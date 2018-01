Poziv (foto TRIS)

Na svojevrsnoj oglasnoj ploči u Prvić Luci na otoku Prviću, odnosno drvenim vratima koja se već neko vrijeme slikovito raspadaju, pojavio se žuti papir A4 formata na kojem piše: Poziv na interaktivnu radionicu o otoku Prviću na kojoj će se raspravljati o: infrastrukturi, kulturno zabavnom programu za 2018., staroj školi, zgradi M.O., portu, marini, hotelu, vojnim objektima na brdu Vitković i Kapela, dječjim igralištima.

Odmah potom nabrojani su i sudionici te interaktivne radionice, njih sedmero. Interaktivni sudionici su pod brojem 1 Carve, tvrtka za projektiranje i izradu dječjih igrališta iz Amsterdama, a na drugom mjestu je Ante-Desto Cukrov, predsjednik HDZ-a Vodice.

Čini se kako je interakcijsko radioničarstvo najzanimljivije stranci HDZ, budući da su na popisu i stranački pripadnici Branka Juričev Martinčev (HDZ-ova saborska zastupnica i bivša gradonačelnica Vodica), Goran Pauk (šibensko-kninski župan i čelnik šibenskog HDZ-a), te Nelka Tomić, aktualna HDZ-ova gradonačelnica Grada Vodica. Tu su još i, kako piše: dr.sc. Srećko Favro dipl.ing. nautički turizam i luke nautičkog turizma marine, inače sudski vještak za pomorske nesreće, te arhitekt Davor Popović.

Zanimljivo je i kako se ta radionica o infrastrukturi i zabavnom programu neće održati na otoku Prviću nego na kopnu, točnije u glomaznom novom hotelu Olympia Sky u Vodicama.

U tom hotelu u vlasništvu Josipa Stojanovića zvanog Jolly, poduzetnika usko uvezanog uz stranku HDZ, radionica će se održati u 11 sati u neradnu nedjelju 28. siječnja.

Kako bi eventualno zainteresirani Prvićani dospjeli na kopno na radionicu, uskače i motorni drveni brod Desto, inače u vlasništvu sudionika radionice pod rednim brojem 2, s polaskom u 10.15 sati iz Prvić Luke, te u 10.30 sati iz Prvić Šepurine. Isti brod će potencijalne interaktivne radioničare s otoka vratiti natrag na otok, kako se napominje u pozivu.

Interaktivna radionica će imati i svoj interaktivni prehrambeni dio jer je: za sve sudionike organiziran domjenak na zadnjem katu restorana Olympia Sky u Vodicama, kako piše na žutom papiru.

Što to okuplja gore navedenu skupinu možda će se doznati u nedjelju, prije navedenog domjenka na hotelskom vidikovcu, odakle puca pogled i na otok Prvić.

– Ne znam ja šta to može biti, ali društvo na oglasu je interesantno. A i to da se mora ići na kraj da bi se pričalo o otoku. Nisam ja protiv ničega, ali šta ja znam. Ne znam… Ne bi volija da to bude kradionica a ne radionica, ako me razumite. Ne spominjite mi ime, ispast će da sam uvik protiv svega… – veli nam čitatelj koji je u vojnoj mirovini, ali često boravi na Prviću, te nam je javio za spomenuti poziv.

Zatekli smo se i mi na Prviću. Istina, navedeni žuti plakat je stajao na drvenim vratima, tik uz oglas o prodaji broda istranke dužine 4,99 metara, proizvedene 2001. godine, s motorom honda od 8 KS proizvedenim 2010. godine, po cijeni od 32 tisuće kuna (ako nekoga zanima neka vidi fotografiju dolje, ima i brojeva mobitela prodavatelja).

No nije bilo nikoga koga bi zapitali što misli o pozivu na interaktivnu radiinicu. U to poslijepodne u Prvić Luci nismo zatekli nikoga, ako ne računamo galebove, sivobijelu mačku koja se odmarala na zidu Memorijalnog centra Faust Vrančić i jedne bakice na prozoru jedne odalje kuće.

Inače, navedena tvrtka iz Amsterdama se bavi postavljanjem mahom plastičnih i gumenih igračaka na dječja igrališta, pa to možda ima veze s nekim planovima stanovitih poduzetnika koji bi na otoku gradili svojevrsni dječji hotel, ali usput u svojim vizijama spominju i apartmanska naselja, luksuzni hotel, marine i tome slično.

Hoće li im interakcija s navedenim političkim snagama pomoći u ostvarenju nauma, nije zasad poznato.

No poznato je kako je Prvić i dalje lijep otok, još uvijek nalik tzv. ‘Mediteranu kakav je nekad bio‘, bez automobila i nesuvislih turističkih sadržaja, zasad neiskvaren kičastom graditeljskom megalomanijom koja je već upropastila dobar dio naših otočnih mjesta i priobalja.

A poznato je i kako neki ne misle tako.