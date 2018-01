Stipe Mesić u Nu2: Predsjednica seljakanjem ureda po Hrvatskoj, podsjeća na Titovu štafetu

Stipe Mesić, dobro držeći bivši predsjednik Hrvatske u 84-toj godini života, gostovao je danas u HTV-ovoj emisiji „Nedjeljom u 2“, gdje je govorio o svome haaškom svjedočenju zbog kojega danas na HTV dolazi u pratnji policije jer mu prijete likvidacijom. A jedina mu je želja, kako je rekao, da oženi unuka, koji danas ima četiri i po godine, čim diplomira ( !) Hrvatska, po njegovom uvjerenju, nikad nije bila razjedinjenija, a sve to što nam se danas događa, kaže, organizirano je. Događa se jedna pošast, želi se promijeniti povijest, pobjednici u Drugom svjetskom ratu proglašavaju se poraženima, a poraženi pobjednicima. Glavni krivac za to je pogrešno obrazovanje,

jer „ako mladima ne date pravo obrazovanje, oni će prihvatiti ono što se nudi, a to je ova proustašizacija koja ljudima ne da da dišu“.

“U Haagu sam govorio istinu, a napadaju me oni koji je žele sakriti”

Tko je kriv za vaše ustašovanje 1991? – pitao je Mesića voditelj Aleksandar Stanković.

– Kriva je agresija na Hrvatsku, jer to je bila politika HDZ-a. Kad sam shvatio da ta politika šteti Hrvatskoj, napustio sam HDZ- odgovorio je Mesić, pravdajući svoj kompromitirajući razgovor s hrvatskom emigracijom u Australiji 1991. pragmatičnošću i marginalnošću skupa. Uostalom, kazao je, mojoj ženi su ustaše sve pobili…

Na optužbe da je kriv za suicid generala Praljka do čega je doveo svojim svjedočenjem pred Haaškim sudom, rekao je da bi trebalo poslušati što je zapravo tamo govorio, i tada bi takva pitanja bila nepotrebna.

– Govorio sam ono što znam, dakle, govorio sam istinu, a napadju me oni koji žele sakriti istinu. Pro futuro to bi bio totalni promašaj jer Hrvatsku se može braniti samo istinom, i podršku svijeta smo dobili samo na istini. Koristiti jedno svjedočenje za lansiranje laži, što se sutra može demantirati i opet nemaš od toga ništa- kazao je bivši predsjendik RH.

Za vas neki kažu da ste zbog toga veleizdajnik. Jeste li u Haagu govorili da je Hrvatska bila agresor u BiH?- nastavio je seriju u istom tonu Stanković.

Sabor nikad nije donio odluku da HV prijeđe granicu

– Govorio sam o tome da nikada Sabor nije donio odluku da Hrvatska vojska prijeđe granicu, ali oni koji su prelazili granicu kao hrvatski vojnici tamo su bili samo na temelju nekog pojedinca ili grupe, a ne odluke Sabora- ustvrdio je Mesić.

O Slobodanu Praljku u Haagu nije govorio ništa, osim što ga je spomenuo, kako je rekao, u kontekstu jedne kriminalne privatizacije kojom je uništeno jedno veliko poduzeće, Cromos, a u čemu je i Praljak sudjelovao.

Ispričao je kako je došlo do susreta Miloševića i Tuđmana u Karađorđevu, kojega je dogovarao s Borom Jovanovićem, s kojim je i razgovarao o ulozi Srbije u pobuni „krajinskih Srba“ u Hrvatskoj. Jovanović mu je tada rekao da Srbiju ne zanimaju hrvatski Srbi, a niti hrvatski teritorij, nego isključivo 63 posto BiH,“ što je bilo srpsko i srpsko mora ostati“. U siječnju 1991. Tuđman mu je priopćio da je dogovoren susret u Karađorđevu, i da ga zanima što Milošević misli. Otišao je tamo, ispričao je Mesić, s Hrvojem Šarinićem. Poslije su staviuli karte na stol i pokazali što Milošević nudi: banovinske granice Hrvatske, Cazin, Kladušu i Bihać, to Milošević ne želi, jer to je tzv. turska Hrvatska, ispričao je Mesić.

Za podjelu BiH glavni krivac je Vance-Owenov plan

Pitao je Tuđmana što o tome misli Alija, a Tuđman mu je odgovorio da Alija nema o tome što reći.

Na pitanje je li Tuđman na tom sastanku bio izričito za podjelu Bosne ili je iznosio samo Miloševićev prijedlog, Mesić je kazao da je tada predstavio samo Miloševićev prijedlog, ali „ne znamo što je bilo na drugom lovištu gdje su bili…“

Za podjelu BiH smatra da je najviše kriv Vance-Owenov plan, kojim je došlo do etničkog čišćenja, iako nikad nije potpisan, ali se njegova implementacija događala, i bili su predviđeni prostori za sva tri naroda- Hrvate, Bošnjake i Srbe, a „tko je bio jači, na svom prostoru je čistio”- kazao je Mesić.

Ulogu haaškog suda smatra pozitivnom, jer da ga nije bilo, danas bi na prste jedne ruke mogli izbrojiti zločince koje je svaka strana procesuirala. Zahvaljujući Haaškom tribunalu došlo je do preokreta u pravosuđu, jer je već samo utvrđivanje činjenica na tom sudu, dovelo do toga da se pokrenu i domaća pravosuđa. Glavni prigovor tom sudu, za Mesića je dugotrajnost postupaka. Transkripte je Haagu morala ustupiti svaka državna institucija, jer se Hrvatska na to obvezala ustavim zakonom o suradnji sa sudom, a on kao predsjednik države je bio najpozvaniji surađivati.

O odgovornosti Tuđmana za rat u BiH govorio je oprezno.

– Na početku je Hrvatska naoružavala Bošnjake, BiH je bila razoružana i u tim prvim danima Hrvatska je pomagala obrani BiH. Ali, poslije Vance-Owenovog plana ta se politka mijenja. Dakle, Tuđmanova uloga je jedno vrijeme bila pozitivna, a jedno vrijeme apsolutno negativna. Da nije tako, ja bi ostao s Tuđmanom.

Ne zna zašto mu likvidacijom oprijeti Ante Prkaćin, ali nagađa da bi to moglo biti zbog toga što je dovodio u pitanje njegov čin generala ( HOS-a), ali ga ne namjerava tužiti zbog prijetnji.

Suradnja s Udbom

Objašnjavao je potanko i svoju, navodnu, suradnju s Udbom od 1956. do 1985., i generalno ustvrdio da su to besmislice što dobro znaju, napominje, i njegovi protivnici. Kad se išlo u inozemstvo, a u Francuskoj je imao sestre, ujake i drugu rodbinu, pa je imao razloga i potrebe odlaziti vani, po povratku se morao vratiti pasoš. Kad ga preuzimaš potpišeš obrazac u kojem stoji da ćeš, u slučaju kontakta s nekim iz emigracije, obavijestiti tu službu po povratku o sadržaju razgovora. – Nisam imao kontakte, pa im nisam imao što ni kazati- rekao je u Nu2 Mesić. Pristajao je na „suradnju“ samo da bi dobio putovnicu, ali od njega nisu imali nikakve koristi…

Svoj dossier iz SDB-a nije nikad vidio, a sad je, evo, ukraden, nestao je iz arhiva. Tko ga je uzeo?

-Pa onaj koji me sad blati i kroz vaša pitanja- odgovorio je Stankoviću, napominjući kako je odslužio zatvorsku kaznu zbog 71., kako ima prigovore na način organiziranja u državi, na vlast, „ali ja nisam neprijatelj ove države“!

Na pitanje je li Vladimir Šeks bio suradnik Udbe, izjavio je:

– Da je postojala sumnja, da. Dobio sam pasoš i rekao ženi i djeci, odmah sutra ujutro idemo jer mi opet mogu uzeti pasoš. Zove me prijatelj Stipe Jukić i kaže doći će malo s tobom popričati jedan naš prijatelj, i dolazi Šeks. Donio mi je pet-šest koverti i kaže, kad pređeš granicu pošlji. Jesi li ti Vlado normalan?- pitam… Odmah sam posumnjao , jer ja koji toliko godina tražim pasoš sada da nosim poštu i da me na granici zaustave…

Govoreći o krizi odnosa između Slovenije i Hrvatske, ocijenio je da je glavni krivac za to diplomacija koja nije osigurala u nastavku arbitraže potporu Hrvatskoj od svjetskih institucija. Ne razumije kakvog smisla imaju sastanci Cerara i Plenkovića kada Cerar tvrdi da se arbitraža mora provesti, a Plenković da nema arbitraže. Trebali su se sastajati opunomoćeni predstavnici dviju vlada, da se premijeri ne kompromitiraju, bez spominjanja arbitraže, i dogovarati konkretna rješenja- problem ribarenja u Piranskom zaljevu, problem na Svetoj Geri… Hrvatska je u arbitraži 70 posto bolje prošla od Slovenije, i trebala je na drugi način razgovarati. Ima još prostora, smatra Mesić, ali treba politička volja na obje strane.

Uspije li kurikularna reforma, potez HNS-a se isplatio

Za Andreja Plenkovića je kazao kako ne spada među ljude koji su stvarali HDZ, nema tu snagu u strukturi HDZ-a i mnogi ga prihvaćaju kao čovjeka koji dolazi izvana. Na čelo HDZ-a je došao voljom mislećeg dijela stranke, međutim, ocijenio je, predugo je u fazi ispitivanja, a ne u fazi odlučivanja. Mora znati donijeti odluku kada se to od njega kao premijera očekuje, a ne osnivati nekakve komisije- drži Mesić.

A što se tiče eventualnog povratka Tomislava Karamarka u politiku, trebao bi učiti na tuđim iskustvima, primjerice Sanaderovom. – Ako misli na takav način doći na čelo HDZ-a, mislim da je to neprovedivo- rekao je.

Što se tiče HNS-a, kojemu je i sam pripadao, ako uspije Kurikularna reforma, onda će se moći kazati da se taj njihov potez , koaliranje s HDZ-om, isplatio, jer „mnogi problemi koje imamo dolaze zbog iskrivljene i pogrešne obrazovne politike“. Želio bi da se reforma provede radi sadašnje i budućih generacija, ali su snage protiv reforme prejake, a među njima je i dobar dio Crkve.

– Imate čiste fašistoide u Crkvi kojih se Crkve ne odriče, imate vjeroučitelja koji djeci govori takve stvari da zgražaju i običnog čovjeka. Crkva se ograđuje od toga, ali ne osuđuje. Oni su to morali osuditi pa bi manje bilo takvih pojava i na stadionima, na ulicama. Vidite, imamo po zidovima znakove križa i veliko U. To je znak križara. Zvali su ih i škriparima. Zaustavljali su vlakove, pljačkali trgovine, palili zgrade vlasti i tu su ginuli. Vojska, milicija, OZNA, odvozili su svoje poginule u njihova rodna mjesta, a poginuli križari su sahranjeni gdje su i pali. Dakle, ti koji su nosili U i križ nisu željeli dobro Hrvatskoj i to Crkva treba reći- naveo je Mesić.

Živi zid će se profilirati i u ozbiljnoj politici

Živi zid danas dobija veći politički prostor zbog nekoliko svojih istaknutih članova, a cijela stranka je zapravo protestna, ocijenio je, no uz napomenu kako očekuje njihovu profilaciju i u ozbiljnoj politici.

SDP, pak, smatra Mesić, je učinio pogrešku kad se stranka udaljila od svoje socijaldemokratske baze- sindikata, radnika i svih onih zbog kojih postoje. – To je njihova greška u prošlosti. Morali bi nešto poduzeti da svoju bazu vrate natrag, za ljude koji žive od svoga rada, a ne privilegija, njih trebaju privući. Ali očito su u stranci prevladali parcijalni interesi i borba za mjesta, a ne socijaldemokarciju. Ako dobije podršku u stranci, drži da bi Bernardić mogao revitalizirati SDP.

Komentirao je i rad predsjednice države, Kolinde Grabar Kitarović, a njezino izmještanje predsjedničkog ureda po cijeloj Hrvatskoj, usporedio s Titovom štafetom.

Za Hrvatsku misli da je na putu prema dolje, ali s malim usporavanjem, a hoće li prevladati to usporavanje ili ćemo se malo dignuti, vidjet ćemo…