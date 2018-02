Bandić- Hasanbegovićeva utrka s poviješću: Saučesništvo u selektiranju ( Bobetkove ) prošlosti

Zagreb još neće svečano presijecati vrpcu na otvaranju „Ulice stožernog generala Janka Bobetka“. Gradska skupština o tome nije ni odlučivala. Prijedlog Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova na čelu s notornim Zlatkom Hasanbegovićem, povučen je s dnevnog reda. Ključan je bio prijepor između gradonačelnika Milana Bandića i predlagača- rečenog Odbora- oko Bobetkovog vojnog čina u nazivu ulice. Zapravo, selektiranje Bobetkovog životopisa…

Zagovorom Ulice Janka Bobetka, bez bilo kakvih vojničkih atribucija, Bandić je pokušavao spašavati vlastiti davno prodani obraz. Dobio je vrijeme, ali ne i pobjedu, još manje izgubljeni ponos. A loptanje poviješću i povijesnim ličnostima, razbibriga za političke dangube i dokoličare, se nastavlja, dok nam se događaju “agrokori”, “uljanici”, “petrokemije”…

“Smokvin list” gradonačelnikove golotinje

Zlatko Hasanbegović, šef Odbora za (pre)imenovanje ulica i trgova u Gradu Zagrebu, od nauma, potaknutog inicijativom Hrvatskog generalskog zbora, nije odustao. Uzeo je samo tromjesečni time-out da bi se „presložio“, i našao način kako privoliti Bandića na stožernog brigadira Bobetka. U Podbrežju. U novom Zagrebu. I naći će ga, jer Bandić bez Esih-Hasanbegovićevog Neovisnog za Hrvatsku ( i HDZ-a) ne može. Nema dostatnu većinu. A bez većine Bandićeva vlast je invalidna i nefunkcionalna. Pa je za očekivati da bi isti scenario mogao biti i s Bobetkom, baš kao u slučaju „skidanja“ Maršala s Kazališnog trga, čemu se zagrebački gradonačelnik nemušto opirao propagirajući referendum kao najbolje i najdemokratičnije rješenje, a onda od toga odustao kao i od samog Maršala. Jedino je Ivo Lola Ribar, zasad „preživio“. Kao Bandićev „smokvin list“ iza kojeg gradonačelnikovu golotinju ne vide samo slijepci. A i to je bila blamaža par excellence!

Da bi nekako amortizirao efekt preimenovanja Trga Maršala Tita na dio svoga biračkog tijela, koje mu je sklono svim njegovim kontroverzama usprkos, Bandić je, dokazujući da je „samo svoj“ odlučio gubitak jednog junaka bivšeg sustava i NOB-a, kompenzirati postavljanjem biste drugog . Maršala je odlučio supstituirati Ivom Lolom Ribarom. I opet je u javnom prostoru osvanuo „nepoćudni“ Lola . Ali, ne zadugo, bar što se poslovično „dosljednog“ Bandića tiče . Pa je samo dva mjeseca nakon Ribarovog ukazanja, gradonačelnik naumio ekskomunicirati ga ponovo iz javnosti. Bez imalo kompleksa, nekmoli srama, uputio je prijedlog da se pokrene postupak za skidanje biste. Koju je sam postavio… Ali, ovaj put ta mu lakrdija s poviješću i povijesnim imenima krupnog formata, u Skupštini nije prošla. Otpor njegovu poigravanju s ulicama, trgovima, bistama, spomenicima, pružila je „neprincipijelna koalicija“ HDZ-a, SDP-a i Radničke fronte. Dakle, ni Bandić nije u kamenu zapisan…

Bandić neće “stožernog generala”

HDZ je, ovog puta Hasanbegovićevom prijedlogu dao podršku, što je predsjednik Gradske skupštine , HDZ-ov Andrija Mikulić, objasnio, uz ostalo i činjenicom da je upravo njegova stranka još lanjskog listopada sugerirala da Podbrežje jednu svoju ulicu imenuje po stožernom generalu Bobetku.

– Čovjek je domoljub, ratovao je, branio hrvatsku državu, ratovao za hrvatsku državu. Prema tome- obrazlagao je Mikulić novinarima RTL-a- ne vidim razloga da general Bobetko nema ulicu u gradu Zagrebu. Ukoliko je Odbor tako odlučio, ne vidimo apsolutno ništa protiv i podržat ćemo odluku matičnog Odbora- najavljivao je čelnik Gradske skupštine.

Ali, Bandić k’o Bandić, s vječitom težnjom da bude općenarodni junak, i lijevih i desnih, i crvenih i crnih, 16. veljače, uoči sjednice Skupštine, unatoč tome što se prethodno već suglasio s imenovanjem Bobetkove ulice, donosi Zaključak kojemu je ambicija intervenirati u prijedlog Odbora izmjenom koja se sastoji u tome da ulica tek nosi ime Janka Bobetka, ali ne i njegov pripadajući vojni status. Dakle, u Podbrežju bi, ako se Bandića pita ( a što se njega ne pita?!) , uskoro trebala osvanuti Ulica Janka Bobetka. Ne i stožernog generala.

– Kad se aktualni Trg Dr. Franje Tuđmana bude zvao Trg prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, onda treba pisati i Ulica stožernog generala Janka Bobetka- branio je svoj amandman na prijedlog Odbora, Milan Bandić.

Narodni heroji na političkoj pijaci

Na njegov nenadani obrat, Hasanbegović i Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova reagiraju ( 22. veljače) povlačenjem prijedloga o imenovanju Ulice stožernog generala Janka Bobetka. Zbog proceduralnih razloga. I dakako, neslaganja s gradonačelnikovom izmjenom. Kako reče Zlatko Hasanbegović, „ u tom procesu ne može biti nikakvog amandmana gradonačelnika jer, kad bi bilo tako, Odbor se može raspustiti, a odluke donositi gradonačelnik“. U naravi, tako i jest, jer kad Bandić nešto nikako ne želi, tada toga i nema. Iznimno, kao u slučaju narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata, Ive Lole Ribara, čiju je bistu ponosno postavio, da bi je nakon dva mjeseca s Hasanbegovićem skidao, to mu nije pošlo za rukom. Vjerojatno baš zato što su mnogi u tom gradonačelnikovom činu prepoznali tek „trgovačku razmjenu“ s koalicijskim partnerima koji posluju uglavnom ucjenama.

Ali, neovisno od toga, Bandić je čovjek koji ima sve manje skrupula. Njegov je jedini imperativ preživjeti na vlasti, koristeći sva raspoloživa sredstva i ne mareći za etičke principe, vjerodostojnost, politički i ljudski integritet. Jer, tko je zapravo Milan Bandić, kakva je njegova politika, koja je njegova ideologija, svjetonazor, smisao i svrha u ovom svemiru? Osim vlastohleplja i koristoljublja, pomiješanih s ridikuloznošću, u tom čovjeku ničeg drugog više nema.

Još je gore sa Zlatkom Hasanbegovićem. Zamislite kakav mora biti čovjek kojemu je jedina misija u životu revizija nacionalne povijesti. Pa kad nije išlo kroz nacionalnu politiku ( Vladu), latio se lokalne, no, ipak metropolske. Kao zastupnik u Gradskoj skupštini imao je samo jedan cilj- preuzeti Odbor za imenovanje ulica i trgova i tim alatom revidirati sve što se, makar formalno , revidirati može.

Zatiranje partizanske prošlosti

Do mjere da se zatire baš sve što je ostalo kao nasljeđe jednog vremena, i ljudi i događaji i fenomeni. I to potpunom negacijom ili ekstremnom redefinicijom. Jer, ni inzistiranje na nazivu ulice po „stožernom brigadiru“ Janku Bobetku nije bez neke. Smisao je tog konstrukta brisanje Bobetkove partizanske prošlosti, njezino negiranje domovinskim zaslugama „stožernog generala HV-a“, naspram nekadašnjeg generala JNA. Unatoč tomu što je „stožerni general“ optužen od Haaškog suda za zločine u Medačkom džepu ( zbog paralelne linije zapovijedanja) te kao sudionik udruženog zločinačkog pothvata u BiH, zbog čega snosi političku, ako ne kaznenu odgovornost. Inicijativa mladih za ljudska prava na to je upozorila i Europsku komisiju. Ali, kod nas, to se ne računa.

Hrvatski generalski zbor s Miljavcem na čelu, ne vidi ništa sporno u tome. Baš kao što, čini se, nitko od predlagača ne vidi i ništa vrijedno u činjenici da je general Bobetko bio jedan od prvih koji se s početkom Drugog svjetskog rata, 1941. pridružio Prvom sisačkom partizanskom odredu . I u tom ratu zaslužio čin generala JNA. Danas omražene i proskribirane vojske koja je izvršila agresiju na Hrvatsku 1991. / 1995. Taj dio njegove biografije se prešućuje, a ovaj drugi, makar i politički kriminaliziran, glorificira i na ulične table ponosno upisuje.

Tragično je što se socijalističkom vremenu nasuprot, kao protuvrijednost sustavno pokušava nametnuti kolaboracionistički, profašistički režim NDH koja je preskupo stajala hrvatski narod obilježen stigmom ustaštva za sva vremena. Taj “povijesni izraz težnji hrvatskog naroda” toliko je relativiziran i falsificiran, da se možemo uskoro nadati i ulici Ante Pavelića. Budakovih već posvuda ima, i ulica, i mula i mulića …

A ta hipoteka povijesnih zabluda i izdaja , koju narod plaća, Hasanbegović ubire kao politički profit i na tome sasvim uspješno parazitira…