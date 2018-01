Zemljiše koje se prodaje crvena elipsa) je u blizini Parkaprirode Vransko jezero foto: Google Earth)

Ministarstvo državne imovine, koje bi se s obzirom na svoje djelovanje ubrzo moglo preimenovati u Ministarstvo prodaje državne imovine, nastavlja prodaju državne imovine. Objavljen je novi: Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/18, a na kojem se sada prodaje 12 nekretnina. Prodaju se vile, građevinska i šumska zemljišta, uz more i na kopnu, bivše odmaralište itd.

Pod brojem jedan je vila u Grškovićevoj ulici broj 13 u Zagrebu koju zovu i bivša Mesićeva vila, jer je u njoj neko vrijeme bio ured bivšeg predsjednika RH Stjepana Mesića. Kućni broj 13 nije mu donio neku sreću, jer je iz nje deložiran. No nekome je možda zapela za oko, pa će zgradu od 650 četvornih metara moći kupiti po početnoj cijeni od 6,2 milijuna kuna ili za otprilike 1200 eura po ‘kvadratu’.

No između ostalih nekretnina na rasprodaji u oči pada najveća: gotovo milijun četvornih metara državnog zemljišta u Stankovcima, na granici Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Državno šumsko zemljište površine 987.785 m² koje je, kako se ističe, udaljeno cca 15 km od mora, prodaje se po početnoj cijeni od 11.487.425,00 kn ili otprilike za 1 euro i pol po ‘kvadratu’. U neposrednoj blizini plodnih polja.

– Nekretnina označena kao k.č.br. 408/16, šuma, površine 692.805 m², upisana u z.k.ul. 726, k.č.br. 1516/2, pašnjak, površine 3.495 m², upisana u z.k.ul. 746 i k.č.br. 929/24, pašnjak, površine 291.485 m², upisana u z.k.ul. 758, ukupne površine 987.785,00 m², sve k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac. Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 11.971.076,72 kn u ime naknade za izdvajanje čestica iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske – navode u pozivu.

No zašto uopće država prodaje to silno zemljište? Jednostavnom pretragom interneta dolazi se do odgovora na to pitanje: to se čini jer postoje zainteresirani koji bi se po povoljnoj cijeni domogli tog zajedničkog vlasništva građana Republike Hrvatske, i to za navodnu gradnju privatnog aerodroma upravo na tom mjestu. To je prošle jeseni potvrdio i ministar spomenutog ministarstva Goran Marić (HDZ), najavljujući kako će država izaći u susret tom projektu.

Naime, lako se po domaćim portalima naiđe na hvalospjevno predstavljanje projekta gradnje ‘privatnog aerodroma i pravog malog grada u Stankovcima’, kako se ističe. Kao investitor se spominje bivši pilot Josip Crnčević iz Sesveta, uz napomene kako ‘ulagači čekaju u redu’. Jedno što postoje različite informacije o visini te navodne investicije u aerodrom i novi grad: jednom se govori o 130 milijuna eura ‘kad sve bude dovršeno’, a drugdje se već spominje cifra od – 400 milijuna eura.

– Mogu reći da će to biti nova turistička ponuda za Zadarsku i Šibensko kninsku županiju, jer smo mi na nekoj sredini. Naime, riječ je o bogatoj klijenteli, ljudima koji dolaze privatnim avionima. Za naš kraj to znači otvaranje novih radnih mjesta, što jako puno znači – jučer je izjavio načelnik Općine Stankovci Željko Baradić (HDZ) za Zadarski list.

Kako je za Index lani kazao projektant aerodroma i ostalog arhitekt Josip Slaven Delalle ‘nekoliko preduvjeta je bilo ispunjeno da se ovdje projektira aerodrom: struktura terena, povoljne meteorološke prilike i veliko građevinsko područje u neizgrađenom dijelu općine Stankovci.’

– Kasnija ispitivanja su pokazala da na toj lokaciji nema površinskih voda ni vodnih dobara, postojeće nisko raslinje nije pod posebnom zaštitom i nema infrastrukturnih objekata. Studija neovisne tvrtke je pokazala da nema bitnog utjecaja na okoliš… – kazao je Delalle.

Kako god, no poznavatelji stankovačkih prilika kažu kako tvrdnja kako tamo nema voda baš i ne drži vodu. Uostalom to je vidljivo i ovih zimskih dana u kojima je stankovačko polje dobrim dijelom pod vodom. Neki Stankovčani i mještani okolnih mjesta nisu baš zadovoljni s najavama gradnje aerodroma, jer smatraju kako se to neće povoljno odraziti na tamnošnja seosko-turistička gospodarstva, za koje misle da su najprimjerenija njihovom zavičaju. Nekima nije jasna ni najava gradnje staračkog doma i vrtića uz aerodrom. Naime, pisalo se o pistama za avione, pivovari, zimskoj marini za avione, hotelu, casinu i umirovljeničkom domu, vrtiću…

– Prvo će biti sagrađena poletno-sletna staza i servisni hangari. U sljedećim fazama, uz aerodrom, gradit će se hotel, casino, umirovljenički dom, solarna elektrana, trgovački centar, poslovni centar i različiti ostali javni sadržaji. No gradnja tih popratnih sadržaja ovisit će prije svega o zahtjevima tržišta – kazao je za Index Dellale.

Rečeno je i kako će ‘uzletno-sletna staza bit će duljine 1400 metara, što je dovoljno za slijetanje zrakoplova srednjeg dometa (npr. Boeing 737-300)‘. Inače, radi se o mlažnjaku kapaciteta oko 150 putnika.

Zanimljivo je i kako se jedva 33 kilometra zračne linije u smjeru zapada nalazi zadarska zračna luka (Zemunik), a 66 kilometara istočno je splitski aerodrom (Resnik).

Nadalje, predviđeni aerodrom i ostalo nalazi se svega tri kilometra od granica Javne ustanove Park prirode Vransko jezero, zaštićenog područja i jednog od većih ornitoloških rezervata u Europi, u kojem je zabilježena čak 261 vrsta ptica, od kojih su četiri vrste ugrožene (rizične) na europskoj razini i sedam vrsta ugroženih na nacionalnom nivou. Usput, područje Parka je i vrlo važno odmorište i hranilište za cijeli niz europskih ugroženih vrsta. Na zimovanje redovito dolazi više od 100 000 ptica (!) vodarica, pa je tamo zračni promet vrlo gust i bez aerodroma.

No, možda bi eventualno i trebalo povesti računa i o sigurnosti zračnog prometa, ako se već ne misli na ptice. Sudari zrakoplova i ptica su česta i opasna pojava. Jedan takav sudar se dogodio i jutros u Zagrebu, pa je avion Croatia airlinesa zbog tog incidenta morao sletjeti natrag u Zagreb tek što je poletio put Bruxellesa (vidi poveznicu).

Inače, za one koji ne planiraju gradnju privatnog aerodroma, Ministarstvo državne imovine pod brojem pet nudi i ‘građevinsko zemljište na moru (Rabac– Labin), ukupne površine 70 m², po početnoj cijeni od 28 tisuća kuna.