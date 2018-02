Bivši radnici TLM-ove Presaonice traže smjenu stečajnog upravitelja i istragu DORH-a

Stečajni upravitelj Ivan Gjurašić nastavio je i u stečaju raditi štetu tvrtki TLM TPP, zastupajući isključivo interese “gazde”, Impol TLM-a, a ne radnika. Stoga zahtijevamo smjenu stečajnog upravitelja i pozivamo DORH da zatraži provedbu istražnih radnji u TLM-u, poručili su danas bivši radnici TLM-ovih Presaonica okupljeni pred nekadašnjom tvorničkom portom.

Ukoliko Trgovački sud ne smijeni Gjurašića, napominju, sami će podići kaznenu prijavu protiv njega, a već su angažirali i splitskog odvjetnika Jeru Matića da ih zastupa. Na prosvjed ih je potaknulo sklapanje dodatka ugovoru o kupoprodaji nekretnina iz 2015. s tvrkom Impol ulaganja , iako su stečajnog upravitelja upozorili kako treba pokrenuti postupak pobijanja toga ugovora kojeg su u listopadu 2015. sklopili TLM TPP i Adrial ulaganja( danas Impol ulaganja). Umjesto da pobija ugovor, Gjurašić je s Impolom sklopio i dodatak na štetu interesa radnika Presaonica, smatraju, ocjenjujući kako tu ima dovoljno elemenata da DORH podigne kaznenu prijavu protiv Impol ulaganja, Impol TLM-a i stečajnog upravitelja…

Predsjedniku Vlade preporučili su da nakon ostavke Ante Ramljaka angažira upravo stečajnog upravitelja Ivana Gjurašića, rekordera koji je obavio čak 1312 stečajeva, za izvanrednog povjerenika!

Prosvjedno okupljanje radnika bivše TLM-ove Presaonice predvodio je sindikalni povjerenik Ivan Svraka koji je javnost obavijestio da su radnici spremni radi pravde ustrajati do kraja, pa ako treba, tražit će je i pred sudom u Strasbourgu. Smatraju se najvećom žrtvom privatizacijskih pljački koje su u TLM-u provedene od 2007. naovamo, kaže Svraka, optužujući Hrvatski konzorcij koji se u prvoj privatizaciji obvezao uložiti 107 milijuna eura u Tvornicu. – To nisu učinili, i zato smo mi završili na ulici prisiljeni tražiti kruha. Pokušali smo u lipnju prošle godine razgovarati s Impolom i ZagrebMontažom oko nagodbe u kojoj tražimo oko 20 milijuna kuna za 20-ak neisplaćenih plaća i otpremnine, ali dogovora nije bilo- rekao je Svraka, opetujući kako je za propast TPP-a kriva upravo ZagrebMontaža, (odnosno Adrial) i nazivajući ih zadnjim grobarima Presaonice, a čiji je krajnji inters, tvrdi, domoći se zemljišta TLM-a.

Slovenski Impol od prvog dana traži da se TLM prodaje kao cjelina, ali isto tako od prvog dana jasno daju na znanje svima kako ih Presaonice ne zanimaju jer imaju sedam svojih u Sloveniji. No, zanimaju ih nekretnine TPP-a i tereni, kazivali su radnici.

Da stečajni upravitelj Gjurašić ne radi svoj posao drži i Joso Bralić, a dokaz tomu je i da su nedavno nestala tri viljuškara iz Tvornice. Stečajni upravitelj nije reagirao dok ga Bralić nije nazvao i obavijestio o tome. – Ali, on je odmah znao gdje su viljuškari- u ZagrebMontaži, odakle su i vraćeni- veli Bralić.

Ankica Grozdanić objasnila je da radnici TPP-a traže pobijanje svih pravnih radnji koje su provedene zadnjih godina jer se smatraju žrtvom svih privatizacija, i Hrvatskog konzorcija i Eurisa obiteji Pejčinoski i ruskog poduzetnika Igora Shamisa. Ako stečajni upravitelj ne pokrene postupak za poništavanje tih pravnih radnji, učinit ćemo to samostalno i ići sve do Strasbourga. Ali, nadamo se da će u Vladi biti dovoljno razuma da se naš problem riješi mirnim putem- kazala je, naglašavajući kako radnici TPP-a neće dozvoliti da se s njima rugaju, nego će se sami pobrinuti da dođu do pravde, a tužbu imaju spremnu već dva mjeseca.

Za ovu komediju koja se događa u TLM-u, optužio je Svraka, kriv je Ivan Vrdoljak koji je odigrao završnu rolu i doveo Igora Shamisa u TLM i skovao cijeli plan, želeći pogodovati ZagrebMontaži kojoj je, smatra sindikalni povjerenik TPP-a, krajnji cilj teren , zemljište TLM-a.

Na kraju, nekretnine se rasprodaju, kaže Svraka, u staru upravnu zgradu uskoro bi trebao doći Adriatic business centar koji zgradu kupuje za 6,4 milijuna kuna, a di su naše pare, tko će nas obeštetiti, pita. – Isplatite naših 20 milijuna i nije nas briga što ćete vi s tim zemljištem- poručio je sindikalist.

Vlasnik ZagrebMontaže Vlado Čović na optužbe radnika TPP-a ogorčeno izjavljuje: Najgore je od svega što su najglasniji upravo oni koji su godinama sustavno uništavali TLM. Za razliku od njih i onoga što govore, mi smo ponosni na ono što smo napravili za TLM i najzaslužniji smo što se danas u toj tvornici ponovo proizvodi aluminij. ZagrebMontaža i Dalekovod, zajedno s dvije tisuće dioničara, uspjeli su sačuvati cijeli teren TLM-a kako bi ga mogli vratiti u njegovu osnovnu funkciju, a to je proizvodnja i razvoj aluminijske industrije. Nikakvi tereni TLM-a ne zanimaju ZagrebMontažu- poručuje Ćović i dodaje:- Njima na znanje, namjera nam je graditi poslovne prostore u centru Šibenika, a turističke kapacitete u Podsolarskom. Tako da nam TLM-ovi tereni doista ne trebaju. A što se imovine TPP-a tiče, oni su je “pojeli” u sedam godina i zadužili hipotekama, a ZagrebMontaža nika dnije bila većinski vlasnik TPP-a!