CMS: Odnos države prema Mirnoj reintegraciji je preslika odnosa države prema održivom miru i razvoju

Sutra se navršava 20 godina od završetka Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Mirnom reintegracijom Republika Hrvatska vratila je pod puni suverenitet svoj čitav teritorij, bez ispaljenog metka ili izgubljenog ljudskog života.

Povodom 20 godina od Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, Centra za mirovne studije u svom priopćenju izražava žaljenje što, kao ni prethodnih godina, taj ključan datum iz novije Hrvatske povijesti neće biti dostojno obilježen.