DORH podigao optužnicu protiv župana Alojza Tomaševića koji ne želi odstupiti, a HDZ šuti

Protiv požeško-slavonskog župana, HDZ-ovog Alojza Tomaševića ( 56 ), Općinsko državno odvjetništvo u Požegi podiglo je 29.prosica 2017. optužnicu zbog, kako piše tportal, kaznenog djela nasilja u obitelji i tjelesne ozljede. ODO tereti Tomaševića da je dvije godine ( od listopada 2015. do listopada 2017. ) svoju suprugu, u njihovoj obiteljskoj kući, sustavno omalovažavao, vrijeđao i prijetio joj, verbalno i fizički je zlostavljao. Tomašević ne pokazuje ni najmanju namjeru da odstupi s dužnosti, a HDZ šuti…

Prema optužnici, Tomašević je 2. listopada 2017. suprugu Maru udarao po glavi, hvatao je za vrat i nadlaktice i nogom snažno odgurnuo pri čemu je zadobila tjelesnu ozljedu. Iz HDZ-a zasad nema nikakvog priopćenja…

Kad je Mara Tomašević svojevremeno javno progovorila i optužila supruga za nasilje u obitelji kojemu je već duže vrijeme izložena, nije dobila potporu ni satisfakciju u svojoj obitelji, čak ni od djece, ali ni od Tomaševićevih stranačkih kolega koji su se uglavnom pozivali na presumpciju nevinosti. U međuvremenu, moćnom županu ukinuta je zabrana približavanja i održavanja veze sa suprugom na udaljenosti manjoj od pet metara, kao ranije utvrđena mjera opreza. Tomaševiću je to bio signal da može ponovo u svoju kuću, pa su supružnici, unatoč svemu, nastavili, živjeti pod istim krovom. Očajna Mara nakon toga je u medijima poručila ženama ako se nađu u situaciji u kakvoj je ona, da o tome ne govore javno, nego da šute i trpe. Jer, teško da će im biti bolje, a gore svakako može. Mara Tomašević i danas živi u strahu za vlastiti život.

Predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, komentirajući ovaj slučaj u studenome prošle godine ocijenio je , dosta oprezno, da Tomašević, pokažu li se točnim optužbe njegove supruge, ne bi mogao ostati na dužnosti župana. Paradoksalno je da Plenković, kao šef HDZ-a, nije sasvim eksplicitno najavio isključenje Alojza Tomaševića iz stranke ukoliko se optužbe pokažu točnim, odnosno njegovu suspenziju tijekom trajanja postupka. O tome se u HDZ-u ne govori, a ako tkogod i riječ na tu temu kaže, u pravilu se ona svodi na – presumpciju. Tomaševićeve nevinosti…

Objektivno, puno je teže „nasilnog župana“ razriješiti s njegove profesionalne, negoli stranačke dužnosti. Izabran je neposredno, izravnim izborima, a nasilje u obitelji, valjda zbog tradicijskih razloga i balkanske kulture, nije predviđeno kao razlog za opoziv ( referendum). Ali, stranka mu je mogla uskratiti pravo na člansku iskaznicu. Zašto to nije učinila? Valjda također zbog presumpcije nevinosti. Ili u HDZ-u misle da to njihovom ugledu nimalo ne šteti, pa imaju puno razumijevanje i empatiju za svog stranačkog prijatelja kojega je supruga „izdala“ i javno diskreditirala. To što on već i optužnicom za nasilništvo kompromitira stranku, HDZ-u, izgleda, nije problem…