat Marije Antoanete.