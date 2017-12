‘Karepovac u mom oku…’

Let iznad kukavičjeg Karepovca foto TRIS/G. Šimac

Najstarije smeće na splitskom odlagalištu smeća Karepovac upravo obilježava 53 godine života na toj lokaciji. Naime, na Badnjak 24. prosinca 1964. godine je deponij s dotadašnje lokacije usred Splita, na Gripama, počeo sa seobom na Karepovac.

Od tada naovamo, bez ikakvog razmišljanja i promišljanja, stotine stotina tisuća tona smeća iz čitavog Splita i okolice se bez vidljivog reda i smisla iskrcavalo na to mjesto. U međuvremenu su uokolo golemih brda smeća narasla gradska naselja, pa danas tik uz njih stoje voćnjaci, vrtovi i plastenici s voćem i povrćem, te kuće s okućnicama. Doduše, kako se dalo vidjeti u božićno jutro, dobar dio onih koji žive u neposrednoj blizini Karepovca je nekud otišao, sudeći po temeljito zabravljenim i hermetički zatvorenim vratima, prozorima i drugim otvorima.

Vjerojatno su mnogi od njih glavom bez obzira i sa začepljenim nosnicama utekli kada je počela tzv. prva faze sanacije Karepovca. Početak radova, kako je već poznato, prouzročio je nesnosan smrad zbog kojega se nije moglo normalno disati u većem dijelu istočnog Splita, Solina i okolnih naselja.

Blagdani bez smrada

– Prva faza sanacije Karepovca će trajati 30 mjeseci i veliki je iskorak prema budućnosti Splita jer time završavamo opasnu priču s ekološkom bombom u srcu grada. To je važan projekt za Split i 19 gradova i općina s područja Splitsko-dalmatinske županije koji pedesetak godina odlažu otpad na Karepovac. Pozivam građane Splita i Solina na strpljenje tijekom sanacije jer će možda trebati istrpjeti neugodne trenutke – ustvrdio je svečano prije mjesec dana aktualni gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

‘Neugodni trenuci‘ uslijedili su odmah nakon početka tih radova, pa se pučanstvo Splita i okolice pobunilo protiv smrada. Gradske vlasti su se smilovale, pa su građanima za božićne i novogodišnje praznike, sve do 8. siječnja, obećali pa poklonile mirisne blagdane, bez smrada s Karepovca.

Ipak, na lokalnoj radio postaji su se večer uoči Božića, baš na ‘rođendan’ Karepovca, mogle čuti rječite pritiužbe građana kako se smrad i dalje osjeća. No bio je to, pojasnilo se, uobičajen ‘klasični’ smrad, a ne neki specijalni smrad prouzročen ‘sanacijom’. U božićno jutro smo se tragom informacija o smradu i sami zaputili prema Karepovcu, te se na vlastite nosnice uvjerili kako baš i nema nekog smrada, čak ni na rubnim dijelovima odlagališta.

– Sretan Božić, gospođo. Danas ništa ne smrdi? – upitali smo gospođu u crnini.

– Nije – odgovorila nam je kratko i produžila laganim korakom između golog šiblja u koje su se zaplele plastične ‘kese’, posve nezainteresirana za razgovor o splitskim komunalnim problemima.

Otplinjavanje

Jezgrovita gospođa je ujedno bila jedino živo biće koje smo uspjeli sresti s zapadne strane Karepovca, ako izuzmemo portira-zaštitara na ulazu u Karepovac i nekoliko desetaka tisuća galebova koji su doručkovali smeće, te nekolicinu bojažljivih vrana. Apokaliptični prizor smetlišta ne treba posebno opisivati, osim rječju: jezivo. Brda svega i svačega koja se talože desetljećima sama po sebi izazivaju zebnju, te obično ponovno tjeraju na zaključak kako je čovjek uistinu najgluplje i najštetnije stvorenje na Zemlji, a vjerojatno i šire u svemiru. U pedesetak godina ljudi su uspjeli zatrpati mora, šume, polja, oceane i polja, čak i Zemljinu atmosferu plastikom i svakovrsnim otpadima, te natopiti vlastiti dom otrovima. No, to je već poznata priča.

– S našim nadzornim inženjerima i dobro opremljenom ekipom koja će voditi radove dogovorili smo da će u trenutku kad emisija neugodnih mirisa bude najveća voditi računa i o klimatskim uvjetima te prilagoditi svoj posao, primjerice u situacijama kada bude bura ili vjetar koji bi mogli raznositi neugodan miris nastojat će učiniti emisiju neugodnih mirisa što manjom – kazao je Krstulović Opara.

Nije jasno kako misle zaustaviti buru ili jugo, no možda su to ukalkulirali u trošak prve faze sanacije Karepovca od oko 84 milijuna kuna s PDV-om, uz standardnu napomenu kako bi taj iznos mogao varirati “gore -dolje”. U drugoj fazi će se završiti poslovi na ulazu u odlagalište, a u trećoj fazi će se pristupiti ‘otplinjavanju odlagališta’, kako je rečeno.

No to bi se ‘otplinjavanje’ moglo dogoditi spotano u ranijim fazama, i to eksplozijom, kako dramatično upozorava nekadašnji splitski gradonačelnik Jakša Miličić u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

– Kopanjem duboke rupe na Karepovcu iz koje se premješta otpad povećava se i volumen plinova koji u kombinaciji s kisikom stvaraju kompoziciju koja može biti jako neugodna. Ne samo zbog smrada koji se širi, a koji će za velikih vrućina biti strašan, nego i zbog mogućih eksplozija. Ne tvrdim da će ih biti jer to ne znam, ali bojim se da ne zna nitko iako se s predsanacijom već krenulo. Na sarajevskom odlagalištu otpada prije desetak godina dogodila eksplozija – veli Miličić.

Golf igralište na brdu smeća

No Miličiću, piše Slobodna, neki zamjeraju jer je svojedobno bio savjetnik Željku Kerumu koji je ‘novac za sanaciju Karepovca, koji su uplatili građani – mrtav-ladan prenamijenio za rekonstrukciju Zapadne obale na kojoj je obnavljao hotel “Marjan”.’

U svakom slučaju, ako ne ekslpodira, Karepovac će uskoro biti ili novi splitski Marjan, ili nova stambeno-poslovna oaza ili golf igralište, sudeći prema nekim izjavama.

Tako direktor splitskog komunalnog poduzeća “Čistoća” Miroslav Delić veli kako će nakon sanacije Karepovca postati “zelena oaza” kao u Ljubljani gdje je na prostoru negdašnjeg odlagališta sada golf igralište.

-Dobit ćemo ‘drugi Marjan’ u Splitu koji će se moći koristiti za rekreacijske i sportske aktivnosti, a mi u istočnom dijelu grada dobit ćemo kvalitetnije uvjete života – smatra pak Tihomir Barić iz Građanske inicijative Karepovac – drugo lice Splita.

No nakon što Karepovac jednog dana možda i postane rajski vrt, po svemu sudeći će njegovu aktualnu sudbinu doživjeti zasad netaknuto krško područje Lećevice. Oko planiranog otpadišta u Lećevici već godinama prosveduju žitelji tog kraja, ekolozi i stručnjaci koji upozoravaju kako bi ono moglo imati poguban utjecaj za zdravlje ljudi zbog mogućeg zagađenja mreže podzemnih vodotokova kojima se stanovništvo opskrbljuje pitkom vodom.

A Splićani ionako već imaju problema s pitkom vodom.

A što bi na sve rekao pokojni Dioklecijan, kada bi vidio kako mu ispod kamenog akvadukta svakodnevno tutnje stotine smrdljivih šlepera, a na njegove vinograde se istresa smeće.

Ali, koga briga, reći će neki političari, neka posljedice aktualne politike zbrinjavanja otpada brinu buduće generacije.

A za kraj, Karepovcu za rođendan evo rođendanski prepjev jedne poznate pjesme i galerija fotografija (kliknite za veći prikaz):

Vidim jata onih istih ptica

hrpu smeća previsoku

opet smrdi stotinama lica

Karepovac u mom oku…

Moj galebe – foto TRIS/G. Šimac