Misija predstavnika Medijske organizacije jugoistočne Europe (SEEMO), Europske federacije novinara (EFJ), Reportera bez granica (RSF), Europskog centra za slobodu tiska i medija (ECPMF), Europske radiodifuzijske unije (EBU) i Udruga europskih novinara (AEJ) 15. i 16. siječnja boravi u Hrvatskoj povodom zabrinjavajućeg stanja u hrvatskim medijima.

Prvog dana posjeta, 15. siječnja, članovi misije sastali su se s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek, predstavnicima Vijeća za elektroničke medije, predstavnicima komercijalnih i neprofitnih medija te medijskim stručnjacima.

Prethodno potvrđen sastanak vodstvo Hrvatske radiotelevizije je otkazalo.

Misija će zaokružiti dvodnevni posjet sastankom s predsjednicom RH Kolindom Grabar Kitarović.

Zaključke dvodnevnog posjeta Hrvatskoj predstavnici misije iznijet će na konferenciji za medije koja će se održati u utorak, 16. siječnja u 14.30. u Novinarskom domu, Perkovčeva 2.

Članovi misije su Oliver Vujović (SEEMO –South East Europe Media Organisation), Marijana Camović (EFJ –European Federation of Journalists), Pauline Adès-Mével (RSF – Reporters without boarders), Sophie Albers Ben Chamo (ECPMF – European Centre for Press and Media Freedom), Boris Bergant (EBU – Europran Broadcasting Union) , Otmar Lahodynsky (AEJ – Association of European Journalists).

Piše: Ema Tarabochia