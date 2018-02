Jelovnik večerašnje hrvatsko-srpske večere

Kako je već poznato, danas i sutra u Hrvatskoj boravi predsjednik susjedne države Srbije Aleksandar Vučić. Zbog dočeka neko je vrijeme promet zagrebačkim ulicama bio zaustavljen kako bi prošla kolona limuzina s političarima, policijskom pratnjom itd., a nebrojeni policajci i snajperisti čuvali su rutu kuda je ta karavana prolazila.

Čak je i prosvjed protiv tog posjeta koji je trebao biti na Markovom trgu ‘preusmjeren’ na središnji zagrebački Trg bana J. Jelačića.

Vučić je o nečemu razgovarao s kolegicim Kolindom Kitarovć Grabar, a onda i s predsjednikom Vlade RH Andrejem Plenkovićem i saborskim predsjednikom G. Jandrokovićem. No dok se vozio po Zagrebu ipak je uspio zamjetiti prosvjede i transparente, pa i one na kojima su se nalazili riječi ‘konj’ i ‘četnik’.

– Ja ne znam koliko je prosvjeda bilo, vidio sam nekoliko ljudi koji su izlazili s parolama. Pisalo je “Konju, ne laži”, pisalo je nešto oko isprike, pisalo je “Četnik, početnik”, “Barabo, vrati se u Srbiju”, nisam se strašno uznemirio. Ovdje me je gospođa Grabar Kitarović ugodno primila. Prosvjedi odraz demokratskog društva – rekao je Vučić, kako prenose mediji.

Vučić je onda rekao kako ‘nekad prosvjeduju u Srbiji protiv mene, pa ne vidim što je tako strašno.’

– Ljudi moraju znati da ja nisam nikakav četnik, da mi nitko u obitelji nije bio četnik. Taj me natpis, “Konju, ne laži” nasmijao. Konj je jedna plemenita životinja i kad bih nekoga htio uvrijediti, nikada ga ne bih usporedio s konjem. Neka sam ja konj, baraba, četnik početnik, iako nisam, bit ću tada zadovoljan. To je za mene sve sitnica. Kod nas, tamo gdje mi je otac rođen, rekli bi: ‘Pala muha na medvjeda’. To je za mene sitnica, ništa nisam primjetio – ustvrdio je uz ostalo Vučić.

Nadalje, Vučić je poručio za Hrvatsku i Srbiju sljedeće: Doći ćemo do toga da budemo kao Norveška i Švedska.

Umjesto da raspredamo o detaljima susreta hrvatskih i srpskih državnika, koji je unaprijed proglašen povijesnim, mi ćemo se tehnologijom žutog tiska posvetiti jelovniku večere koju će zajedno pojesti hrvatski i srpski visoki dužnosnici.

Dakle, kuhari na Pantovčaku im peku zeca i puricu, pileću jetricu i šampinjone, štrukle savijače od višanja i jabuka, a bit će i zagorske juhe, stubičkih pisanica, mlinaca, šunka, sira s vrhnjem, hrena, kulena, miješane salate, bijelog, crnog vina i pjenušca.