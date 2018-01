HDZ-ova lička pobuna: Dado Milinović ostavkom ponovo u – ništa ( ? )

Darko Milinović, šef Ličko-senjskog HDZ-a, i tamošnji župan, podnio je ostavku na vodeću stranačku dužnost u županiji i žestoko se pobunio protiv centrale u Zagrebu. Sve zbog imenovanja Tomislava Kovačevića za ravnatelja NP Plitvička jezera, mimo volje lokalnog HDZ-a i kandidature Antonije Dujmović za ravnateljicu. Ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Čorića, Dado Milinović ljutito je nazvao kvazihadezeovcem, a o svemu izvijestio predsjednika stranke Andreja Plenkovića i glavnog tajnika Milijana Brkića. Uz poruku: Neće se Likom upravljati iz Zagreba! Kao da o tome Dado Milinović odlučuje!?

Milinoviću je pun kufer svega. Jer, nije ovo prvi put da se ignorira glas s terena i Lici nameću „uvozni“ kadrovi, revoltirano je kazivao novinarima na pressici, tvrdeći kako njegov potez nije nimalo ishitren. I nije. Navodno je promišljen. A kad god Dado dobro promisli, i zanese se vlastitim mišljenjem o samom sebi, obično -padne. I složi novu frustraciju na seriju starih…

U zadnjih godinu dana Milinoviću je zbog kadroviranja u Lici na „daljinski upravljač“ prekipjelo. Ali, ne samo njemu.U demonstraciji nezadovoljstva svojim ostavkama slijedili su ga i predsjednik mladeži HDZ-a Ličko-senjske županije, i predsjednica udruge Katarina Zrinski, te svi predsjednici gradskih odbora stranke. Bezmalo prava pobuna!

Ministra Ćorića gospićki ginekolog optužio je da je svojim ignorantskim postupkom omalovažio ličke HDZ-ovce poručujući im kako su građani drugog reda koje se ništa ne pita, a niti njihov glas sluša. A to tako neće ići, smatra Milinović, jedan od rijetkih koji je izbore dobio u prvom krugu, i red je da onima koji su mu dali povjerenje na pravi način, zagovarajući njihove interese, i odgovori. Drčno, muški!

Dadi Milinoviću neprihvatljivo je da se stalno u Gospiću i Lici kadrovira iz Zagreba, da nitko iz županije, primjerice, ne može biti ni član Upravnog vijeća NP Plitvička jezera, a kamoli ravnatelj. Umjesto ličkih kadrova u Upravno vijeće zbrinjavaju se ljudi iz Zagreba.

– Ne dopuštam da mi kvazihadezeovac poput Ćorića omalovažava ljude iz ove županije i da kaže da ovdje nema sposobnih ljudi- žestio se Milinović, aludirajući na činjenicu da je za ravnatelja NP Plitvice kandidirano pet-šest domicilnih kadrova, ali nijedan od njih nije dobio prolaz, jer je netko u Zagrebu odlučio da će to biti Tomislav Kovačević.

Prvi HDZ-ovac Like tvrdi da dobija brojne poruke potpore kolega iz stranke koji njegovu odlučnost u obrani lokalnih interesa i lokalnih ljudi drže primjerom kako se brane boje istinskog HDZ-a. A da ne bi tkogod nešto krivo shvatio, Dado je izrijekom naglasio da njegova ostavka nije nikakva pobuna protiv Andreja Plenkovića, nego protiv njegova ministra Ćorića koji nema podršku Ličko-senjskog HDZ-a.

– Zato molim da se poštuje deset tisuća ljudi koji su spremni bosi ići na Velebit kad je u pitanju interes HDZ-a- patetično će ličko-senjski župan i ex-predsjednik ŽO HDZ-a, kojemu je čaša, izgleda, puna do vrha. A dugo se i punila.

Nikako Milinović pogoditi dobitnu kartu u HDZ-u. A frustracije se samo gomilaju. Svojedobno je i Tomislava Karamarka žestoko kritizirao, štoviše u kampanji za novog šefa HDZ-a 2012. , kao jedan od aspiranata na tu dužnost, prozivao ga za kriminal, da bi se, nakon izbora, i Karamarkove pobjede, pretvorio naglo u njegova apologetu i prvoklasnog štovatelja.

Svoju vječitu ambiciju da zasjedne na vrh HDZ-a nekako je uspio zatomiti kad se za šefa stranke odlučio kandidirati Andrej Plenković. Doduše, Milinović se i tada kandidirao, navodno je prikupio i potrebnih pet tisuća potpisa, ali je naposljetku odustao, „nakon razgovora s Andrejem“, jer je shvatio da zagovaraju istu viziju i politiku. Trenutno je član Predsjedništva u koje se vratio nakon četverogodišnje „apstinencije“, i posve je jasno zašto uz ostavku na dužnost predsjednika ŽO HDZ-a nije podnio i ostavku na dužnost člana Predsjedništva…

Šefa nije previše uznemirio svojom „ličkom pobunom“.

– Šteta, šteta- tek je kratko komentirao ispad Like iz sustava Plenković. Za sutra je sazvano Nacionalno vijeće HDZ-a, pa što bude…

Ćorić je bez komentara, tek, Kovačević je po ocjeni stručnog povjerenstva izabran kao najbolji od 13 kandidata. Pače, najstručniji,… hm, hm. Ma što Milinović o tome mislio i Antoniju Dujmović takvom proglašavao.

A oporba, u ličkoj epizodi ne vidi više od unutarstranačkog uhljebljivanja, koje se pretvorilo u incident naprosto stoga što je puno kandidata, a malo preostalih dobro plaćenih sinekura…