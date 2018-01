Na komemoraciji će govoriti Saša Leković, Nadežda Čačinović, Kruno Lokotar, Sinan Gudžević, Sanja Modrić, Drago Pilsel i Boris Pavelić. Izabrane pjesme Predraga Lucića čitat će Vili Matula. Novinar, pisac i redatelj Predrag Lucić, suosnivač Feral Tribunea, izgubio životnu bitku nakon što mu je u svibnju prošle godine dijagnosticirana teška bolest, a preminuo je u srijedu ujutro u krugu svoje obitelji i prijatelja. Pokopan je u petak na splitskom gradskom groblju Lovrinac, na kojem se okupilo mnoštvo građana. Sućut obitelji došli su iskazati brojni Lucićevi prijatelji i kolege, među njima i Rade Šerbedžija, koji je pročitao dvije Lucićeve pjesme, Viktor Ivančić, Boris Dežulović, Zoran Pusić, Ivica Ivanišević, Veljan Radojković, Marin Jurjević, Davor Bernardić, Milorad Pupovac itd. Jedan od suosnivača Feral Tribunea Boris Dežulović vrlo je emotivno nad njegovim lijesom čitao oproštajni govor, u kojem je rekao da bi ga nazvali najboljim prijateljem, ali on nije samo više od toga, on je naprosto nešto drugo. “Nazvali bismo te rođenim bratom, ali ti nisi samo više od toga, ti si jednostavno nešto drugo, nazvali bismo te još kojekako drugačije, ali nije za ovu priliku nazivati te bilo kako. Ti si nešto neizrecivo. U jeziku u kojemu živimo nema imenice za našega Tebe. Siromašan je jezik koji za tebe nema riječi. Zato što si prevelik i predrag za jedan ljudski život, otišao si prerano”, kazao je Dežulović. Lucić je na posljednji počinak ispraćen uz pjesmu Monty Pythona “Always Look on the Bright Side of Life”. Izvor: HND, Hina