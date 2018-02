Dalić i Ramljak pred saborskim Odborom za gospodarstvo: Dalić priznala da je autor Lex Agrokora a Ramljak da je pogriješio sa savjetnicima

Četiri i pol sata neprekidnog zastupničkog ispitivanja na saborskom Odboru za gospodarstvo uspjeli su „preživjeti“, bez većih rana, ključni ljudi procesa restrukturiranja Agrokora- potpredsjednica Vlade Martina Dalić i vladin izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak. Nije im bilo ni lako ni ugodno, jer, uz izuzetak nekoliko HDZ-ovih pitanja za predah i potporu, ostali su zastupnici mitraljirali spomenuti dvojac bez milosti. Ramljak se pritom doimao nekako pokajnički i često se vrlo pomirljivo posipao pepelom, dok je Martina Dalić zadržala do kraja svoju aroganciju i bahatost, često ironizirajući zastupnička pitanja ili ih čak bagatelizirajući.

Kako bilo, saznalo se da je ministrica gospodarstva, desna ruka premijera Plenkovića, glavni autor Lex Agrokora, a da je Ante Ramljak prvo saznanje o svom povjereničkom angažmanu dobio od šefa Mosta Bože Petrova koji mu je tada pružao podršku i držao ga vrlo dobrim rješenjem za tu odgovornu dužnost. Sve se promijenilo, ocijenio je Ramljak, kad je MOST izašao iz Vlade, a povjerenik im postao „smrtni neprijatelj“…

Ramljak: Agrokor sam preuzeo sa šest kuna na računu

Dalić je , uz konstataciju da razumije interes javnosti za procese u Agrokoru naprosto stoga što se postupak izvanredne uprave kod nas provodi po prvi put, predložila da se ovakve rasprave na saborskom odboru održavaju redovito. Ramljak se, pak, prisjetio kako je i pod kakvim okolnostima preuzeo ulogu vladinog povjerenika u Agrokoru. Bio je na godišnjem odmoru u Splitu, kazao je, kad je dobio poziv tadašnjeg šefa Sabora Bože Petrova, kojemu je objasnio da ponudu ne može prihvatiti jer onaj tko bude povjerenik nužno treba podršku svih političkih čimbenika. No, kad ga je sutradan nazvala Martina Dalić i pozvala na sastanak s premijerom Plenkovićem, prihvatio je poziv i 10.travnja 2017. imenovan je za izvanrednog povjerenika.

Agrokor je zatekao sa šest kuna na računu i gotovo 60 milijardi dugova. Radnici su nestrpljivo iščekivali plaće, banke se od kompanije okretale glavu, a Konzumove police su, ususret nadolazećoj sezoni, zjapile prazne. U međuvremenu su riješeni dugovi prema malim i srednjim dobavljačima i 40 posto tražbina velikih. Sačuvana su radna mjesta i veći dio tvrtki iz sustava Agrokora ima dobre izglede za uspješan nastavak poslovanja. Alternativa izvanrednoj upravi je bio stečaj, ili da je Vlada, kako je kazao Ramljak, Todoriću dala 300 milijuna kuna, čime bi se neki Agrokorovi brendovi spasili, ali bi amloprodajni lanac nestao.

Ramljak nije zaobišao ni pitanje koje je osobito javnost diglo na noge- visokih savjetničkih naknada koje će , kad postupak izvanredne uprave bude okončan, Agrokor stajati preko pola milijarde kuna.

Nije bilo vremena za javnu nabavu ( ?!)

Govoreći o angažmanu Alix Partnersa kazao je kako tih spornih pola milijarde kuna za konzultantske usluge u restrukturiranju, plaćaju vjerovnici Agrokora, a tvrtku Texo Management, u kojoj je donedavno i sam bio zaposlen, angažirao je jer nije imao vremena, a trebalo je hitno okupiti tim za Agrokor, pa je pozvao u pomoć one s kojima je već radio, kojima je vjerovao i znao da imaju iskustvo. Nije krio da je svjestan kako neki takav njegov potez mogu držati koruptivnim, iako je u tom trenutku bio spreman staviti svoj ugled na kocku za spas hrvatskog gospodarstva.

Informaciju o tome da će zatražiti produžetak roka za još tri mjeseca do konačne nagodbe, nazvao je parcijalnom i konfuznom, no, odmah potom potvrdio da će kroz desetak dana uistinu tražiti produženje nagodbenog roka do 10. srpnja.

Izrazio je žaljenje zbog afere sa savjetnicima te priznao kako se iz ove perspektive može reći da je pogriješio.

– Da sam na vašoj strani i ja bih mislio da sam sebi to namjestio. To je bilo kao da su me poslali u nuklearnu elektranu pred havarijom da je spasim i onda me pitali koliko sam vode potrošio na hlađenje jezgre- slikovito je rekao, objašnjavajući kako se nije imao vremena baviti javnom nabavom u potrazi za konzultantima, pa je uzeo one koje je već znao. I vjerojatno pogriješio u postupku, ali u nekom trenutku napravio sam, priznat će, milijun grešaka.

SDP-ovom Jošku Klisoviću Martina Dalić priznala je, napokon, da je upravo ona , kao resorna ministrica s iskustvom i kompetencijama koje su je nametnule kao najprikladniju osobu za rješavanje slučaja Agrokor, glavna autorica Lex Agrokora koji se najvećim dijelom naslanja na stečajni zakon, a funkcija povjerenika preuzeta je iz talijanskog zakona koji se koristio u slučaju Alitalie i Parmalata.

Ramljak zaboravio kad je prestao raditi u Texo Managementu!

Cijeli set pitanja potpredsjednici Vlade Martini Dalić stigao je od SDP-ovog Saše Đujića kojeg je zanimao njezin odnos sa Tomislavom Šavorićem i Tomislavom Matićem, te kako je moguće da ista PR agencija radi za njezino ministarstvo , AlixPartners i Agrokor. Đujić je ministricu pitao i je li zajendo sa Borislavom Škegrom, koji joj je svojedobno bio šef kada je obnašao dužnost ministra financija u Vladi, osmislila akciju smanjenja vrijednosti Agrokora.

Dalić je kazala da nema nikakve veze s Šavorićem, a da je Ministarstvo gospodarstva sklopilo ugovor s PR agencijom koja je angažirana i u Agrokoru, i da je Škegri bila pomoćnica. Ali, ustvrdila je, nitko od tih ljudi nije povezan s ovim o čemu razgovaramo…

Gordana Marasa ( SDP) zanimalo je, također, autorstvo nad Lex Agrokorom. Iznimno problematičnim drži da su svi oni koji su bili angažirani na pisanju spornog zakona, dobili unosne angažmane u Agrokoru. Ramljak je postao povjerenik, a ostali su postali konzultanti i to za 250 tisuća kuna po tjednu, što bi, kako je procijenio, značilo da ti stručnjaci za samo 36 minuta zarade plaću radnica Konzuma. Zbog svega, zanimalo ga je da li je Martina Dalić, koja se skriva iza krize u Agrokoru, spremna podnijeti ostavku.

Dalić smatra da je Vlada vrlo dobro reagirala na ovu krizu, što je, drži, očito Marasu kao oporbenom zastupniku, krivo…No, dodala je, mogla bi, kad bi htjela, reći i da su svi krediti Agrokora uzeti u Marasovom ministarskom mandatu, ali neće, veli, jer zna da on na to nije mogao utjecati.

Marasa je zanimalo i kad je Ramljak prestao raditi u Texu, te je li stalno zaposlen u Agrokoru ili na ugovor o djelu. No, zanimljivo je da povjerenik nije znao, nije se mogao sjetiti, kad je točno prestao biti djelatnik Texo Manegementa prije negoli je sklopio ugovor s Agrokorom…

AlixPartnersu još 8 milijuna eura bonusa u slučaju uspješne nagodbe

Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac ocijenio je da je Ramljak potrošio dva proračuna Hrvatskog sabora na savjetnike bez ikakvog rezultata. Posebno ga je zanimalo jesu li „lešinarski fondovi“ došli u Hravstku zbog toga što im je omogućeno da zarade dolar na 30 centi, što je enormna zarada, koju im je tzv. roll upom osigurao Ramljak.

Opaske živozidaškog zastupnika povjerenik je pokušao relativizirati opaskom kako vidi da on sve zna o rastrukturiranju pa ga moli da i njemu pomogne..

Ivan Pernar je od Martine Dalić pokušao dobiti odgovor o kreditu koji je HBOR-a odobrio Agrokoru oko Božića i ulozi Dalić u tome, te čime je koncern jamčio povrat kredita. Iako je uporno pokušavala dezavuirati zastupnika zbog njegove nepreciznosti u postavljanju pitanja, na kraju je potpredsjednica Vlade ipak potvrdila da je bila u NO HBOR-a koji je odobrio spomenuti kredit Agrokoru uz jamstvo nekretninom PIK Vrbovca čiju vrijednost nije znala, jer, kako je kazala, nije kreditni analitičar.

Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj zanimali su se za dodatnu naknadu savjetnicima za eventualno uspješnu nagodbu, o moralnosti angažmana istih odvjetnika koji su radili i za Knighthead i sada za Agrokor, te pitali je li ovo nova Fimi Media i to na kvadrat ( Bulj). Dalić je na to kazala kako je riječ o konstrukcijama i insinuacijama koje služe za sijanje straha i nesigurnosti. A što se tiče dodatnog bonusa konzultantima za uspješnu nagodbu, ona će za AlixPartners iznositi, rekao je Ramljak, oko 8 milijuna eura, a ostali konzultanti će dobiti određeni postotak tog iznosa.

Sve u svemu, čulo se puno toga o čemu javnost nije ništa znala, a iznad i prije svega, danas je jasnije no ikad da će restrukturiranje Agrokora ovu državu skupo stajati, puno skuplje negoli se moglo zamisliti. Neshvatljivo je da u takvoj situaciji itko, pa mislio o sebi kao o najvećem lumenu, može biti arogantan i ciničan, kao što je bila potpredsjednica Dalić, ili hiniti sveca koji se žrtvuje za domovinu , kao što je činio Ramljak.