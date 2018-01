Supruga požeškog župana povukla optužbe za zlostavljanje: Ministrica Murganić je na sramotu žena i Vlade!

Kakav žalostan obrat u slučaju požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića! Optuženog za nasilje u obitelji. Za dvogodišnje teroriziranje supruge. HDZ ga je danas jednoglasno izbacio iz svojih redova, a njegova zlostavljana supruga Mara povukla je optužbe za zlostavljanje i nanošenje tjelesne ozljede koje je prijavila u listopadu prošle godine. Ministrica obitelji Nada Murganić, sasvim „prikladno“, slučaj je komentirala skandaloznom opaskom : „Tako je to u braku…takva je bračna dinamika…“ Ima li u Vladi i natruhe dinamike kojom bi bešćutna ministrica bila ekspresno torpedirana iz Banskih Dvora? Jer, egzemplarnim manjkom empatije i solidarnosti ministrica Murganić na sramotu je i žena i Vlade.

Mara Tomašević jutros je na sudu povukla sve optužbe protiv supruga kojega je pred koji mjesec optuživala za sustavno nasilje, vrijeđanje, ponižavanje, zlostavljanje. Neki drže da je od odvjetnika tako savjetovana u cilju nagodbe oko podjele bračne imovine. Drugi , pak, vjeruju da se naprosto slomila pod pritiskom. Jer, njezin je suprug ipak lokalni dužnosnik, župan, HDZ-ovac, nota bene general Hrvatske vojske, ergo, visoki časnik i moćnik s kojim se nije šaliti.

Konzervativne muškarčine se kunu u obiteljske vrijednosti

Njezina kapitulacija demoralizirajuća je i frustrirajuća za sve žene, napose one koje su svoj profesionalni i ljudski integritet dale za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Koje su se godinama borile da bi Mara imala smjelosti suprotstaviti se, da bi imala svijest o tome da je nitko, pa ni suprug, ne može nekažnjeno zlostavljati. Da treba braniti svoj dignitet, svoju osobnost, svoja prava.

Njezin uzmak poražavajući je za jedno, navodno, demokratsko, navodno, razvijeno društvo koje i Ustavom zagovara ravnopravnost spolova, jednakost svih građana pred zakonom i zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Sve je to birokratska floskula, frazetina koja se prepisuje iz dokumenta u dokument zbog europskih direktiva, a u zbilji živimo u jednoj primitivnoj, patrijarhalnoj i diskriminatornoj državi koja i dalje muškarca drži višim bićem od “drugotne” žene, navodno, stvorene božjom voljom da služi i ugađa muškom rodu.

To je ta dominantna, mačistička mantra čiji su propovjednici koliko u Crkvi toliko i u kvazikonzervativnoj politici, ali i u tzv. liberalnim i lijevim opcijama, čije se muškarčine, da paradoks i blasfemija bude veća, kunu u obiteljske vrijednosti. Tradicionalne, kako podvlače domaći konzervativci. Možda, ako sintagma tradicionalne obiteljske vrijednosti implicira sluganstvo žene i njezino svakovrsno servisiranje obitelji u kojoj je muškarac glava kuće, a kao takav slobodno raspolaže s ukupnom obiteljskom pokretnom i nepokretnom imovinom. A kako je i žena njegovo vlasništvo, slobodan je i vrijeđati je i zlostavljati, po potrebi i batinati, a kad mu se prohtije i ljubiti. Prava žena će sve otrpjeti stoički i šutke.

Šuti i trpi!

E bogme je i Mara Tomašević trpjela i trpjela, dok jednog dana voda nije došla do grla. A onda „pukla“, digla glas i prokazala svoga vrlog hrvatskog muža. Prijavila ga policiji. I suočila se još većom golgotom. Za svoj čin nije, kako je javno svjedočila, dobila potporu ni obitelji ni prijatelja. Svi su joj okrenuli leđa. Čak i djeca. Zbog toga je kasnije razočarano priznala da možda danas više i ne bi to učinila, nego bi šutjela i trpjela kao i prije. Učinila je još i korak dalje, pa je svim ženama javno poručila ako se nađu u takvoj situaciji neka samo šute i trpe. Kakav poraz društva, socijalnih službi, državnih institucija, civilnog sektora , kakav pad standarda u zaštiti ljudskih prava i sloboda, kakav potop samosvijesti žene!

Očekivalo se da će župan Alojz Tomašević ipak podnijeti ostavku. I odustati. Ali nije. Umjesto njega odustala je njegova supruga Mara. Samozatajna i plaha žena izgubljenog dostojanstva. Slomila se pod pritiskom obitelji, sredine, političkih moćnika, Crkve. Jer, Mara je vjernica, i Crkva joj je u najtežim trenucima kad se raspadala njezina obitelj, kad je trpjela batine i uvrede, poniženja i omalovažavanja, vjerojatno bila jedina utjeha. Jedino utočište. Mjesto ispovijedanja njezina bračnog brodoloma, njezinih patnji i terora kojemu je godinama bila izložena. Komu će onda nesretna žena vjerovati ako ne svome ispovjedniku, svome tješitelju, izaslaniku Svevišnjega ? Uostalom, kao prava kršćanka, Mara znade da vjera traži oprost. No, je li oprostila, ili je pod pritiskom samo kapitulirala?

Plenkovićevi ministri drže da ih se slučaj zlostavljane žene ne tiče?!

Jesmo li s Marom danas i kao društvo učinili korak natrag, pogotovo s ministricom obitelji, koja kao dobra poznavateljica bračnih odnosa, nehajno konstatira da je to tako u braku? Kakvom to braku, čijem? U kavom to društvu, u kakvoj državi? Brinemo se o pravima životinja i prijavljujemo njihovo zlostavljanje, jer humano, osviješteno društvo ne trpi nikakvo iživljavanje nad bilo kojim živim stvorenjem, a za zlostavljanu, pretučenu ženu predstavnica vlasti ne nalazi ni riječi solidarnosti i empatije, nego nam lakonski, uz znakovit osmijeh, poručuje da je to tako u braku?! Ništa posebno, ništa neobično, ništa šokantno ni za osudu, smatra ministrica. Ni njezine kolege, Plenkovićevi ministri, ni riječ da bi rekli. Njih se to ne tiče. To su privatni, tuđi bračni odnosi, kažu. Je li moguće da odista misle kako ih se to ne tiče i kako to nije prvorazredno društveno pitanje, pitanje kultiviranosti i uređenosti države, njezinih standarda?!

Ako je HDZ danas jednoglasnom odlukom o isključenju Alojza Tomaševića iz stranke spasio obraz, ministrica obitelji Nada Murganić ga je izgubila! Definitivno. Jer, već je proskribirana nizom gafova, od božićnih paketa podijeljenih djeci u privatnom vrtiću,kojoj poklona ne manjka, umjesto da tim darovima obraduje potrebite mališane, do prijedloga Obiteljskog zakona po kojem nema obitelji bez djece. A sad i obiteljsko nasilje drži standardnim bračnim odnosima. Od nje ni žene ni obitelj ne mogu očekivati zaštitu ni pomoć u nevolji. Ako njima nije na korist, komu jest i kome treba? Vrijeme je da ode.