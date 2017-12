Sreća je lijepa samo u Beninu (XXZ)

Piše mi teško bolesna Miss Mary Anderson, neće još dugo, možda par meseci, ali se setila mene, jer sam joj ovako nepoznat, pa još iz Srbije, najbliži rod i porod; piše da nema ni kučeta ni mačeta, ali želi da u poslednjim tjednima života napravi neko dobro delo; ništa naročito, kaže Ms Anderson, neudata, u februaru proslavila 89. rođendan, mali poklon za vas, eto, Mr Petar, ostavljam vam milion i po dolara, sigurna sam da ćete ih iskoristiti u humanitarne svrhe, sigurna sam da ćete pomoći bogaljima i siromašnima, verujem u vas mr Lukovic, samo se vi javite mom advokatu, sve najbolje vam želim, uvijek vaša Miss Anderson.

Teško bolestan od besparice i plavih koverata u kojima su presude, uveravam sebe da imam sreće što mi se Miss Anderson javila; jeste, čuo sam za te “nigerijske prevare”, ali žena je iz Južne Afrike, nema veze s Nigerijom, još je i bolesna – pa, ne bi valjda lagala na samrti?

Lukovićevo nasledstvo u Južnoj Africi: Skromna kućica gde na samrtnoj postelji leži draga Mary Anderson – Photo: amazonaws.com

Ispunićeš sve želje drage Mary, obećavam sebi u tihovanju zakletve; pomoći ćeš bogaljima Filaretu, Čupiću i Emiru, unećeš svetlo u njihov duševni mrak, platićeš tih sedam-osam tisuća eura, ali će ti ostati 1.492.000 dolara, s tim već može da se životari u Srbiji, nije nešto, ali tko štedi, taj radi na sebi. Kad stignu novci, sanjarim, moći ću da odem do Slavonskog Broda dva puta mesečno, čak i da posetim komšijski Bosanski Brod; možemo da isplatimo minimalce, da platimo internet provajdera koji je našem internet portalu s pravom isključio napajanje na 20 dana, jebiga, i zec vadi qurac na sirotinju.

U neolitu ushićene sreće, sednem i napišem Miss Anderson da sam presrećan što me se setila, da ću u svojoj humanosti biti bezgranično milosrdan, da je našla pravog čoveka da zavešta svoj skromni finansijski prtljag, ukratko – fala ti, Mary, gde čula i gde ne čula, umalo da napišem da joj želim dobro zdravlje, ali se zaustavim i kažem šapatom riječi “Thankfully Yours, Petar”.

Ne prođe ni pola sata, Miss Mary odgovara. Mora da joj bolje, nešto mi zvuči živahnije, možda poživi do moje krsne slave Sv. Đurđic, optimistički diskutujem sam sa sobom, dok čitam njeno pismo: “Dear Petar, transfer of USD $1.500.000 has been signed today and you have to contact MONEYGRAM Via E-mail: ANTHONY ROBERT (anthonyrobert697@gmail.com ) or call +229 9631 0964 to claim your fund. Congratulations! Miss Mary Anderson”.

Promašili Lukovića: Nigerijski prevaranti nisu se usudili da pokušaju da prevare visprenog glavnog urednika – Photo: nationalgeographic.com

Udari me neka vrućina od histerične histerije sa srećom na obodima; počeh da se svlačim, pa da se oblačim, kovitlac u glavi; platim Filaretu, platim Čupiću, platim Emiru, platim mojoj radničkoj klasi zaslužene minimalce, platim porez voljenoj državi – i još ostane milionče, sasvim korektno!

S južnoafričkim osmehom na licu, sjednem i javim se advokatu moje drage Mary. Čovek živi u Beninu, što me je odmah ohrabrilo; Benin je jedna mala i poštena država, u Beninu žive dragi i mili ljudi, to je jedan slobodarski narod, nije to Nigerija, nema prevaranata u Beninu, pa advokat se zove Anthony Robert, mora da je diplomirao u Engleskoj, baš zvuči honest. Pišem mu iskreno, kao bratu rođenom: “Dear Anthony, I have received information that transfer of USD $1.500.000 has been signed today and I have to contact you for details. Tell me what to do now? Thanx in advance, yours Petar Lukovic”.

Prođe deset minuta, a od Beninanjina ni traga ni glasa. Nije valjda prevara? Ma, jok, tešim sebe, opterećene su veze između Benina i Srbije, samo budi strpljiv i Gospod će ti osvetliti finansijski autoput. Kliknu mi computer zvukom radosti kao u filmu “You’ve Got A Mail”, sebi već ličim na Toma Hanksa, poruka, ljudi, poruka, dođe mi da zovem redakciju i da im kažem da su svi naši problemi rešeni i da imamo para za decembarski minimalac. Neka živi humani Benin, zemlja gde se daje i ništa ne uzima.

I ovo bi pripalo srećnom Lukoviću: Mala vikendica u vlasništvu nepokretne dobrotvorke Mary Anderson – Photo: www.naturalworldsafaris.com

Čitam i drhtim: “Dear Customer Petar, Good day, I have received your mail regarding your transfer via our service of MoneyGram Transfer Office. After board of Directors meeting this morning, we agreed that sum of $4000.00 will be sending to you on daily basis till your total payment of USD$ 1.500.000.00 is completely paid to you. Below is your first payment information that is awaiting for pick-up in any MoneyGram location in your country” .

Hladan tuš je ono što sam dobio; umesto milion i po dolara u cugu komada, moraću dnevno da primam svega 4.000 dolara! Pa za te pare čovek ne može da ruča u pristojnom beogradskom restoranu! Smirim se nekako, tešim sebe da nije strašno da svaki dan idem u prostorije MoneyGrama da dižem novce, jeste gužva u gradu, ali moći ćeš ti to, Petre, you can do it.

Prepisujem podatke za MoneyGram: Reference#: 9364-4273; Sender: Anthony Robert, Question: Best Color; Answer: Green; Amount: $4,000. Dakle, imam i šifru; oni me pitaju “Best Color?”, a ja kažem “Green”. Imam i fucking broj koji sam upamtio naopako 3724-4639 da mi ga neko ne ukrade; umalo da počnem da se spremam da autobusom 77 krenem u grad, u voljeni MoneyGram, kad comp uradi pliiink, stigla nova poruka: dragi Anthony, brat moj rođeni iz Benina.

Uliva poverenje: Blessing Lawrence sa svojim Board of Directors ponosan zbog Lukovićevog poklona od 48 dolara – Photo: dxnews.com

Čekaj, čekaj, šta piše: “It’s important to inform you that this payment is not yet available for you till your payment files is activated. According to your records here, the activation charge of your payment files is USD$ 48.00 only. Within 20-minutes of activation, your payment will be available for pick-up in any MoneyGram in your country and be informed that this activation fee is one-time payment, once its activated you will be free to receive your daily payments”. Prevodim u glavi ćirilicom: mojih četiri tisuća dolara dnevno zarobljeni su u prokletom Beninu sve dok ne platim 48 dolara za aktivaciju. Srećom, čim platim, za 20 minuta, otključaće mi novac iz arhiva.

Opet prepisujem adresu primaoca u dalekom Beninu, odakle mi poručuju: “Send the fee through Western Union Money Transfer or Money Gram to – Receiver’s Name: Blessing Lawrence; Destination: Cotonou, Benin Republic; QUESTION: In God; ANSWER: We Trust; Amount Sent: USD$ 48.00”.

U trenutku mi bude malo sumnjivo zašto novac ne prima moj dragi Anthony, nego izvesni Blessing Lawrence, Blagosloveni Lorens, valjda je zato šifra “In God/ We Trust”, ne bi se ti ljudi religiozno izrugivali, naprotiv, uveravam sebe, verske konotacije obezbeđuju smirenje i poverenje za svega 48 dolara. Kojih nemam. Nađem 28 dolara u dinarima, ali nemam 14. Da se javim u Benin i pitam može li u dve rate pod geslom “In Petar We Trust”? Šta da radim, oh, my God?

U sluđenoj pauzi, opet mi piše Anthony, valjda je drug Blessing u crkvi, tihuje: “As soon as we confirm the fee today, we will immediately activate your payments and notify you back then you can pick up your first $4,000 today as stated. Please note that you need to go along with your passport ID or Drivers license when you need to pick up the transfer today okay. Thanks as I wait for your urgent respond. Sincerely, Anthony Robert. Telephone#: +229 9631 0964”.

Jebe me ovaj “urgent respond”, a još više što nemam novac da uložim za svoj prvi milion dolara u životu. Prolaze minuti: sedim i šutim, šuti i Anthony. Razmišljam, onako: a, šta ako je prevara, šta ako su hteli da mi uzmu 48 dolara, i da mi nikad ne daju moje zasluženo nasledstvo od voljene Miss Anderson? Ali, kako su došli do tvoje adrese, pita đavolov advokat u meni? Zar da zbog 14 dolara propustiš priliku da nahraniš bogalje i tužioce, da te vole i da ti se dive?

Odlučim da sačekam do sutra, ako nađem dolare – nađem, ako ne nađem – goodbye, Benin. Kompromis, nego šta.

A mogla je biti omiljena Lukovićeva država: Benin, tamo gde svi daju i niko ništa ne uzima – Photo: www.africainnovationnetwork.com

Presrećan što sam sam sa svojim alter-egom postigao tipičan srpski dogovor: da odložimo, sedoh za computer da vidim što novo ima u Beninu, kad iskoči pop-up oglas koji mi je smesta promenio život: u naslovu piše “Radmila Marić, mlada mama iz Zaječara, prošlog meseca je zaradila 1 114 950 dinara i to bez izlaska iz kuće”.

Jebeš nepouzdani Benin, jebeš Anthonyja koji mi nikad nije bio brat, zaboravih na Mary Anderson u kriku cinsa, rešenje su Binatrex-opcije, vidi Lukoviću kako mlada mama from Zaječar mesečno zarađuje deset tisuća eura – a bez da izađe iz kuće!

Osećam da se jedra mog života povijaju pod binarnim vetrom sreće! Krenem da čitam…