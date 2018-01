Tomaševićeva odbijenica Plenkoviću: Odrekao se jedinog mu HDZ-a za fotelju župana!

Svim medijima požeški župan obratio se priopćenjem u kojem kaže kako danas podnosi zahtjev svome temeljnom ogranku HDZ-a za privremeno istupanje iz stranke, dok ne bude okončan sudski postupak koji se protiv njega vodi. No, bit će to, kako vjeruje, tek privremeni odlazak, s namjerom da se vrati u jedinu mu Hrvatsku demokratsku zajednicu. Zar doista misli da će ga Plenković kao pravednika ponovo prigrliti, ili je uvjeren da će sud sve optužbe protiv njega odbaciti i da bi tada mogao doživjeti čak dvostruku satisfakciju. Takav scenario, doista, malo je vjerojatan.

Mora biti da je, intimno, toga svjestan i Tomašević, pa je zato zadržao ono što mu nije lako oduzeti po stranačkoj kazni- sinekuru župana- a u stranku ako se vrati, dobro se vrati, ako ne, manje je važno…

U listopadu prošle godine Alojza Tomaševića supruga Mara prijavila je za obiteljsko nasilje jer njegovu torturu i višegodišnje zlostavljanje više, kako je rekla, nije mogla trpjeti. Nedavno je Općinsko državno odvjetništvo u Požegi podiglo optužnicu protiv Tomaševića, a Plenković mu poručio da podnese ostavku na mjesto župana jer na toj dužnosti više ne može ostati. Župan se na to, međutim, nije ni osvrnuo. Kao da šefa stranke nije ni čuo, ili kao da ga nije razumio. Pa je potom pozvan na razgovor s premijerom, koji je, navodno, završio ultimatumom Tomaševiću da odmah podnese ostavku. Ni tada župan, koji se kune u HDZ, nije trepnuo. Pa je sazvano Predsjendištvo i Nacionalno vijeće HDZ-a, a nepoćudnom županu ultimatum produžen do 15. siječnja. Predsjendik stranke, Andrej Plenković tada je još “igrao” na savijest i čast( ???) Tomaševića pa je izjavio: Vjerujem da će kao bivši branitelj, general HV-a i dva puta izabrani župan razumjeti situaciju u koju smo dovedeni zbog stvari na koje nismo imali nikakav utjecaj.

Ali, župan Tomašević, nota bene general HV-a, niti je razumio, niti svoga nadređenog poslušao. Umjesto ostavke, danas je , kako bi pokazao da je korak ispred svoje stranke, i da njega nitko iz HDZ-a neće izbacivati, objavio priopćenje u kojem je sasvim decidiran: ostaje župan, a privremeno izlazi iz HDZ-a.

Toliko o jedinoj mu Hrvatskoj demokratskoj zajednici…

Na potezu je Plenković.

A evo što je u priopćenju Tomašević napisao:

U protekla tri i više mjeseca kroz razne medije protiv mene je iznesen niz netočnih informacija te su mi se dodjeljivali razni epiteti. Svjestan sam da je moja obiteljska situacija, u kojoj sam se našao, dovela do toga da je postala veliko opterećenje, kako za mene tako i za Hrvatsku demokratsku zajednicu.

Žao mi je što moja kako uža tako i šira obitelj, a pogotovo moja supruga i djeca, kao i ja osobno prolazimo kroz ovo teško razdoblje te im se zbog toga ispričavam i vjerujem da ćemo u ovom vremenu koje je ispred nas uspjeti ove nedaće zajednički prebroditi.

Hrvatska demokratska zajednica moja je jedina stranka, koju sam zajedno stvarao, kao utemeljitelj, hrvatski dragovoljac i general hrvatske vojske, a na dužnosti župana, na kojoj se nalazim trenutačno, provodio sam sve one aktivnosti za dobrobit kako Domovine Hrvatske tako i moje Požeško-slavonske županije.

Hrvatsku demokratsku zajednicu mogu slobodno nazvati mojom drugom obitelji, gdje sam stekao velikoj broj prijatelja i upoznao mnoge uglednike u Republici Hrvatskoj.

Zahvaljujem stanovnicima Požeško-slavonske županije i svim glasačima koji su me izabrali na ovu časnu dužnost župana koju obnašam i koju ću obnašati u narednom periodu u vašem interesu, sve dok mi vi budete davali potporu.

Zahvaljujem se i svim županijskim vijećnicima, saborskom zastupniku te gradonačelnicama, gradonačelnicima i načelnicima općina na dosadašnjoj suradnji i vjerujem da ću njihovu potporu kao župan imati i u narednom vremenu te zajednički provoditi one programe i projekte koje smo zacrtali u planu razvoja.

Obećavam da ću još intenzivnije i s više želje, znanja i entuzijazma nastaviti raditi u narednom periodu, što ću i dokazati.

Zahvaljujem i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, svim ministrima i dužnosnicima s kojima zajednički radimo na provođenju planova te na boljitku i podizanju standarda, kako stanovništva Požeško-slavonske županije tako i cijele Domovine Hrvatske.

Uvjeren sam da ćemo na tome putu zajednički nastaviti raditi, provoditi te iste projekte, a sve u ime i na dobrobit stanovnika Požeško-slavonske županije.

Zbog navedenoga, a ne želeći biti nikakav „uteg oko vrata“ svojoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici, danas ću podnijeti zahtjev svojem temeljnom ogranku za istupanje iz stranke dok se ne završi sudski proces koji se vodi protiv mene, a s namjerom i željom povratka u svoju jedinu stranku – Hrvatsku demokratsku zajednicu.

Na kraju napominjem da su Hrvatska demokratska zajednica i koalicijski partneri i dalje na vlasti u Požeško-slavonskoj županiji na temelju izbornih rezultata.

Zahvaljujem svima.

Alojz Tomašević