Pelješki most ‘made in China’ za 3 godine i 2 milijarde kuna, bez PDV-a

Ilustracija: Naziv 'pelješki most' valjda ne znači kako će Hrvatsku (opet) opelješiti

Izgleda da će popularni pelješki most graditi Kinezi, odnosno skupina kineskih poduzeća. Za nešto više od 2 miljarde kuna. Bez PDV-a. Na taj način će, figurativno rečeno, svaki kineski građanin (ima ih oko 1,38 milijardi) od Hrvatske dobiti po 1,44 kune. Ali će zato navodno most sagraditi za tri godine.

– Hrvatske ceste d.o.o. danas su donijele Odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji mosta Pelješac s pristupnim cestama. Od pristigle tri ponude, odabrana je za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ona od Zajednice ponuditelja: China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants Co. Ltd., CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. i CCCC Second Harbour Engineering Co. Ltd., s cijenom ponude u iznosu od 2.081.608.270,72 kn ( bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci. Ista ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Rok mirovanja iznosi 15 dana – vele u Hrvatskim cestama.