Tromblonom na Piranski zaljev: Dokle će nas veterani ucjenjivati kao da je Hrvatska njihovo privatno vlasništvo?!

Kako je Petar Janjić Tromblon od prijetnje borbenom akcijom za obranu hrvatskih nacionalnih granica u Piranskom zaljevu došao do pacificirane „regate za mir“? Tromblon je najprije postavio premijeru Plenkoviću ultimatum od 72 sata za rješavanje spora koji traje godinama, pa rok prolongirao od petka do ponedjeljka, da bi danas medijima priopćenjem objavio kako će se najavljena veteranska mega-akcija na moru održati 3. veljače u 10 sati. Zanimljivo, čak ni ribari, oni zbog kojih veterani, navodno, planiraju „humanu regatu“, ne razumiju smisao ove akcije…

Vukovarski branitelj precijenio je svoje sposobnosti i eho ratnih bubnjeva u koje je prijeteći udarao, ohrabren dodatno i bruxelleskim porukama Ruže Tomašić, militantne ex-policajke koja se zaželjela akcije pa bi u Piranski zaljev poslala vojsku. Na kraju je ipak reterirao, ali još nespreman to priznati i sebi i drugima. Tko bi ga znao što mu znači, i kakvog smisla ima njegova redizajnirana objava o pacificiranom „izletu“ u Umag odakle bi, 3. veljače krenulo u, navodno, humanu akciju za mirno rješavanje slovensko-hrvatskog spora, na desetke brodica, a planiralo se čak stotinu, nakrcanih hrvatskim veteranima Domovinskog rata.

Bezobrazluk na obje strane

Tromblon se zaigrao, ali s krivim igračkama. Onaj koji je vladi još prije samo nekoliko dana slao nimalo miroljubive ultimatume, koji je zveckao oružjem i veteranskom silom u Savudrijskoj vali, sada odjednom sasvim drugim tonom poziva na mirno, diplomatsko rješenje spora, štoviše proziva slovensku i hrvatsku vladu zbog „nerazumne komunikacije i neodgovornog diplomatskog i međudržavnog ponašanja“. Što vlade nisu znale i umjele, Tromblon će im pokazati kako se to radi i kako se granični sporovi rješavaju.

– …planirao sam izvesti akciju zajedništva hrvatskih branitelja, ribara, intelektualaca i svih drugih razumnih ljudi sa strane Republike Hrvatske, a tako i sa strane Republike Slovenije, koji bi svojim zajedništvom upozorili, istaknuli i na kraju zahtijevali hitno rješavanje ove iznimno važne, opasne i nepotrebne problematike za rješavanje konflikata oko neriješenih pitanja državne granice između Hrvatske i Slovenije- piše u svom novom obraćanju medijima Janjić. Pledira na dvije vlade da što prije sjednu za stol i postignu dogovor nakon toliko jalovog i, kako veli, bezobraznog komuniciranja s obje strane, a sve na štetu građana dviju država.

Onaj koji je još jučer htio veteranske postrojbe izvesti na pučinu kako bi štitile hrvatske granice na moru i prava hrvatskih ribara na izlov „hrvatske ribe“, danas spušta loptu na pod, govori o vrlo kulturnom i prijateljskom ponašanju slovenskih ribara prema hrvatskim kolegama, demonstrira u ime svih nezadovoljnih slovenskih i hrvatskih građana otpor „ prema stavovima pojedinaca iz političkog života slovenskog i hrvatskog vodstva“. I kao glas razuma koji se probija kroz zaglušujuću buku na vezama, vukovarski borac diže jedra spreman za „regatu razuma“. Javilo mu se dosad, kaže, bar 300 branitelja, ribara, vlasnika brodova iz Dalmacije i Istre, dakako i navijačke skupine bez kojih nijedno događanje u nas ne može, koji su za regatu, baš kao i on, spremni. Ali, zima je, nesigurno vrijeme za plovidbu, veliki troškovi, o svemu tome je mislio Tromblon, pa se domislio kako je najbolje angažirati konvoj turističkih brodova na putu za Piranski zaljev.

R.Leljak, “stručnjak” za lustraciju, povijest, granice…

Udruge će autobusima do umaške rive gdje ih čekaju brodovi i performance može početi. Plovit će se do sredine zaljeva, i u hrvatskom akvatoriju, uz minutu šutnje, pustiti vijence u more za sve poginule i nestale branitelje. Oglasit će se i brodske sirene, zavijorit će se hrvatske zastave, održati prigodne besjede eminentnih stručnjaka, povjesničara, ribara, al pari s njima i predstavnika braniteljskih udruga, a na ovu manifestaciju „ prijateljstva i sloge“ svi su dobrodošli, poručuje. Napose slovenski intelektualci na čelu s Romanom Leljakom koji je u hrvatskoj postao referentna vrijednost za pitanja lustracije, povijesti, graničnih pitanja…čini se, baš kao i njegova hrvatska inačica, povjesničar Josip Jurčević koji se Tromblonu stavio na dispoziciju.

Osim što je razumna i mirotvorna, akcija je i upozoravajuća. Cilj joj je skrenuti pažnju vladama dviju država na urgentnost rješavanja problema kako oni ne bi postali daleko veći. No, veteran jednom, veteran uvijek, pa je Tromblon na kraju priprijetio i slovenskoj policiji da ne ometa „ humanu regatu “ u Piranskom zaljevu i odavanje počasti palim braniteljima, jer će u slučaju nedozvoljenog ulaska u hrvatsko more i eventualnih provokacija organizatora i sudionika plovidbe ( bez smisla i pameti!), snositi odgovornost za sva neželjena događanja.

Skretanje pažnje na branitelje

Toliko od pukovnika u miru, Petra Janjića Tromblona, koji se od ratobornog huškača pretvorio u „razumnog regataša“, nakon što je očigledno discipliniran s „više instance“. Više ne prijeti Vladi ni premijeru Plenkoviću, kojemu je još prošlog tjedna najavljivao da će branitelji sa stotinu brodova zaštititi hrvatsku morsku granicu sa Slovenijom od nezakonitog upada tuđe policije u naše vode, ( „pa ćemo mi tamo ploviti i volio bih vidjeti tko će nas zaustaviti“!? ). Ali se kukavički ne može ni povući, pa ustrajava na akciji koja, osim skretanja pozornosti na branitelje, nema baš nikakvu drugu funkciju…

Hrvatski veterani žive i danas u ratu, i iz te priče niti žele izaći, niti im sustav u tome pomaže. Naprotiv, da su nakon rata nastavili raditi za dobro svoje države, na svojim radnim mjestima, u svojoj struci, umjesto što su se umirovili i zdravi i bolesni, ne bi im padalo na pamet demonstrirati silu i ultimatumima nasrtati na vladu, ne bi li pokazali koliko su i u miru faktor stabilnosti zemlje.. Znali bi gdje im je mjesto, a znali bi i tko vodi državu i da je vlast izabrana na demokratskim izborima, a ne šatoraškim pobunama i blokadama ulica plinskim bocama. Znali bi i da granična pitanja ne rješavaju (umirovljeni ) branitelji koji ne shvaćaju da je rat završio prije više od 22 godine, i da je ovakav akt čin pobune protiv legalno izabrane vlasti kojoj silom i ultimatumima žele oduzeti ingerencije. Možda da pukovnik Tromblon razmisli o implikacijama njegova „ultimativnog regatavanja“ koje je u prvoj varijanti zvučalo kao prijetnja vojnim udarom. Zar će nas veterani Domovinskog rata, u nedostatku pametnijeg posla, permanentno ucjenjivati, kao da je ova država samo njihova, pa s njome mogu činiti što hoće?