Grabar Kitarović i Vučićem oponira Plenkoviću ( ?!)

Eto nama Aleksandra Vučića! Šef Srbije bez premišljanja je prihvatio poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i odlučio stići u službeni posjet Hrvatskoj sredinom veljače. Toj se vijesti mnogi nisu obradovali. Među njima ni predsjednik hrvatske Vlade, Andrej Plenković, kojeg je, reklo bi se, KGK pozivom iznenadila i zatekla. Nespremnog. Je li mu smišljeno podvalila ili je ponijela ambicija da, nakon svega, baš ona bude velikodušni inicijator pomirbe?

KGK je zaigrala opaku igru. Iako hrvatsku vanjsku politiku, kako je to definirano Ustavom, sukreiraju Pantovčak i Vlada, naša nepredvidljiva i poduzetna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ovog je puta odlučila „solirati“, ma što u Vladi mislili o tome. Pozvala je srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u službeni posjet Hrvatskoj , a kako se čini, o tome nije obavila prethodne konzultacije s Vladom, odnosno premijerom Andrejem Plenkovićem. Štoviše, dojam je kako je to učinila Vladi usprkos.

Vučić je poziv prihvatio, spreman je razgovarati sa svima, mada svjestan da razgovori neće biti ni laki ni ugodni, ali čvrsto vjeruje da će biti i za Srbiju i za Hrvatsku korisni. Nada se da će „malo pomeriti stvari napred, ali lošije od trenutnog stanja ne bi mogao ni da očekuje“. E, pa sad da vidimo kako će Vlada, nimalo sklona Vučićevom, navodno, ad hoc dolasku, pokazati da joj šef susjedne države nije ni mio ni dobrodošao. Andrej Plenković našao se tako u vrlo nezgodnoj situaciji, koju eventualno može izbjeći iznenadnim odlaskom na kakav neodložni sastanak u inozemstvo. S Vučićem, nakon- kako drže u Vladi- skandalozne izložbe o Jasenovcu u New Yorku, o čemu u Hrvatskoj, kako kažu, nitko nikoga ništa nije ni pitao, a radi čega je hrvatska Vlada uputila diplomatsku notu Srbiji, Plenković ne priželjkuje u ovom trenutku razgovarati. U pripremi susreta, navodno, nije sudjelovao, pa ni u samom susretu ne mora participirati.

Eto nepotrebne blamaže! Zašto se KGK odlučila baš sada uputiti poziv Vučiću? Zbog čega o tome nije postignut konsenzus državnog vrha? Čemu služi oponiranje Pantovčaka Vladi? Što je KGK htjela pozivom Vučiću u trenutku međusobne razmjene optužbi zbog sporne izložbe, zbog pokušaja otvorene diskreditacije Hrvatske vječnom temom jasenovačkih žrtava koje Srbija očigledno zloupotrebljava u političke svrhe? Je li KGK previdjela loš tajming ili ga je svojim pozivom, koji dolazi usred skandala, htjela neutralizirati i pokazati kako je za razgovore na najvišoj razini između ovih dviju država svako vrijeme dobro? Jer, razgovarati se mora, a za svađe i prijepore uvijek ima vremena…