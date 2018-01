Vlaho Orepić u Nu2: Stanković “ukrao show” bivšem ministru policije

Gandijevski raspoložen, do grla zakopčan,Vlaho Orepić, Mostov bivši ministar unutrašnjih poslova, koji danas više nije dio tima Bože Petrova , gostovao je danas u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, a da prosječni gledatelj nije dobio nikakvu novu informaciju, nikakvo novo saznaje o domaćoj političkoj sceni. Ali, bar je završnica emisije bila neuobičajena, Stankovićevih “pet minuta slave”…

Oni koji Orepića bolje poznaju, tvrde da su njegove ambicije i dalje velike, ali je sada uvjeren da ih može ostvariti i samostalno, bez Mosta. No, o tome, kao i eventualnoj kandidaturi za predsjednika države, Orepić nije rekao ni riječi. Tko već nije znao, mogao je tek doznati da je bivši šef MUP-a nekoć bio trener aerobika, neka vrsta hrvatske inačice Jane Fonde.

Fitness Vlaho

– Taj oblik treninga toliko godi tijelu jer nema kritičnih opterećenja, nema povreda, jedno prelijepo iskustvo, i ako bi se ikad mogao vratiti u taj svijet… – gotovo je nostalgično zazivao Orepić, baš kao da mu pod prijetnjom oružjem netko brani da svoju maštariju ostvari. Politici nasuprot!

Priznao je da se, poput premijera, bivšeg Milanovića i aktulanog Plenkovića, povećao bar za koji konfekcijski broj, a tomu su krivi stresni posao, neredovita ishrana itd, branio se Vlaho , zagovornik politike kao posla za narod. Tu je sintagmu tijekom emisije spomenuo nekoliko desetaka puta, kao tek usvojenu frazu koja dobro zvuči pa se za njom neumjereno često poseže. No, što se može, Orepiću je temelji cilj vratiti politiku narodu i za narod.

Na suštinsko pitanje koje ga je, sasvim izvjesno i nominiralo za gosta Nu2, zašto je napustio Most, Orepić ne samo da nije odgovorio, nego je od njega neprestano bježao kao vrag od tamjana. Spominjao je doduše konfliktnu politiku koju Most, navodno, danas promiče zajedno s desničarenjem, ali i vlastitu političku i ljudsku dosljednost kao faktore koji su presudili razlazu. No, što je bio okidač? E, to nismo saznali, ako već nismo znali…

Sve u svemu, Mostu zamjera nedostatak bilo kakve konzekventne politike, nasuprot kojoj je razvio političko ogovaranje i diskreditiranje neistomišljenika na osobnoj razini, a s time se Vlaho ne može identificirati, pa je držao uputnijim otići. I baviti se politikom kao poslom za narod (sic!)

Cilj: Pristojna, uređena, građanska Hrvatska

Vlahin je politički i građanski cilj pristojna, uređena Hrvatska visokih ekoloških standarda, a ne olajavanje političkih protivnika, a u tu je zamku Most često u zadnje vrijeme upadao, veli Orepić. Zar i sam nije nagazio istu zamku kada je prozivao Ustavni sud ili pozivao narod na građanski neposluh?

Da možda nije Agrokor bio okidač, inzistirao je voditelj Nu2 Aleksandar Stanković.

– Između ostalog, i to, ali politika prema desničarenju… opet se vraćao neartikulirano Mostov prvi MUP-ovac, odbijajući javno stigmatizirati bivše kolege zaslužne za Mostovo snažnije naginjanje udesno. Most se zatvorio, bunkerirao- tvrdi Orepić, smanjena je cirkulacija ideja, a Most je zamišljen kao stranka koja spaja, koja je otvorena za sve opcije.

Prije razlaza s Mostom, pokušao je, kako je rekao, ukazati na greške ali i na ono što bi trebalo činiti, uz ostalo i na organizacijskom planu. Na kraju, da, pozvao je Petrova i Grmoju da dadu ostavke. Nije uspio, a ako ne može provesti ono što smatra korisnim, mora odstupiti. I tako je otišao iz Mosta. Razlog nije, kako su neki govorili, mjesto predsjednika kluba zastupnika stranke, ali ni njegova poznanstva s nekim ljudima iz PPD-a ( Prvog plinarskog društva) koje „drma“ Pločama, kako se javno insinuiralo.

Naravno da nije ni pomišljao vratiti mandat stranci, jer „kao što je Most meni dosta pružio, i ja sam Mostu“, izjavio je, napominjući kako se na izborima u 1. Izbornoj jedinici suprotstavio Milanoviću i Plenkoviću i ostvario izborni uspjeh, pa prema tome i opravdao povjerenje koje je od Mosta dobio. No, dalje će nastaviti borbu za svoje političke ciljeve samostalno, kao nezavisni zastupnik i podupirati dobre zakonske prijedloge. Smatra bitnim motivirati izborne apstinente i pokrenuti ih na angažman, jer je to jedini način da dođe do promjena.

Nedopustivo je da branitelji interveniraju u filmski program HRT-a!

Komentirao je interveniranje braniteljskih udruga, ali navodno i samog ministra branitelja Tome Medveda, u filmski repertoar HRT-a, zahtjevom da se s programa skine film Ministarstvo ljubavi, kao i prije toga, prolongiranjem održavanja Noći kazališta.

– To je problem. Ja sam se borio za slobodu domovine, a pogotovo za slobodu u domovini. To je nedopustivo. Ako je ministar branitelja pisao ravnatelju HRT-a da se film ne prikaže, on mora dati ostavku- ocijenio je Orepić.

Protivi se i povlasticama koje uživa dio branitelja, s tim stalno novim pravima branitelja, kaže, treba stati. Moramo biti pravedno društvo. Trebamo učiti istinu o Domovinskom ratu ali s povećanjem privilegija braniteljima samo ćemo izazvati kontraefekt… To su postali hranidbeni lanci velikih stranaka. Možda njih velik broj u HDZ-u- veli Orepić, ne voli Plenkovića, ali će glasati za njega, jer dok je HDZ na vlasti oni uživaju u svom komodu. To se mora promijeniti. Treba ići u smjeru ljudi kojima je stalo do naroda- poručio je.

Most je bio dio vlasti, ali nije imao priliku to promijeniti, tvrdi bivši ministar unutrašnjih poslova.- Kad uđete u izvršnu vlast tek onda se događaju borbe. Političke elite, uvjetno rečeno, sve su svele na broj ruku. Ne možemo tako.

Umjesto da HDZ funkcionira kao hranidbeni lanac, morao bi se založiti za utvrđivanje nekih krucijalnih tema oko kojih će u državi biti konsezus, kao što su pitanja obrazovanja, zdravstva, nacionalne sigurnosti. Ovog trenutka imamo stranačku Hrvatsku, drži Orepić.

I dalje smatra da je kaznena prijava Bože Petrova protiv Ivice Todorića i otvaranje slučaja Agrokor, apsolutno opravdano. Povod za prijavu su bili tajni sastanci u Vladi, a trebalo se sastajati javno i poduzimati određene korake. Doći će, kaže, do pravnog epiloga slučaja, ali stvarni problem Agrokora su društveni odnosi, a ova Vlada to ne može riješiti jer je dio Vlade kreator, a dio kreacija tog Agrokora.

Nije problem kad politika imenuje ministra, ali je problem kad policajce imenuje i instalira po političkim, a ne stručnim kriterijima, pa su onda HDZ-ovci u policiji u letećem startu kad dođe SDP na vlast i SDP- ovci kad pobijedi HDZ. Za njegovog mandata na čeku MUP-a kralježnica policije je bila dana struci, a njegovo je, kazao je, bilo samo da im osigura politički mir, da u miru rade. Imao je, doduše, iznimne pritiske od Karamarka u svom radu, ali ne i od Milijana Brkića s kojim ima korektan odnos. Za ministra Davora Božinovića je rekao da je počeo realizirati neke stvari koje je on kao ministar pokrenuo, da diže standard policajcima, bori se za bolje uvjete njihova rada, a kadroviranje bi moglo biti i bolje…

Govor mržnje u medijima

Sa zahvalnošću je komentirao opaske na njegov račun da je oficir omražene JNA i da stoga ne može biti pravi Hrvat. Ponosan je na te škole i na znanje koje je stekao u njima a iskoristio u Domovinskom ratu. – Nekomu to stavljati na teret i time ga pokušavati diskreditirati, besmisleno je, jer sam u Domovinskom ratu bio od prvog do zadnjeg dana- rekao je Orepić.

Osudio je svaki govor mržnje u medijima i na društvenim mrežama, a za tzv. hejtere kazao da zaslužuju neprijatelje i da se protiv njih treba boriti.

A onda je Aleksandar Stanković uzeo svojih „pet minuta“ da bi se oštro i energično suprostavio govoru mržnje u medijima, što je dodatno demonstrirao transparentom na kojem je pisalo: Zaustavimo mržnju u medijima.

– Za kraj jedno osobno razmatranje o temi o kojoj smo razgovarali Orepić i ja. Dakle, to je komentar, nije mišljenje HRT-a i to je moje osobno razmišljanje, a tiče se mržnje u medijima.

Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuju majke, bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke. Bilo kakve majke nije normalno da se psuju. Nije normalno da se nekome prijeti vješanjem na Trgu bana Jelačića, nije normalno da se nekome prijeti klanjem i sličnim razbibrigama. I da nitko na to ne reagira. Čak i vi koji to čitate i slušate, pa vam je eto smiješno, dajte malo razmislite što vam se to događa u glavi. Svi vi koji se tako iživljavate u medijima i na društvenim mrežama, dajte bar na trenutak razmislite tko vas je učio da drugima psujete majke, da drugima prijetite ubojstvom. Jesu vas to učile vaše majke?, kazao je Stanković.

Iako se od sve češćeg širenja mržnje na društvenim mrežama i portalima, država ograđuje, Stanković poručuje kako postoji način da se sankcioniraju portali koji u komentarima prenose prijetnje.

-Kaže država da tu ne može ništa. To je laž, naravno da može. Ne može jedino ako joj odgovara da se svi međusobno mrzimo da ne bi vidjeli lopovluk i korupciju. I evo prijedloga: kada se prijeti, kada se huška i drastično vrijeđa druge ljude – zabranite na mjesec dana sve komentare ispod tekstova . Ako se to opet ponovi, kazna za nakladnika 100 tisuća kuna. Neće se ponavljati, predložio je Stanković koji je emisiju završio držeći transparent s porukom: Zaustavite mržnju u medijima. Apelirao je na Sabor, Vladu, političke stranke i HND da zakonskim prijedlogom o elektroničkim medijima napokon stanu na kraj nesnošljivosti u medijima.

