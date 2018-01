Ništa od “regate razuma” : Tromblon odustao od “humane” akcije

Petar Janjić Tromblon, javlja Hina, odustao je od prosvjeda nazvanog ‘Regata za razum’ , koji se trebao održati 3. veljače u Savudrijskoj vali.

Vukovarski branitelj i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Petar Janjić Tromblon priznao je poraz i Hini u utorak priopćio da odustaje od planirane “humane” akcije , tzv. “regate razuma” kojom je namjeravao demonstrirati silu u Piranskom zaljevu, “pa da vidim koja će to policija nas zaustaviti i kazniti”. Od svoga “performacea” morao je odustati zbog, kako je izjavio, raznih opstrukcija kao i izostale potpore čelnika braniteljskih udruga .

-Dobio sam neformalnim kanalima informacije koje su me primorale na takav potez- rekao je, napominjući da i dalje ne podržava poteze vlasti u graničnom sporu sa Slovenijom u Piranskom zaljevu.

Početno je ambiciozno najavljivao stotine brodova koji će prosvjedno zaploviti hrvatskim vodama posred Savudrijske vale, da bi potom reterirao i zadovljio se s tri velika turistička broda, i na kraju, sabotiran od svih koji još imaju nešto razuma- odustao.

Za svoj poraz krivi braniteljske udruge i njihove čelnike koji se “poltronski ponašaju prema Vladi i odvojili su se od interesa svog članstva”. Ali ne želi ugroziti ljude koji su ga podržali i zbog toga odustaje od svoje “regate razuma”.

Od prošlotjednog ultimatuma premijeru Andreju Plenkoviću kojemu je dao 72 sata da riješi granični spor sa Slovencima, uzmicao je stalno. Najprije je ultimativni rok prolongirao od petka do ponedjeljka , pa onda za 3.veljače, za kad je najavljivao demonstraciju “braniteljske moći” po uzoru na “šatoraše” u Savskoj 66.

Priča je na kraju dobila jedini prihvatljiv epilog. A Tromblon, možda, bar pouku. Rat je davno završio i nitko razuman ga ne zaziva, čak ni ovakvim zaoštravanjem odnosa sa susjedima. Veterani, vrijeme je da otpočinite…