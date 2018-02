Molitvene “grupe za pritisak” ponovo opsjedaju bolnice

Ponovo su tu, na uglu šibenske Opće bolnice. Mole. Jednako se doimaju autistično i ponešto mistično kao i uvijek. Kod mnogih izazivaju zazor. Mole “za život“ . Protiv abortusa. Kao smrtnog grijeha. A pobačaj je intimna stvar žene koja se, zbog svojih razloga, odlučila na taj čin. Nimalo lako i jednostavno. Ali, ona zna zašto je to bio njezin izbor. I tako treba ostati. Ma koliko inicijativa „40 dana za život“ danonoćno molila…

Korizmena kampanja Inicijative trajat će od 14.veljače do 25.ožujka. Jutros su kampanju otvorili i blagoslovili. Bogme i najavili „udarnički rad“. Molit će svakog dana od 8 do 20 sati, a petkom imaju noćno bdijenje – od 20 sati do 8 ujutro. „Idemo zajedno za život“, pozvali su vjernike i volontere, sve one koji, poput njih, misle da žena nema pravo na izbor, jer samo Svevišnji o životu odlučuje…

Legalni pobačaj je civilizacijska stečevina. Njegova zabrana je povratak u srednji vijek, kada je žena bila potrošna roba, i kad se o njezinom zdravlju nije vodilo računa. Kad je doista bila „drugotna“, po svemu diskriminirana i manje vrijedna. Zagovornici Inicijative priželjkuju povratak u to vrijeme. Ilegalne pobačaje, ugrožavanje zdravlja žena i porast njihove smrtnosti zbog rizika od nekvalificiranog i nestručno obavljenog abortusa. Ma koliko zvučalo nevjerojatno, volonteri-vjernici mole da se to vrijeme ponovo vrati. Pače, protive se i kontracepciji, potpomognutoj oplodnji, svim stečevinama moderne medicine i znanosti. Mole ” za život” protiv života!

Nema ih puno, ali su uporni. Posebno u naumu da budu savjest „grješnih žena“. Da ih javno prokazuju kao ubojice nerođenih. Da im oduzmu dostojanstvo i pravo na izbor. Slobodu u odluci koja je po sebi već dovoljno teška da im doista ne treba patronat bogobojaznih molitelja. Koje nitko ne pita koliko su i sami od te slobode i tog prava konzumirali…

Novi ciklus javnog pritiska šibenska Inicijativa namjerava disperzirati po svim župama Biskupije kako bi mobilizirali što mnogobrojniju volontersku postrojbu za korizmeno danonoćno bdijenje. Nema što, Bolnica bi mogla narednih mjesec i pol dana biti pod tihom opsadom nametljivih vjernika i kvazivjernika čija je ambicija preobratiti „zalutale ovčice“ i izvesti ih na pravi put. Bezgriješnosti. Pravovjerja i čistoće. Zar?

„40 dana za život“ legitimira se kao pro-life molitvena „ inicijativa za zaštitu majki i nerođene djece“, a uvezena je iz Teksasa gdje je akcija krenula 2004. od lokalnih kršćanskih zajednica u Bryan College Stationu. Provodi se 40-dnevnom molitvom i postom, te javnim bdijenjem pred bolnicama gdje se rade pobačaji, a ambicija joj je osvijestiti problem pobačaja u svojim lokalnim zajednicama. Okupljaju se dva puta godišnje- u jesen i proljeće ( u vrijeme korizme), ali, kako je to za portal Šibenske biskupije svojevremeno kazala koordinatorica šibenskog ogranka Vanja Gulam, moguće je kampanju kontinuirano provoditi cijelu godinu. Hvale se kako su spasili „nekoliko života“ te da je broj pobačaja u vrijeme kampanje smanjen. Još kad bi imali ijedan valjani dokaz za to…