Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u Nu2: Hasanbegović je kulturu htio pretvoriti u bojno polje ideoloških sukoba

Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, gostovala je danas kod Aleksandra Stankovića u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Klasična oportunistica, koja je u HDZ ušla prije godinu dana, valjda da bi tim činom garantirala lojalnost stranci koja ju je nakon više državnotajničkih, instalirala na ministarsku poziciju, ni na jedno osjetljivije pitanje nije konkretno odgovorila. Zanimljivo je da čak ni o Istanbulskoj konvenciji nije osobito informirana, kako je rekla, iako je riječ o temi o kojoj se već poprilično dugo javno polemizira…

Ministrica Obuljen Koržinek je najavljena uz set aktualnih pitanja iz kulture, tzv. lievu i desnu kulturu, slobodu umjetnosti i širenje govora mržnje na internetu i u medijima, ali nije se zaobišlo ni pitanje HRT-a.

Poprilično ambiciozno ministrica je izjavil a kako se trudi djelovati tako da iza sebe ostavi neki trag, neka poboljšanja, a čvrsto vjeruje da takvo postignuće ne može izmaknuti onome tko radi u interesu općeg dobra, a ne osobnih probitaka.

Vlastite „grijehe nečinjenja“ u odnosu prema neprofitnim medijima, koje je još Zlatko Hasanbegović, ministar kulture s najkraćim mandatom, skinuo s dnevnog reda Ministarstva nadajući se da će time trajno likvidirati one „najnepoćudnie“ među njima, Obuljen Koržinek je pokušala abolirati tvrdnjom kako „nije dobro da Ministarstvo kulture financira medije“. Što bi to trebalo značiti i zašto ministrica kojoj su u resoru i mediji tako govori, iako priprema i zakonsku regulativu koja problematizira medije, a raspolaže i europskim novcem namijenjenim za neprofitne, i ostale medije, to samo ministrica-oportunistica zna. I nada se rezultatima jer radi za „opće dobro“…

I kad je riječ o govoru mržnje na internetu, čemu se pokušava doskočiti brisanjem eksplicitnih mrziteljskih komentara ispod članaka, ministrica se opet poziva na crtu razgraničenja između pravila vezanih za medije i onih koja se odnose na kulturu. Smatra da su, posebno elektronički, mediji u tom smislu izuzetno regulirani u odnosu na neke teme, ali je problem kako se zakoni provode.

– Nisu problem mediji koji su urednički oblikovani, već sadržaj koji se dijeli putem društvenih mreža- veli ministrica. – Ni u EU ni na globalnoj razini, još uvijek ne postoji namjera da se društvene mreže definiraju kao medij. Zbog velikog postotka sadržaja koji poziva na mržnju, i lažnih vijesti, postoji potreba da se ono što se stavlja u javnost putem društvenih mreža, drugačije uredi- ocijenila je.

Zanimljiva je i opaska Nine Obuljen , nesuđene meteorologinje i školovane glazbenice, da ne osjeća opoziciju u svom radu, što implicira najnezdraviju klimu u kulturi lišenoj svake polemike sa službenim kulturnim sektorom. Njezino nije , kaže, da arbitrira između lijevih i desnih, da odabire knjige ili predstave, već da stvara sustav koji će kulturnim radnicima omogućiti da slobodno rade.

Za Zlatka Hasanbegovića i neke njegove problematične izjave kazala je kako postoje neki pojedinci koji preferiraju isljučivost kao životni moto i koji kulturu žele ideologizirati, i pretvoriti je u bojno polje ideoloških sukoba. A kultura je, kaže Obuljen Koržinek, upravo suprotna tome, ona je područje slobodnog stvaralaštva, izražavanja i uključivosti, i nije posao ministra kulture obračunavanje, tvrdi .

Protivno percepciji dobrog dijela javnosti kako je aktualni HDZ-ov premijer Andrej Plenković iznimno egocentrična i narcisoidna osoba, ministrica Obuljen Koržinek drži da je upravo on u politiku uveo toleranciju i kulturu uvažavanja, zbog čega se i odlučila upisati u HDZ.

Za kulturu, čiji sustav planira ozbiljno reformirati, je spremna osigurati značajna EU-sredstva, iako, napominje, u Hrvatskoj kultura nije tako centralizirana kao neki drugi vladini resori, što je ilustrirala podatkom kako se kultura financira sa svega 40 posto novca državnog proračuna, odnosno budžeta Ministarstva kulture, a isto toliko participira i Grad Zagreb, te jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Komentirala je povod i smisao naputka kojeg je uputila, potaknuta radom beskompromisnog kazališnog redatelja Olivera Frljića, sugerirajući kako umjetnik u svom radu mora voditi računa o vjerskim i nacionalnim osjećajima građana. Branila se kako je to bilo ad hoc priopćenje, te da u demokratskoj državi svatko ima pravo na slobodu izražavanja, pa i Frljić, ali nijedan umjetnik nema pravo sve svoje neistomišljenike prozivati fašistima. Slobodu izražavanja, umjetničku slobodu, spremna je braniti, kaže, sve dok ne ako zadire u prava drugih ili dok ne ide na njihovu štetu ili ih vrijeđa. Na pitanje bi li država bila spremna financirati predstavu poput Frljićeve „Šest lica traži autora“ , u svom stilu je sasvim neodređeno odgovorila kako je smeta što se cijelo hrvatsko kazalište svodi na Frljićeve predstave.