Lupiga ide dalje: Novi cilj- do 19.siječnja skupiti 29.999 dolara i dokazati da “Ima nas!”

Crowdfunding kampanja neprofitnog portala Lupiga.Com , naslovljena testnim i ohrabrujućim „Ima nas!“, sasvim je nedvojbeno dokazala da nas ima! Cilj je ostvaren, 19.999 dolara je skupljeno, a Lupiga ide dalje, u novi izazov, s namjerom da do 19.siječnja skupi 29.999 dolara!

Prema prvim statistikama o kojima su nas izvijestili s ovog neprofitnog portala, već u prvom danu kampanje na Indiegogo platormi prikupljeno je više od 6,5 tisuća dolara. Za manje do 24 sata razgrabljeno je čak pet od 12 ponuđenih perkova. Najbrže su otišle uvrede i prijetnje novinarima Lupige – njih čak 20 komada.

Lupiga kreće u kampanju potkraj prošle godine iz prijeke potrebe. Radi opstanka. – Do kraja 2017. godine rasprodano je čak 18 od ukupno 24 ponuđena perka i pravi je izazov pratiti ovakvu potražnju, zadovoljno će organizatori , koji su odlučili voditi kampanju u sljedećih još 18 dana, nakon što je Lupiga već u prvih deset dana skupila traženi iznos i dobila široku podršku brojnih ljudi iz regije, znanstvenika, umjetnika, novinara, nevladinih organizacija.

Donacijama su pomogle i brojne tvrtke, uglavnom uplatom izravno na žiro račun Lupige, čime su osigurale povrat poreza na donaciju neprofitnim organizacijama.

– Nadamo se pokazati da smo izazovu dorasli. Konačno, motivira nas činjenica da bi ono što prikupimo do tog dana mogao bi biti i jedini izvor financiranja do neodređeno udaljenog nam datuma. Stalo nam je i do broja onih koji nas podržavaju, premda i najsitnijim iznosom – svaki se broji jer dokazuje da – ima nas- kažu.

Lupiga.Com je treći neprofitni medij koji je u manje od godinu dana krenuo u crowdfunding kampanju pozivajući svoje čitatelje da pomognu premostiti razdoblje u kojem je ovim medijima uskraćena bilo kakva javna podrška, a koje traje već dvije godine. Forum.tm i Radio student prije toga premašili su zadani cilj, a Lupiga je postavila do sad najviši –19.999 dolara.

– Među pet perkova koji su iznosom najviše doprinijeli skupljenom iznosu tri su već rasprodana. Stoga smo na platformu Indiegogo stavili obilje novih perkova što smo ih čuvali za „crne dane“.U tome su nam pomogli brojni Lupigini prijatelji. Prije svih naša „sestra slobode“, Jasna Babić, koja nam je ostavila šest svojih knjiga. Perkovi izdavačkih kuća Adamić i Val većinom su već razgrabljeni, no prijatelji su poslali i „drugu turu“. Na putu prema novom cilju u pomoć smo pozvali i Profesora Baltazara, točnije udrugu koja promiče pozitivne vrijednosti što ih predstavlja ovaj legendarni animirani lik- obavijestile su nas kolege iz Lupige.